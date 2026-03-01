Repülőket küldene a Közel-Keletre Csehország, teljes evakuációra készülnek – a szlovákokat is felengednék a gépre, de a saját állampolgáraik az elsők

Kész repülőgépeket küldeni a közel-keleti térségbe a cseh kormány, hogy evakuálja az ott tartózkodó cseh állampolgárokat - jelentette ki Petr Macinka kormányfőhelyettes, külügyminiszter a közszolgálati Cseh Televízió vasárnapi vitaműsorában.

Iráni konfliktus: Dubajt is több találat érte, a csehek kimenekítenék honfitársaikat Fotó: Fadel Senna / AFP

Elmondta: a cseh kormány lépéseit egyezteti a szlovák kormánnyal, hogy az ottani szlovák állampolgárokat is evakuálhassák. „ Számunkra a cseh állampolgárok biztonsága elsődleges" – szögezte le Andrej Babis miniszterelnök vasárnap reggel az X internetes közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében.

Közölte, hogy hétfő reggelre összehívta a cseh nemzetbiztosági tanácsot, amely megtárgyalja a helyzetet. A külügyminiszter a televízióban kifejtette, hogy a közel-keleti térségben jelenleg több ezer cseh állampolgár tartózkodik, és a Drozd rendszerbe, amelybe a külföldre utazó csehek önkéntesen regisztrálhatják magukat, a Irán elleni támadás kezdete óta például az Egyesült Arab Emírségekben több mint 3500-an, Ománban mintegy 900-an és más régióbeli országban több százan vetették fel magukat. A régió több országa ugyanis a csehek körében népszerű turistacélpont.

Petr Macinka szerint a cseh hatóságok majdnem egy tucat repülőgépet készítenek fel arra, hogy szükség esetén azonnal elrepülhessenek Közel-Keletre.

A helyzetet és a szükséges intézkedéseket a külügyminisztérium válságstábja vasárnap délután vitatja meg – tette hozzá a miniszter. Megjegyezte, hogy a Közel-Keleten tartózkodó csehek jelenlegi helyzete „ugyan nagyon kellemetlen, de közvetlen veszély nem fenyegeti őket". A prágai Václav Havel repülőtér közölte, hogy vasárnap több mint 30 közel-keleti járatot töröltek.

Több mint 4000 magyar regisztrált

Közben több mint duplájára nőtt a Közel-Keleten konzuli védelmet kérő magyarok száma. „A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.

Csak az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat lebonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is” – emelte ki vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.