Repülőket küldene a Közel-Keletre Csehország, teljes evakuációra készülnek – a szlovákokat is felengednék a gépre, de a saját állampolgáraik az elsők
Kész repülőgépeket küldeni a közel-keleti térségbe a cseh kormány, hogy evakuálja az ott tartózkodó cseh állampolgárokat - jelentette ki Petr Macinka kormányfőhelyettes, külügyminiszter a közszolgálati Cseh Televízió vasárnapi vitaműsorában.
Elmondta: a cseh kormány lépéseit egyezteti a szlovák kormánnyal, hogy az ottani szlovák állampolgárokat is evakuálhassák. „ Számunkra a cseh állampolgárok biztonsága elsődleges" – szögezte le Andrej Babis miniszterelnök vasárnap reggel az X internetes közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében.
Közölte, hogy hétfő reggelre összehívta a cseh nemzetbiztosági tanácsot, amely megtárgyalja a helyzetet. A külügyminiszter a televízióban kifejtette, hogy a közel-keleti térségben jelenleg több ezer cseh állampolgár tartózkodik, és a Drozd rendszerbe, amelybe a külföldre utazó csehek önkéntesen regisztrálhatják magukat, a Irán elleni támadás kezdete óta például az Egyesült Arab Emírségekben több mint 3500-an, Ománban mintegy 900-an és más régióbeli országban több százan vetették fel magukat. A régió több országa ugyanis a csehek körében népszerű turistacélpont.
Petr Macinka szerint a cseh hatóságok majdnem egy tucat repülőgépet készítenek fel arra, hogy szükség esetén azonnal elrepülhessenek Közel-Keletre.
A helyzetet és a szükséges intézkedéseket a külügyminisztérium válságstábja vasárnap délután vitatja meg – tette hozzá a miniszter. Megjegyezte, hogy a Közel-Keleten tartózkodó csehek jelenlegi helyzete „ugyan nagyon kellemetlen, de közvetlen veszély nem fenyegeti őket". A prágai Václav Havel repülőtér közölte, hogy vasárnap több mint 30 közel-keleti járatot töröltek.
Több mint 4000 magyar regisztrált
Közben több mint duplájára nőtt a Közel-Keleten konzuli védelmet kérő magyarok száma. „A közel-keleti térségben a harcok továbbra is hevesek, Irán az éjszakai órákban folytatta a támadásokat a környező arab országok ellen.
Csak az Egyesült Arab Emírségekre 137 rakétát és 209 drónt lőttek ki. Több támadás is érte Dubaj repülőterét, egyben a magyarországi forgalmat lebonyolító terminált is. Támadták az abu-dzabi, a dohai (Katar) és a manamai (Bahrein) repülőtereket is” – emelte ki vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, hogy az aktív rakétázás miatt a légterek zárva vannak, a világ légi forgalmát meghatározó nagy társaságok, a Qatar és az Emirates sem repülnek, utasaikat folyamatosan helyezik el különböző szálláshelyeken. Abu-Dzabi turisztikai hivatala közölte, hogy átvállalják az ott ragadó turisták költségeit.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a térség magyar nagykövetségein folyamatos a munkavégzés, a call center emelt létszámmal működik, a térségben tartózkodó,
konzuli védelemre regisztrált magyarok száma tegnap reggelről estére 1893-ról 4144-re nőtt.
„Nagykövetségeink folyamatos kapcsolatban vannak a helyi hatóságokkal, az ő utasításaik követésére kérem tisztelettel az ott tartózkodó magyarokat” – írta Szijjártó Péter.
Egy későbbi Facebook-posztjában ehhez hozzátette még, hogy Katarban, valamint az Egyesült Arab Emirátusokban a légtérzárakat továbbra is fenntartják. „Az Etihad holnap hajnal 2 órára, a Qatar Airways holnap reggel 9 órára, az Emirates légitársaság pedig holnap délelőtt 11 órára ígért tájékoztatást a továbbiakról" – így a külügyér.
Dubajban is teljes a káosz az iráni támadás után – így reagáltak a kint élő magyarok
Az Irán ellen szombaton végrehajtott amerikai és izraeli támadások a környező közel-keleti országokat is veszélyeztetik. Lehulló rakétatörmelék csapódott egy épületbe a Dubaj partjainál fekvő, mesterségesen létrehozott Pálma-szigeten szombat este; a becsapódás következtében keletkezett tűzben négy ember megsérült – tájékoztattak a helyi hatóságok. Szemtanúk beszámolói szerint egy luxusszállodából sűrű füst gomolygott.
A Vas vármegyéből származó Garbacz Dávid, a Dubai Most! – Naprakész Információ elnevezésű közösségi oldal tulajdonosa kint tartózkodik Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városában, Dubajban.
„A támadás a Közel-Keleten célzottan a támaszpontokra érkezett. A légvédelmi háló aktív, folyamatosan hárítják el a támadásokat. A leeső törmelékek a következő épületeket rongálták meg: Fairmont Hotel bejárata – itt négyen sérültek meg könnyebben. Dubaj Terminál – négy sérült. Burdzs al-Arab hotel komplex melléképülete, itt szerencsére csak anyagi károk keletkeztek. A katonai támaszpont környékén azonban egy ember életét vesztette” – nyilatkozta a Vaol Vas vármegyei hírportálnak.