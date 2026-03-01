Deviza
Paksot biztosították, katonák védik a magyarországi stratégiai földgázkészleteket – képeken a különleges műveleti egység

Műveleti katonák biztosítják a paksi atomerőművet és számos más, stratégiailag fontos objektumot, miután Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését.
Németh Tamás
2026.03.01, 17:20
Frissítve: 2026.03.01, 17:38

Különleges műveleti katonák védik a paksi atomerőművet és a nagyfeszültségű átjátszóállomásokat, az intézkedésről szóló fotókat osztott meg közösségi oldalán vasárnap a honvédelmi miniszter.  

Műveleti katonák vigyázzák a paksi atomerőművet, de ott vannak a stratégiai gáztárolónknál is / Forrás: Szalay-Bobrovniczy Kristóf / Facebook

Szalay-Bobrovniczy Kristóf azt írta, „Zelenszkijék fenyegetnek és zsarolnak bennünket. Ránk zárták az olajcsapot, mert káoszt akarnak, hogy benyomják a hatalomba Magyar Pétert. Nekik egy engedelmes báb kell, akivel elintézhetik Ukrajna EU-tagságát, és aki odaadja Kijevnek a magyarok pénzét. Ezért semmitől sem riadnak vissza: az olajblokád mellett további szabotázsakciókat is terveznek.”

Hangsúlyozta: „Magyarország minden négyzetméterét megvédjük! Ez a mi hazánk és a mi életünk. Itt senki sem fenyegethet bennünket!” – Megerősítettük az ország kritikus infrastruktúra védelmét. Fokozottan, katonai erővel védjük a legfontosabb magyar energialétesítményeket – áll a honvédelmi miniszer Facebook-posztjában, ahol képeket is megosztott az objektumokat védő katonákról. 

A gázkészleteinket is katonák védik

Katonai védelmet kapott az algyői biztonsági földgáztározó is – közölte Kis Szabolcs hadnagy a Hexum Földgáz Zrt. telephelyén tartott vasárnapi sajtótájékoztatón. A Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár katonái meghatározott parancsok alapján fegyveres őrzésvédelmi feladatot látnak el a Szőreg–1 biztonsági földgáztározó különböző területein – mondta a hadnagy. A dandár a feladatok ellátásához minden felszerelést biztosít – tudatta a hadnagy.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdonában álló Hexum Földgáz Zrt. üzemelteti a Szegedtől néhány kilométerre, Algyő határában található 1,9 milliárd köbméter kapacitású Szőreg–1 föld alatti gáztárolót. A naponta 25 millió köbméter földgáz kitárolására képes létesítmény kapacitásából 1,2 milliárd köbméter ellátásbiztonsági, a fennmaradó rész kereskedelmi célt szolgál.

Orbán Viktor miniszterelnök a Védelmi Tanács szerdai ülése után jelentette be, hogy elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. A kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárítására szükséges eszközöket is telepítenek. A rendőrség a kijelölt erőművek, elosztóállomások és irányítóközpontok környékén nagyobb erőkkel járőrözik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lépett életbe.

Bárkit igazoltathatnak

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet. A kialakult konfliktus nem csupán közbiztonsági, hanem energiabiztonsági kockázatokat is jelenthet, és Európa-szerte emelkedhet a terrorcselekmények valószínűsége.

Hozzátette, hogy a megemelt terrorfenyegetettségi szint magasabb megelőző biztonsági készültséget jelent. Ez a gyakorlatban fokozott rendőri jelenlétet és gyakoribb ellenőrzéseket jelent:

  • Megerősítik a rendőrségi objektumok védelmét.
  • Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítményeknél rendszeres járőrözést vezetnek be.
  • Nyílt rendőrségi jelenlétet vezetnek be a reptér csarnokaiban, bejáratánál, a parkolóban és a bevezető utakon.
  • Szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek a reptéren a schengeni belső határátkelőnél.
  • A schengeni külső határon az EU-s állampolgároknál is adattári ellenőrzések lesznek.
  • Jelentős közterületeken és tömegképző helyeken rendszeres visszatérő rendőri ellenőrzést vezetnek be.
  • Budapest bevezető útjain intézkedések lesznek a járművel fokozott ellenőrzésére.
  • Egyes kiemelt nagykövetségek ellenőrzését is megerősítik.

Rétvári hangsúlyozta, hogy ezek megelőző biztonsági intézkedések, a hatóságok az erőszakos közel-keleti eseményekre reagálva erősítik Magyarország biztonságát. „Kérjük az állampolgárok türelmét, együttműködését és megértését” – zárta sorait az államtitkár.

 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
124 cikk

 

