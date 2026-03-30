Zelenszkij megúszta, Ukrajnát megmentik: innen kap üzemanyagot Magyarország és Szlovákia helyett – de csak egy rövid időre lélegezhetnek fel

Az ukrán államfő kiemelte, hogy jelenleg a védelmi erők üzemanyag-ellátása teljes mértékben biztosított. Zelenszkij bejelentette: közel-keleti tárgyalásai során Ukrajna legalább egy évre biztosította a dízelüzemanyag-ellátását.
2026.03.30, 06:29
Frissítve: 2026.03.30, 06:39

A ukrán elnök bejelentette, hogy közel-keleti látogatása során sikerült megállapodnia Ukrajna dízelüzemanyag-ellátásáról legalább egy évre.

Zelenszkij megúszta, Ukrajnát megmentik / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

Az RBC–Ukrajina beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ezt egy sajtóbeszélgetésen közölte. Elmondása szerint az ország két kulcsfontosságú célt tűzött ki maga elé – és mindkettőt sikerült teljesíteni.

„Az volt a feladatom, hogy megállapodjak arról, miként tudjuk biztosítani az ország dízelüzemanyag-ellátását egy esetleges globális hiány vagy válság esetén. 

A napokban sikerült megállapodnom legalább egy évre elegendő dízelről. Innentől ez már a Naftogaz és a partnercégek feladata”

 – mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna üzemanyag-tartalékai korábban gyakorlatilag kimerültek. Ennek oka egyrészt az orosz támadások a háború kezdete óta, másrészt a hosszú távú szerződések, amelyekkel az ukrán vállalatok – köztük az Ukrnafta és a magánszektor szereplői – rendelkeznek.

„A tartalékaink tulajdonképpen szerződésekben vannak. Válsághelyzetben ezek működhetnek, de akár le is lassulhatnak. Ezért van szükség hosszú távú megállapodásokra energiahordozókat exportáló országokkal – pontosan ezt próbáljuk most elérni” – mondta.

Zelenszkij kiemelte, hogy jelenleg az ukrán védelmi erők üzemanyag-ellátása teljes mértékben biztosított.

„A hadsereg élvez prioritást. Pontosan tudjuk, mekkora mennyiségre van szükség, és mekkora az ellátás. Az egész ország – beleértve a hadsereget is – havi szinten körülbelül 700 ezer tonna dízelt és benzint használ fel. Éves szinten ez nagyjából 7,2–7,4 millió tonna. Ezeket a mennyiségeket képesek vagyunk biztosítani” – tette hozzá Zelenszkij.

Korábban az elnök már utalt arra, hogy közel-keleti útjának egyik célja az volt, hogy az Ukrajna által nyújtott segítségért – például az iráni gyártmányú „Shahed” drónok elleni védekezés terén – cserébe a régió országai támogatást nyújtsanak dízelüzemanyag formájában.

Eközben Ukrajnában ismét emelkedni kezdtek az üzemanyagárak: március 27-én a benzinkutakon nőtt a dízel és az autógáz ára, a dízel literenkénti ára pedig meghaladta a 90 hrivnyát.

Korábban megírtuk, hogy Románia és Ukrajna stratégiai partnerséget írt alá a kétoldalú kapcsolatok megerősítésére.

Ennek számos, konkért pontja van, amelyről a hírügynökség szintén beszámolt. Ezek nagy része az energetikáról, energiabiztosnágról és energiaszállításról szól.

A teljes képhez érdemes felidézni, hogy Szlovákia és Magyarország még februárban leállította a dízelszállítást Ukrajnába, mivel január vége óta nem érkezik orosz olaj a két országba. Minden jel szerint ugyanis politikai megfontolásokból Zelenszkij elnök leállította az orosz olaj átengedését a Barátság vezetéken.

Úgy tűnt, az ukrán elnök nem igazán vette komolyan az ellenlépéseket, azonban az iráni háború és a Hormuzi-szoros válsága következtében most már nagyon fáj neki, hogy nem kap üzemanyagot a két szomszédos országtól: Ukrajnában ugyanis brutálisan elszálltak az üzemanyagárak.

Szakértők szerint a dízel ára rövid időn belül akár 80-90 hrivnyára is emelkedhet literenként, ezt pedig a világpiaci olajárak hirtelen megugrása, és a szlovák és a magyar exportilalom hajtja.

