Paksot biztosították, katonák védik a magyarországi stratégiai földgázkészleteket – képeken a különleges műveleti egység

Különleges műveleti katonák védik a paksi atomerőművet és a nagyfeszültségű átjátszóállomásokat, az intézkedésről szóló fotókat osztott meg közösségi oldalán vasárnap a honvédelmi miniszter.

Műveleti katonák vigyázzák a paksi atomerőművet, de ott vannak a stratégiai gáztárolónknál is / Forrás: Szalay-Bobrovniczy Kristóf / Facebook

Szalay-Bobrovniczy Kristóf azt írta, „Zelenszkijék fenyegetnek és zsarolnak bennünket. Ránk zárták az olajcsapot, mert káoszt akarnak, hogy benyomják a hatalomba Magyar Pétert. Nekik egy engedelmes báb kell, akivel elintézhetik Ukrajna EU-tagságát, és aki odaadja Kijevnek a magyarok pénzét. Ezért semmitől sem riadnak vissza: az olajblokád mellett további szabotázsakciókat is terveznek.”

Hangsúlyozta: „Magyarország minden négyzetméterét megvédjük! Ez a mi hazánk és a mi életünk. Itt senki sem fenyegethet bennünket!” – Megerősítettük az ország kritikus infrastruktúra védelmét. Fokozottan, katonai erővel védjük a legfontosabb magyar energialétesítményeket – áll a honvédelmi miniszer Facebook-posztjában, ahol képeket is megosztott az objektumokat védő katonákról.

A gázkészleteinket is katonák védik

Katonai védelmet kapott az algyői biztonsági földgáztározó is – közölte Kis Szabolcs hadnagy a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén tartott vasárnapi sajtótájékoztatón. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái meghatározott parancsok alapján fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el a Szőreg–1 biztonsági földgáztározó különböző területein – mondta a hadnagy. A dandár a feladatok ellátásához minden felszerelést biztosít – tudatta a hadnagy.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg–1 föld alatti gáztárolót. A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál.

Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerdai ülése után jelentette be, hogy elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lépett életbe.