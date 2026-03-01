Lépett a kormány: bárkit, bárhol kiszedhetnek és ellenőrizhetnek – ez már egy másik szint, mindenki figyeljen

„Az iráni háború miatt különösen fontos Magyarország számára az olcsó olaj és az energetikai infrastruktúra védelme. Ezért elrendeltük az energetikai létesítmények fokozott védelmét. A háború ezzel egyidejűleg terrorkockázattal is jár. Ezért Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal” – jelentette ki vasárnap délutáni videóüzenetében Rétvári Bence.

Életbe lépett a fokozott készültség / Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet. A kialakult konfliktus nem csupán közbiztonsági, hanem energiabiztonsági kockázatokat is jelenthet, és Európa-szerte emelkedhet a terrorcselekmények valószínűsége.

Hozzátette, hogy a megemelt terrorfenyegetettségi szint magasabb megelőző biztonsági készültséget jelent. Ez a gyakorlatban fokozott rendőri jelenlétet és gyakoribb ellenőrzéseket jelent:

Megerősítik a rendőrségi objektumok védelmét.

Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítményeknél rendszeres járőrözést vezetnek be.

Nyílt rendőrségi jelenlétet vezetnek be a reptér csarnokaiban, bejáratánál, a parkolóban és a bevezető utakon.

Szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek a reptéren a schengeni belső határátkelőnél.

A schengeni külső határon az EU-s állampolgároknál is adattári ellenőrzések lesznek.

Jelentős közterületeken és tömegképző helyeken rendszeres visszatérő rendőri ellenőrzést vezetnek be.

Budapest bevezető útjain intézkedések lesznek a járművel fokozott ellenőrzésére.

Egyes kiemelt nagykövetségek ellenőrzését is megerősítik.

Rétvári hangsúlyozta, hogy ezek megelőző biztonsági intézkedések, a hatóságok az erőszakos közel-keleti eseményekre reagálva erősítik Magyarország biztonságát. „Kérjük az állampolgárok türelmét, együttműködését és megértését” – zárta sorait az álamtitkár.

Fokozott készültség Magyarországon – Orbán Viktor szerint Zelenszkij bármeddig elmegy

A mostani bejelentés nem előzmény nélküli, vezető politikusok már utaltak rá, hogy fokozott készültség várható. Az iráni háború miatt szerdán ülésezett is a Védelmi Tanács.