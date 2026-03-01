Hernádi Zsolt: Határozottan az a gyanúnk, hogy nem műszaki okok miatt áll a szállítás a Barátság kőolajvezetéken

Január 27. óta szünetel a kőolajszállítás a Barátság vezetéken át Magyarországra, mert Ukrajna nem hajlandó megnyitni hazánk számára. Volodimir Zelenszkij elnök arra hivatkozik – miután levelet kapott Orbán Viktortól, hogy azonnal nyissa meg a vezetéket –, hogy sokáig tart megcsinálni azt az orosz támadások után.

Hernádi Zsolt a Barátság kőolajvezetékről: ha a kőolajtermelésből 1 százalék kiesik, az történelmileg 10 százalékos áremelés / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Terepszemlét tartott a Mol Dunai Finomítóban Százhalombattán Orbán Viktor miniszterelnök Hernádi Zsolt Mol-vezérrel, aki arról beszélt a kormányfő Facebook-oldalán megjelent videón, hogy ha a kőolajtermelésből 1 százalék kiesik, az történelmileg 10 százalékos áremelés. Hernádi emlékeztetett, az orosz–ukrán háború kitörése óta 22 alkalommal állt le a Barátság kőolajvezeték, abból 15 alkalommal háborús okok miatt.

Hernádi Zsolt: Felajánlottuk, hogy kimegyünk megnézni, mi baja van a Barátság kőolajvezetéknek

Mint Orbán Viktor ennek alapján összefoglalta, a január vége óta tartó leállás a 23., és eddig „aránylag korrekten megmondták, hogy mikor lehet és újra is indították, ez viszont az első eset, amikor átvernek bennünket”.

Hernádi Zsolt szerint „mindent meg tudtak eddig oldani, és most hirtelen valami megváltozott, ezért mondjuk azt, hogy ennek nem tudjuk az okát, hogy miért, ezért is ajánlottuk fel mi is, hogy műszak segítséget adunk”.

Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, ő is kimenne megnézi, hogy mi a helyzet a csővel, de politikai döntésre gyanakszanak, és a kormány szerint nem technikai hiba miatt nem indítja újra Kijev az olajszállítást.

Hernádi Zsolt erre úgy felelt: nekünk határozottan az a gyanúnk, hogy műszaki oka nincsen az állásnak jelenleg.

Jól látszik, hogy Kijev, Zelenszkijjel az élén, hogyan mismásol, terel, hiszen nem csak a magyar kormányfő és az olajvállalat vezére ajánlotta fel, hogy segítenek megoldani a problémát, ha műszaki okokból áll a szállítás, de az Európai Unió kijevi delegációja is a helyszínen vizsgálná meg a Barátság kőolajvezeték állapotát. Az uniós fél jelezte, kész lemenni a vezetéket ért támadás helyszínére, hogy saját szemével győződjön meg a csővezeték és a kapcsolódó létesítmények állapotáról. Az ajánlat célja az lett volna, hogy független módon tisztázzák a vitás kérdéseket a magyar, a szlovák és az ukrán fél között. Terasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes azonban egyértelművé tette: a biztonsági helyzet nem teszi lehetővé a terepszemlét.