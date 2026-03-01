Kiterjedhet az iráni háború: tankerhajóra mértek súlyos csapást Omán partjainál

Dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében – közölték hivatalos szervek. Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót mintegy öt tengeri mérföldre támadták meg Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében. Az incidensek mögött valószínűleg Irán áll.

Az iráni támadások miatt elcsendesedhet a Hormuzi-szoros / Fotó: Fadel Senna / AFP

A beszámoló szerint négy ember megsebesült, a húsz fős legénységet evakuálták. Ezzel párhuzamosan két drón csapódott be a dukmi kereskedelmi kikötőben – jelentette az ománi állami hírügynökség biztonsági beszámolók alapján. Az egyik drón egy munkásszállást talált el, amelynek következtében egy külföldi munkás megsérült. A második drón roncsai üzemanyagtartályok közelében zuhantak le, de ott sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem történt. A kormány elítélte a támadást, és közölte, hogy minden szükséges intézkedést megtesz az ország és lakosai biztonságának garantálása érdekében. A hatóságok nem közölték, ki állhat az akció mögött.

Ezek voltak az első ilyen jellegű támadások Omán területén azóta, hogy Izrael és az Amerikai Egyesült Államok szombaton légicsapásokat indított Irán ellen.

„Irán lebombázta a Hormuzi-szoroson áthaladó Skylight olajtankert. A támadásban 4 tengerész megsebesült, a teljes legénységet evakuálták. A Forradalmi Gárda korábbi vezetője pár órával a támadás előtt mondta, hogy a szállítóhajókat nem fogják megtámadni” – emelte ki Facebook-bejegyzésében Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője.

WATCH: Oil tanker Skylight is on fire in the Gulf of Oman following Iranian attack. https://t.co/X1y0dAhVK0 pic.twitter.com/tvszJ5t9fD — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Az Irán ellen szombaton végrehajtott amerikai és izraeli támadások a környező közel-keleti országokat is veszélyeztetik. Lehulló rakétatörmelék csapódott egy épületbe a Dubaj partjainál fekvő, mesterségesen létrehozott Pálma-szigeten szombat este; a becsapódás következtében keletkezett tűzben négy ember megsérült – tájékoztattak a helyi hatóságok. Szemtanúk beszámolói szerint egy luxusszállodából sűrű füst gomolygott.