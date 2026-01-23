Hivatalos: eldőlt, átnevezték Magyarország egyik legnagyobb futballklubját – mostantól így hívják

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint több mint kilencezer szavazat érkezett, a voksolás pedig egyértelmű eredményt hozott, ugyanis a szurkolók több mint 90 százaléka a Kispest–Honvéd FC elnevezést támogatta.

A másik opció a jelenlegi név, azaz a Budapest Honvéd FC megtartása volt.

Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóinknak. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026/27-es szezontól felnőtt csapataink a Kispest–Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban

– olvasható a klub álláspontjában. A 14-szeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes, amely az őszi szezon után éllovas a másodosztályban, 1991 és 2003 között már szerepelt ilyen névvel.

Szijjártó Péter jelentette be, hogy változások lesznek a Honvédnél

A múlt héten a külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy az elnökségi ülésükön úgy döntöttek, rábízzák a névadás kérdését a szurkolóikra.

Online szavazást fogunk indítani, ahol a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon.

Arra kérte a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban.

A debreceni fociban is nagy változások vannak

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét. Kollégánk azt már év végén kiszúrta, hogy a tavaly év végi DVSC–Újpest-meccsen jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is.

Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. „Ennek lezárását követően tovább erősödik a klub pénzügyi stabilitása, professzionális működése, valamint a fenntartható, hosszú távú sportfejlesztés alapjai” – áll a tájékoztatásban. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited.