Heti plusz munkaszüneti nap révén takarékoskodik az üzemanyaggal Srí Lanka

Mostantól a szerdai napok munkaszüneti napnak számítanak a közszolgáltatásokban dolgozók számára Srí Lankán. A döntéssel az iráni háború miatt fenyegető üzemanyagválság hatásait próbálják mérsékelni a szigetországban – számol be külföldi sajtótudósítások alapján az Origo.

Srí Lanka állami olajvállalata, a Ceypetco cégjelzése egy üzemanyagtöltő állomáson a 2022-es felvételen (illusztráció) / Fotó: Ceylontoday/Ceypetco

Újra jön az üzemanyag-takarékosság Srí Lankán

A lap arról ír, hogy a szerdai közszolgálati szabadnapról szóló intézkedés a legújabb azon takarékossági lépések sorában, amelyeket több délkelet-ázsiai ország hozott az iráni háború kitörése óta, aminek következtében megbénult a Hormuzi-szoros forgalma. Ez a stratégiai tengeri útvonal korábban naponta több millió hordó olajat szállított a Perzsa-öbölből Ázsiába.

A tavalyi adatok szerint a tengerszoroson áthaladó olaj és gáz közel 90 százaléka Ázsiába tartott, amely a világ legnagyobb olajimportáló régiója, elsősorban a Közel-Keletről vásárolva az energiahordozókat.

A Srí Lankán bevezetett négynapos munkahét az iskolákra és az egyetemekre is vonatkozik. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a létfontosságú állami szolgáltatások – például az egészségügy vagy a bevándorlási hivatalok – működését nem érinti az intézkedés.

A döntéshozók azért a szerdát választották pluszszünnapnak péntek helyett, hogy a kormányzati hivatalok ne maradjanak zárva három egymást követő napon.

Eközben az autósoknak kötelező regisztrálniuk az úgynevezett Nemzeti Üzemanyagkártyára, amely korlátozza, hogy ki mennyi üzemanyagot vásárolhat. Az intézkedés máris elégedetlenséget váltott ki egyes Srí Lanka-i lakosok körében, akik szerint a kvóták túl alacsonyak:

15 liter magánhasználatú autók számára,

5 liter motorkerékpárok számára.

Nem a mostani az első alkalom, hogy Srí Lanka üzemanyaghiánnyal néz szembe. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, Srí Lanka hosszú évtizedek után került az instabilitás szélére, majd vált fizetésképtelenné. 2022-re az erősen importfüggő államban vészesen elapadtak a devizatartalékok. A négynapos munkahét rendszerét először akkor, az ország legsúlyosabb gazdasági válsága idején vezették be. S mivel Srí Lanka végül teljesen kifogyott a devizatartalékokból, és nem tudott elegendő alapvető terméket – köztük üzemanyagot – importálni, ezért az üzemanyagok vásárlására is korlátozásokat vezettek be.