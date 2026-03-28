Ez már baj: az iráni háború miatt a vágott virágokból is hiány lehet

Az iráni háború, valamint annak gazdasági eszkalációjának hatásai következtében a globális kereskedelemben zavarok keletkeztek. Az ellátási láncok működésének töredezése egyre több gazdasági területen, így már a kenyai kertészeti szektorban is érezhető. A közel 1 milliárd dolláros ágazat szereplői arról számoltak be, hogy a virágexportot jelentősen visszavetette a kereslet csökkenése, valamint a szállítási láncok akadozása mind a Közel-Kelet, mind Európa irányába. Ez – forintban kifejezve – hetente már most több száz milliós veszteséget jelent az ágazatnak – írja az Origo.

Kenya az európai vágottvirág-piac egyik fontos beszállítója, az iráni háború azonban zavarokat okoz a szállításokban (illusztráció)

Mélyen érintett a kenyai virágipar nehézségeivel az európai piac

A lap szerint a kenyai vágottvirág-ipar az iráni háború miatti nehéz helyzete akár földrajzi távolsága okán, akár csekélynek feltételezhető magyar vonatkozásai miatt távoli, marginális problémának tűnhet például az üzemanyag-ellátás helyzetéhez képest, ám európai dimenzióban mindenképpen figyelmet érdemel. Az európai virágpiac egyik fő beszállítója Kenya, ahol óriási iparág épült ki arra, hogy Nairobiból teherszállító repülőkkel az európai, az elosztóhelyszínnek számító Hollandiába juttassák a legkülönbözőbb vágott virágot. S mivel Magyarország nem teljesen önellátó vágott virágokból és dísznövényekből, így a kereskedők a holland piacról is vásárolnak, aminek most folyamatos ellátása veszélybe kerülhet.

Kenya virágiparának továbbra is Európa, amely akár a kivitel 70 százalékát is felszívja.

Az Európába irányuló légi áruszállítás zavarai így exportcsökkenést és jelentős költségnövekedést okoznak. A fuvardíjak mostanáig, azaz az iráni háború kitörése utáni egy hónap alatt megduplázódtak a szállítókapacitás hiánya miatt, ami sok esetben gazdaságtalanná teszi a termesztést. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a közel 60 milliós Kenyát hamarosan az üzemanyag-ellátás körüli zavarok is kihívások elé állíthatják.

A Kenyai Virágtanács – a vágott virágok és dísznövények termesztőit és exportőreit képviselő szakmai szervezet – közlése szerint az ágazat az elmúlt három hétben több mint 4,2 millió dolláros (kb. 1,4 milliárd forint) veszteséget szenvedett el. Ennek fő oka a piacok kiesése, a szállítás akadozása, valamint a megnövekedett fuvardíjak.

Szakértők szerint ez komoly munkahelyvesztéssel járhat egy olyan szektorban, amely közvetlenül akár félmillió kenyainak ad megélhetést.

A következményeket pedig Európa is megérezheti, akár már idén tavasszal: a mezőgazdaságra specializált globális pénzintézet, a Rabobank adatai szerint ugyanis jelenleg Kenya szállítja Európa vágottvirág-importjának mintegy 40 százalékát, valamint a globális virágkereskedelem több mint 15 százalékát adja, például úgy, hogy a Kenya Airways nemzeti légitársaság cargo járatokat üzemeltet ennek kiszolgálására.

