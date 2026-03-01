Épduferr: Budapesten és a Balatonon is fejleszt a dunaújvárosi építőipari kispapír

Nap mint nap sorjáznak a hírek a dunaújvárosi építőipari kispapírról. Miközben az Épduferr meredeken oldalaz. Nem mellesleg közgyűlésre készül a társaság. Pénteken a fővárosi ingatlanfejlesztésről adtak ki közleményt, a kurzus 2 százalékot pattant.

Sorjáznak az építőipari hírek (A kép illusztráció, nem a helyszínen készült) / Fotó: Kadarj1980 / Shutterstock

Pörög az építőipar

Péntek délután kereskedési időben tették közzé, hogy a társaság ingatlanfejlesztési céljai megvalósítása érdekében alapított egyszemélyes projektcége, az ÉPDUFERR Property Kft. a 2025. december 16-án közzétettek szerint elfogadott vételi ajánlat eredményeként megvásárlásra kerülő Budapest I. kerület, Krisztina tér 8. szám alatti ingatlan fejlesztésére

KRSZTN Property Kft. cégnéven, 3 millió forint törzstőkével egyszemélyes társaságot alapított.

A kötelező érvényű vételi ajánlat alapján a társaság 20 millió forint, majd további 20 millió forint foglalót megfizetett az eladó LAKI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek. A felek az adásvételi szerződést a vételi ajánlat szerinti feltételek teljeskörű teljesítését követően, 2026. március 31. napjáig kötik meg.

Amint azt decemberben közölték, a Budapest I. kerület, Krisztina tér 8. szám alatti, meglévő lakóépület bontását követően, lakásokat és egy üzletet magába foglaló lakóépületet építenek.

Zánkán is érdekeltek

A budapesti ingatlanfejlesztéssel szinte egyidőben, szintén december közepén tette közzé a társaság, hogy 4,5-5 milliárd forintos nettó vállalkozási díj fejében vállalta el a Zánka Villapark kivitelezését. A teljesítés véghatárideje 2027. június 30.

A megrendelő ZNK Üdülőpark Kft.-ben 10 százalékos részesedést szerzett a tőzsdei társaság egyszemélyes projektcége, az Épduferr Property Kft.,

míg az üzletrészek további 90 százaléka a GloCap I. Gazdaságfejlesztési Magántőkealap tulajdonában áll.

A projekt keretében összesen 38 üdülőegység épül 11 villaépületben, 10 035 négyzetméter parkosított zöldterülettel, mintegy 4200 négyzetméter lakóterülettel.

150 millióért saját részvényt vennének

A társaság azért tart rendkívüli közgyűlést március 16-án, mert a dunaújvárosi építőipari kispapír korábbi könyvvizsgálója, a Report & Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. a társaság 2022. évi, számviteli törvény szerinti éves beszámolójához 2023. április 28. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését visszavonta. Miként a társaság a 2024. augusztus 15. napjára összehívott rendkívüli közgyűlés 2024. július 15-én közzétett előterjesztéseiben ismertette:

tudomására jutott, hogy a társaságtól független, nem a társasággal kapcsolatban lefolytatott közfelügyeleti vizsgálat következtében a korábbi könyvvizsgáló szükséges minősítéseit megvonták, és a 2022. évi beszámoló kapcsán kiadott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték.

Egy igazgatósági tag lemondása miatt új tag választása egy másik napirendi pont.