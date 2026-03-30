Ukrajna talált egy új gázfolyosót, de ennek is köze van Magyarországhoz: 75 millió köbméter LNG-t akar kiszívni egyetlen hónap alatt

Ukrajna elkezdte a gáztárolók feltöltését a következő télre, és érdeklődését fejezte ki az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) szállításainak növelése iránt a görög terminálokon keresztül, valamint a Vertikális Gázfolyosó vezetékrendszerén – közölte hétfőn az ukrán állami energetikai vállalat, a Naftogaz.

Ukrajna délről bővítené az amerikai LNG-importot a Vertikális Gázfolyosón keresztül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Jelenleg is érkezik már amerikai LNG Görögországon át a Vertikális Folyosón keresztül, igaz, ez az import még csak kis részét teszi ki Ukrajna teljes gázbeszerzésének. A görög, bolgár, román és magyar együttműködés keretében 2016-ban indult el a Vertikális Gázfolyosó fejlesztése, amely egy dél-észak irányú, még nem teljesen kész kétirányú gázszállítási infrastruktúra, amely Görögország LNG-termináljait köti össze Bulgáriával, Romániával, Magyarországgal, valamint tovább Ukrajnával és Moldovával.

„Különös figyelmet fordítottunk arra, hogyan lehetne növelni a gázszállításokat mind Ukrajna, mind a kelet-európai régió számára a görög kikötőkön keresztül” – nyilatkozta Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója a Harry Theoharis görög külügyminiszter-helyettessel folytatott megbeszélést követően a Reutersnek.

A találkozón szó esett a dízelüzemanyag-szállításokról, a görög flotta esetleges használatáról, valamint más, mindkét fél számára előnyös energetikai projektekről is.

Megsemmisült az ukrán finomítói kapacitás

Az orosz rakétatámadások miatt szinte teljesen megsemmisült ukrán finomítói kapacitás következtében az ország ma már nagyrészt importból fedezi üzemanyag-szükségletét, elsősorban Nyugat-, Közép- és Dél-Európából. A kijevi Enkorr üzemanyag-tanácsadó cég szerint Ukrajna az utóbbi időben növelte a dízelimportot, és az elemzők szerint áprilisban nem kell üzemanyaghiánnyal számolni.

Egy másik elemzőcég, az ExPro szerint márciusban a gázkereskedők – köztük az állami Naftogaz – legalább 75 millió köbméter földgázt importálnak majd a Vertikális Folyosón keresztül a görög LNG-terminálokról. Az ExPro becslése szerint a napi import mennyisége elérheti a 2,41 millió köbmétert, és a szállítás a Revithoussa LNG-terminálról érkezik majd kedvezményes szállítási díjakkal.