Grönland meghódítása: az amerikaiak Trump tudta nélkül rohanták le a szigetet – és ennek még a sarkvidéken is örülnek
Miután Donald Trump hódítási fenyegetései kissé elcsitultak, Grönland visszatérne ahhoz, amihez igazán ért: a vad, nyers, sarkvidéki turizmushoz. A szigetország idén minden eddiginél nagyobb idegenforgalmi szezonra készül – komoly tanulságokkal a tavalyi káoszból.
Turistaparadicsom a sarkvidéken
Nem sokkal azelőtt, hogy Grönland súlyos geopolitikai viták tárgyává vált volna az Egyesült Államok és nyugati európai szövetségesei között, a szigetország már felkerült a világutazók radarára. Különösen az amerikai turisták érdeklődése nőtt meg látványosan, amikor 2025 júniusában a United Airlines elindította az első közvetlen járatokat USA-ból Nuukba, a fővárosba.
A járatok hetente több mint 300 utast hoztak, és a nyári szezon végére mintegy 4500 amerikai érkezett egy mindössze 20 ezer lakosú városba. A koppenhágai járatokkal együtt ez oda vezetett, hogy a dán fennhatóság alá tartozó terület kétszer annyi nemzetközi érkezőt regisztrált, mint 2024-ben.
S bár 2026 elején Donald Trump újra bejelentette, hogy Washington megszerezné a szigetországot, a világpolitikai feszültségek gyorsan feloldódtak, és egyelőre úgy tűnik, hogy az USA-nak, Dániának és az Európai Uniónak sikerült megállapodnia a sarkvidéki védelmi együttműködésről anélkül, hogy Grönlandnak azdát kellene cserélnie.
A geopolitikai zaj fokozatosan elcsendesedett, a sziget azonban nem tűnt el a térképről: a turisztikai érdeklődés magasabb, mint valaha.
Idén a United Airlines már májusban újraindítja a közvetlen járatokat, ráadásul korábban, mint tavaly. Áprilisban új regionális repülőtér nyílik Qaqortoqban, Dél-Grönland legnagyobb településén, októberben pedig Ilulissat kap új transzatlanti repteret, amely a Disko-öböl felfedezésének egyik fő kiindulópontja. A cél, hogy a látogatókat ne csak Nuuk szívja fel.
Egyelőre méregdrága a grönlandi nyaralás
A valóság azonban keményebb, mint az Instagram-képek. Grönland 80 százalékát még nyáron is jégtakaró borítja, alig van kiépítve autóút-hálózat, és egyelőre még nincsenek termálfürdős luxuskomplexumok. A közlekedés gyakran hajóval vagy helikopterrel történik, és még napsütéses időben is több réteg ruhára van szükség, síszemüveggel együtt.
Az árak is fagyosak, hiszen szinte mindent importálni kell, az élelmiszertől kezdve az üzemanyagon át egészen az alapvető építőanyagokig. Egy egyszerű kávé ára elérheti a 60 dán koronát – közel háromezer forintot –, egy palack víz pedig 25 koronánál is többe kerülhet. A város egyik legjobb szállásának tartott Hotel Hans Egede főszezonban jellemzően 350 dollár felett kínál szobát éjszakánként – de nem ötcsillagos, inkább erős háromcsillagos szinten.
Aki pedig még távolabb merészkedik, például a sarkkör közelébe vagy a fjordok közé, könnyen fizethet 1400 dollárt is fejenként egy éjszakáért – egy luxus sátortáborban.
Grönland tárt karokkal várja a turistákat, de azért nem mindenkit egyszerre
Az elmúlt években ugrásszerűen fejlődik a grönlandi turizmus, azonban a hatalmas sziget békéjét is igyekeznek megőrizni a helyiek, így hiába szeretnék, ha fellendülne az iparág, nem minden áron akarják feladni a nyugalmukat.
A tavalyi rekordnyár azonban nemcsak sikert, hanem káoszt is hozott. Augusztusban a nuuki nemzetközi repülőteret hirtelen bezárták, miután a dán hatóságok szerint nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. Egy Newarkból érkező United-járat több mint 100 utassal a fedélzetén félúton fordult vissza. A rossz idő további tucatnyi járattörlést okozott, több száz turista rekedt szállás nélkül. Az Air Greenland ideiglenes hálótermeket alakított ki repülőtereken, mert egyszerűen nem volt elég férőhely: 2024 végén Nuukban mindössze
- 586 hotelszoba;
- 357 apartmanágy;
- és 96 hostelágy állt rendelkezésre.
2025-ben pedig a Bloomberg szerint nem nyílt új kapacitás. A luxusutazásokra specializálódott amerikai cég, a Black Tomato már 2016 óta szervez utakat ide. Nyolcéjszakás csomagjaik 19 500 dollárról indulnak fejenként. Tapasztalatuk szerint Grönland nem a hibátlan, előre polírozott élményekről szól, hanem a nyers felfedezésről.
Grönland jelenleg több mint 500 új ágy létesítését tervezi Nuukban, de ezek várhatóan csak 2030 körül készülnek el.
A helyi munkaerő nagy része kormányzati vagy halászati szektorban dolgozik, így az idegenforgalmi állásokat gyakran szezonális külföldi munkavállalók töltik be.
A szereplők egy dologban egyetértenek: Grönland nem akar Izland lenni. A sziget nem tömegturizmusra épít, hanem arra az élményre, amely egyszerre drámai, kiszámíthatatlan és alázatra tanít. A tavalyi nyár megmutatta a határokat – az idei szezon során pedig majd kiderül, hogy mennyire lehet azokat feszegetni.
