Zelenszkij megúszta, Ukrajnát megmentik: innen kap üzemanyagot Magyarország és Szlovákia helyett – de csak egy rövid időre lélegezhetnek fel

A ukrán elnök bejelentette, hogy közel-keleti látogatása során sikerült megállapodnia Ukrajna dízelüzemanyag-ellátásáról legalább egy évre.

Az RBC–Ukrajina beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ezt egy sajtóbeszélgetésen közölte. Elmondása szerint az ország két kulcsfontosságú célt tűzött ki maga elé – és mindkettőt sikerült teljesíteni.

„Az volt a feladatom, hogy megállapodjak arról, miként tudjuk biztosítani az ország dízelüzemanyag-ellátását egy esetleges globális hiány vagy válság esetén.

A napokban sikerült megállapodnom legalább egy évre elegendő dízelről. Innentől ez már a Naftogaz és a partnercégek feladata”

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna üzemanyag-tartalékai korábban gyakorlatilag kimerültek. Ennek oka egyrészt az orosz támadások a háború kezdete óta, másrészt a hosszú távú szerződések, amelyekkel az ukrán vállalatok – köztük az Ukrnafta és a magánszektor szereplői – rendelkeznek.

„A tartalékaink tulajdonképpen szerződésekben vannak. Válsághelyzetben ezek működhetnek, de akár le is lassulhatnak. Ezért van szükség hosszú távú megállapodásokra energiahordozókat exportáló országokkal – pontosan ezt próbáljuk most elérni” – mondta.

Zelenszkij kiemelte, hogy jelenleg az ukrán védelmi erők üzemanyag-ellátása teljes mértékben biztosított.

„A hadsereg élvez prioritást. Pontosan tudjuk, mekkora mennyiségre van szükség, és mekkora az ellátás. Az egész ország – beleértve a hadsereget is – havi szinten körülbelül 700 ezer tonna dízelt és benzint használ fel. Éves szinten ez nagyjából 7,2–7,4 millió tonna. Ezeket a mennyiségeket képesek vagyunk biztosítani” – tette hozzá Zelenszkij.

Korábban az elnök már utalt arra, hogy közel-keleti útjának egyik célja az volt, hogy az Ukrajna által nyújtott segítségért – például az iráni gyártmányú „Shahed” drónok elleni védekezés terén – cserébe a régió országai támogatást nyújtsanak dízelüzemanyag formájában.

Eközben Ukrajnában ismét emelkedni kezdtek az üzemanyagárak: március 27-én a benzinkutakon nőtt a dízel és az autógáz ára, a dízel literenkénti ára pedig meghaladta a 90 hrivnyát.