Nagy tervei vannak Magyarországon ennek az olcsó kínai villanyautónak

Az importőr emlékeztetett arra, hogy a Leapmotor stratégiai európai terjeszkedése keretében 2025-ben új piacokra lépett be: Bulgáriába, Horvátországba, Magyarországra, Csehországba, Dániába, Izlandra, Írországba, Szlovákiába, Szlovéniába és Svédországba. Immár több mint 800 értékesítési és szervizponttal rendelkezik Európában, megduplázta a hálózat méretét a 2024. évihez képest – tudósított az Origo.

2025-ben a magyar piacon is megjelent a Leapmotor / Fotó: Long Wei / CFoto / AFP

A Leapmotor tavaly mutatta be nálunk az első modelljeit

Magyarországon jelenleg tíz kereskedés, illetve szervizpont van, az északkeleti régióban nyílik még az idén kettő. Ezzel középtávon lefedettnek tekintik az országot, bár jelezték azt is, hogy nem zárkóznak el újabb kereskedések megnyitásától.

A tisztán elektromos T03 városi kisautót és a C10 SUV elektromos és REEV változatát vezették be először a magyar piacra.

Az A-szegmensbe tartozó kompakt T03 egy ötajtós, városi elektromos autó, 265 kilométeres WLTP hatótávval és a B-szegmenssel versenyképes, tágas belső térrel.

A C10 SUV pedig a gyártó első globális modellje, amely a LEAP3.0 technológiai architektúrán alapul. A D-szegmensbe tartozó modell az EuroNCAP töréstesztjén 5 csillagot ért el. Akkumulátor kapacitása 69 kilowattóra, amellyel a WLTP ciklus szerinti hatótávja 420 kilométer.

