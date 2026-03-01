Egy újabb szakmát tehet teljesen tönkre a mesterséges intelligencia – ennek azonban nagyon sokan örülhetnek

A mesterséges intelligencia térnyerése az utóbbi hónapokban jelentős árfolyam-ingadozásokat okoztak a vagyonkezelőktől a logisztikai cégekig. Most pedig kijött egy kutatási eredmény arra, hogy a brókereknek is bőven van félnivalója a forradalmi technológiától. Az aktív alapkezelők tevékenységének nagy része ugyanis olyan mintákat követ, amelyeket a gépek képesek megtanulni. Ezt mutatja, hogy a Harvard Business School egy kutatásában a gépi tanulási algoritmus a befektetési alapok kereskedési döntéseinek mintegy 71 százalékát képes volt előre jelezni – derült ki a Bloomberg cikkéből.

A mesterséges intelligencia elveheti a brókerek munkáját is – legalábbis a nagy részét / Fotó: Gumbariya / Shutterstock

Nem feltétlenül érdemes sokat költeni a brókerekre

A modellt 1990 és 2023 közötti, gördülő ötéves időszakokon tanították be, figyelembe véve többek között az alap méretét, a befektetői tőkebeáramlásokat, a részvények jellemzőit és a szélesebb gazdasági környezetet. Ezek alapján a rendszer a portfólió-átalakítások többségét előre tudta jelezni.

A mesterséges intelligencia csupán az ügyletek 29 százalékát nem tudta előre jelezni. Ezek olyan a döntések voltak, amelyek kívül estek a rutinszerű, felismerhető befektetési mintákon.

Az algoritmusok tehát megtanulták az iparág közös játékszabályainak nagy részét, benne azt, hogy hogyan reagálnak a menedzserek a tőkebeáramlásokra, a piaci trendekre és egymás lépéseire.

Ha a döntéseid 71 százaléka előre jelezhető egy algoritmus által, nagyon nehéz megindokolni az aktív alapkezelési díjakat erre a részre

— írta a Bloombergnek Lauren Cohen, a Harvard pénzügyi professzora, a Mimicking Finance című munkatanulmány társszerzője.

A befektetők évek óta áramoltatják ki pénzüket a részvényalapokból az alacsony költségű indextermékekbe. Az iparág központi ígérete régóta a benchmark feletti hozam, még úgy is, hogy a teljesítmény jelentős része széles piaci kitettséggel és befektetési stílusokkal magyarázható – mutat rá a hírügynökség.

A kutatási eredmény tovább erősíti ezt az eróziót. A korábbi vizsgálatok jellemzően utólag elemezték a hozamokat, míg az új tanulmány magukat a kereskedési döntéseket próbálja előre jelezni. A szerzők szerint a gépi tanulási modellek alkalmasabbak, mint a hagyományos lineáris faktor-modellek arra, hogy megragadják a menedzserek komplex reakcióit a tőkebeáramlásokra, piaci jelzésekre és egymás viselkedésére.