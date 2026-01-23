Hivatalos: eldőlt, átnevezték Magyarország egyik legnagyobb futballklubját – mostantól így hívják
A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint több mint kilencezer szavazat érkezett, a voksolás pedig egyértelmű eredményt hozott, ugyanis a szurkolók több mint 90 százaléka a Kispest–Honvéd FC elnevezést támogatta.
A másik opció a jelenlegi név, azaz a Budapest Honvéd FC megtartása volt.
Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóinknak. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026/27-es szezontól felnőtt csapataink a Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban
– olvasható a klub álláspontjában. A 14-szeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes, amely az őszi szezon után éllovas a másodosztályban, 1991 és 2003 között már szerepelt ilyen névvel.
Szijjártó Péter jelentette be, hogy változások lesznek a Honvédnél
A múlt héten a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy az elnökségi ülésükön úgy döntöttek, rábízzák a névadás kérdését a szurkolóikra.
Online szavazást fogunk indítani, ahol a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon.
Arra kérte a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban.
A debreceni fociban is nagy változások vannak
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét. Kollégánk azt már év végén kiszúrta, hogy a tavaly év végi DVSC–Újpest-meccsen jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is.
Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. „Ennek lezárását követően tovább erősödik a klub pénzügyi stabilitása, professzionális működése, valamint a fenntartható, hosszú távú sportfejlesztés alapjai” – áll a tájékoztatásban. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited.
Pezseg a magyar futball, a héten rekordpénzért igazoltak az angolok a Fradiból
Tóth Alex Bournemouthba szerződése nem csupán egy tehetséges futballista karrierjének következő állomása, hanem fontos jelzés a magyar labdarúgás piaci megítéléséről is – kommentálta a friss hírt a Világgazdaságnak Szabados Gábor sportközgazdász. A szakember szerint a minimum 12 millió eurós üzlet egy olyan folyamatba illeszkedik, amely hosszú távon más magyar játékosok előtt is megnyithatja az utat az európai elit felé, miközben az NB I. presztízsét is erősíti.
Trenddé válhat a magyar export
A sportközgazdász úgy látja, a Bournemouth lépése jól illeszkedik abba a mintázatba, amely az elmúlt években kezdett kirajzolódni.
- A Liverpool Szoboszlai Dominikot igazolta le,
- majd a Bournemouth megszerezte Kerkez Milost
– akit később továbbadott –, most pedig ismét egy magyar játékos, Tóth Alex került a szigetországba.
Ha egyszer elindul ez a folyamat, onnantól sokkal könnyebb magyar játékost értékesíteni külföldre. Nem az a lényeg, hogy legyen egy Szoboszlaink, hanem hogy rendszer legyen belőle
– mondta Szabados. Szerinte a rendszeres topligás megjelenés általánosságban javítja a magyar futball piaci megítélését, ami a jövőben újabb transzfereket segíthet elő.