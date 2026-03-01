Grönland meghódítása: az amerikaiak Trump tudta nélkül rohanták le a szigetet – és ennek még a sarkvidéken is örülnek

Miután Donald Trump hódítási fenyegetései kissé elcsitultak, Grönland visszatérne ahhoz, amihez igazán ért: a vad, nyers, sarkvidéki turizmushoz. A szigetország idén minden eddiginél nagyobb idegenforgalmi szezonra készül – komoly tanulságokkal a tavalyi káoszból.

Grönland nem luxusüdülőhely, hanem a kietlen sarkvidék – mégis soha ennyien nem akarták látni, az ország pedig jelentős beruházásokkal válna turistaparadicsommá / Fotó: AFP

Turistaparadicsom a sarkvidéken

Nem sokkal azelőtt, hogy Grönland súlyos geopolitikai viták tárgyává vált volna az Egyesült Államok és nyugati európai szövetségesei között, a szigetország már felkerült a világutazók radarára. Különösen az amerikai turisták érdeklődése nőtt meg látványosan, amikor 2025 júniusában a United Airlines elindította az első közvetlen járatokat USA-ból Nuukba, a fővárosba.

A járatok hetente több mint 300 utast hoztak, és a nyári szezon végére mintegy 4500 amerikai érkezett egy mindössze 20 ezer lakosú városba. A koppenhágai járatokkal együtt ez oda vezetett, hogy a dán fennhatóság alá tartozó terület kétszer annyi nemzetközi érkezőt regisztrált, mint 2024-ben.

S bár 2026 elején Donald Trump újra bejelentette, hogy Washington megszerezné a szigetországot, a világpolitikai feszültségek gyorsan feloldódtak, és egyelőre úgy tűnik, hogy az USA-nak, Dániának és az Európai Uniónak sikerült megállapodnia a sarkvidéki védelmi együttműködésről anélkül, hogy Grönlandnak azdát kellene cserélnie.

A geopolitikai zaj fokozatosan elcsendesedett, a sziget azonban nem tűnt el a térképről: a turisztikai érdeklődés magasabb, mint valaha.

Idén a United Airlines már májusban újraindítja a közvetlen járatokat, ráadásul korábban, mint tavaly. Áprilisban új regionális repülőtér nyílik Qaqortoqban, Dél-Grönland legnagyobb településén, októberben pedig Ilulissat kap új transzatlanti repteret, amely a Disko-öböl felfedezésének egyik fő kiindulópontja. A cél, hogy a látogatókat ne csak Nuuk szívja fel.

Egyelőre méregdrága a grönlandi nyaralás

A valóság azonban keményebb, mint az Instagram-képek. Grönland 80 százalékát még nyáron is jégtakaró borítja, alig van kiépítve autóút-hálózat, és egyelőre még nincsenek termálfürdős luxuskomplexumok. A közlekedés gyakran hajóval vagy helikopterrel történik, és még napsütéses időben is több réteg ruhára van szükség, síszemüveggel együtt.