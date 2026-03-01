Lépett a kormány: bárkit, bárhol kiszedhetnek és ellenőrizhetnek – ez már egy másik szint, mindenki figyeljen
„Az iráni háború miatt különösen fontos Magyarország számára az olcsó olaj és az energetikai infrastruktúra védelme. Ezért elrendeltük az energetikai létesítmények fokozott védelmét. A háború ezzel egyidejűleg terrorkockázattal is jár. Ezért Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal” – jelentette ki vasárnap délutáni videóüzenetében Rétvári Bence.
A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy az iráni események közvetett hatása Európára és Magyarországra is kiterjedhet. A kialakult konfliktus nem csupán közbiztonsági, hanem energiabiztonsági kockázatokat is jelenthet, és Európa-szerte emelkedhet a terrorcselekmények valószínűsége.
Hozzátette, hogy a megemelt terrorfenyegetettségi szint magasabb megelőző biztonsági készültséget jelent. Ez a gyakorlatban fokozott rendőri jelenlétet és gyakoribb ellenőrzéseket jelent:
- Megerősítik a rendőrségi objektumok védelmét.
- Az állam működése és a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítményeknél rendszeres járőrözést vezetnek be.
- Nyílt rendőrségi jelenlétet vezetnek be a reptér csarnokaiban, bejáratánál, a parkolóban és a bevezető utakon.
- Szúrópróbaszerű ellenőrzések lesznek a reptéren a schengeni belső határátkelőnél.
- A schengeni külső határon az EU-s állampolgároknál is adattári ellenőrzések lesznek.
- Jelentős közterületeken és tömegképző helyeken rendszeres visszatérő rendőri ellenőrzést vezetnek be.
- Budapest bevezető útjain intézkedések lesznek a járművel fokozott ellenőrzésére.
- Egyes kiemelt nagykövetségek ellenőrzését is megerősítik.
Rétvári hangsúlyozta, hogy ezek megelőző biztonsági intézkedések, a hatóságok az erőszakos közel-keleti eseményekre reagálva erősítik Magyarország biztonságát. „Kérjük az állampolgárok türelmét, együttműködését és megértését” – zárta sorait az álamtitkár.
Fokozott készültség Magyarországon – Orbán Viktor szerint Zelenszkij bármeddig elmegy
A mostani bejelentés nem előzmény nélküli, vezető politikusok már utaltak rá, hogy fokozott készültség várható. Az iráni háború miatt szerdán ülésezett is a Védelmi Tanács.
„Fokozott készültség! Terepszemle a százhalombattai kőolaj-finomítóban. Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást!” – fogalmazott szombati Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A kormányfő hozzátette, hogy szombattól a százhalombattai kőolaj-finomítót és az ország többi fontos energetikai létesítményét is katonák és rendőrsök védik.
Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy megkezdődött a Magyar Honvédség kitelepülése a kritikus energetikai infrastruktúra megerősített védelmére.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közlése szerint a Védelmi Tanács úgy értékelte, fennáll a veszélye annak, hogy Ukrajna támadást indíthat a magyar energiarendszer ellen, ezért első körben húsz, a jövő hét elején pedig további negyven stratégiai végpontnál erősítik meg a katonai jelenlétet.
Katonák biztosítanak a nyíregyházi repülőtéren is
Március elsején, vasárnap 11 órától katonai jelenlét biztosítja a kritikus energetikai létesítmények védelmét Nyíregyházán, a Repülőtér utcai helyszínen – adta hírül a Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés célja az ország stratégiai fontosságú infrastruktúrájának megerősített biztosítása.