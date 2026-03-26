Putyinék beleszálltak Európába, figyelmezették a nyugati vezetőket: felelniük kell a polgárok előtt – "A történelem legsúlyosabb energiaválságát élik"

Vlagyimir Putyin figyelmeztetett az energiapiacok ingadozása miatti túlköltekezés veszélyére, hangsúlyozta Oroszország makrogazdasági stabilitását, az állam-üzlet bizalmi együttműködését, a technológiai innovációk és a BRICS-országokkal való együttműködés fontosságát, valamint a szuverenitás erősítését a globális bizonytalanság közepette.
VG/MTI
2026.03.26, 21:50
Frissítve: 2026.03.27, 09:25

Az olajpiacok másik irányba billenhetnek, ezért a kiadások terén mérsékelt konzervativizmusra van szükség mind a magán-, mind az állami szférában – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

Putyin arra figyelmeztetett, hogy az energiapiacok ingadozása idején megjelenhet a kísértés a kedvező helyzet kihasználására és a bevételek felemésztésére. Az elnök szerint a világkereskedelemben és a befektetésekben jelentkező zavarok kezdenek az új valósággá válni.

Kiemelte, hogy Oroszországnak az objektív nehézségek és korlátozások ellenére sikerül fenntartania a makrogazdasági stabilitást, az infláció és a munkanélküliség fenntartható és kiszámítható alakulását. Különösen fontosnak nevezte az állam és az üzleti szféra közötti bizalmi együttműködést a globális piacokon hirtelen megnövekedett bizonytalanság közepette. 

Azt ígérte, hogy az állam továbbra is csökkenteni fogja az üzleti szféra előtti adminisztratív akadályokat, a többi között az elektronikus szolgáltatások segítségével.

Az Oroszország ellen bevezetett szankciókat jogellenesnek nevezte, rámutatva, hogy az ENSZ nem hagyta jóvá őket. Az elnök szerint a globális piacokon jelenleg azok érnek el sikereket, akik befektetnek a technológiai innovációkba, és közölte, hogy Oroszország ezen a téren a BRICS-országokkal fogja fejleszteni az együttműködést, és támogatni fogja a befektetéseket az orosz technológiai bázison alapuló modernizációba, valamint a mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek és a digitális platformok fejlesztésébe.

Oroszországnak meg kell erősítenie saját szuverenitását

Kitért arra, hogy a közel-keleti konfliktus káros hatással van a globális logisztikára és iparra, és ennek következményeit még az összecsapás részvevői sem tudják pontosan előre jelezni. Putyin szerint a világon kialakult helyzetben kiderült, milyen következményekkel jár a szuverenitás feladása, ezért Oroszországnak meg kell erősítenie saját szuverenitását, aminek jelentőségét ma már senki sem vonja kétségbe.

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes a tanácskozáson újságíróknak elmondta, hogy a megnövekedett keresletre való tekintettel Oroszország a kőolaját és kőolajtermékeit nulla árengedménnyel, illetve felárral kezdte el értékesíteni.

„Exportunkat eddig is teljes mértékben realizáltuk, nem volt probléma a kőolajunk és kőolajtermékeink iránti kereslettel. Lényegében ez a diszkont és a piaci viszonyok kérdése. Ezért ma, amikor hiány van a piacon, a kőolajunkra és kőolajtermékeinkre nagy a kereslet, és azt látjuk, hogy az árengedmények csökkentek, egyes irányokban pedig most már akár felárral is értékesítjük őket. Ez mind a kőolajra, mind a kőolajtermékekre érvényes” – mondta.

Novak megjegyezte, hogy ugyanakkor nőttek a fuvarozási költségek a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt. Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízott újságíróknak azt mondta, hogy Európa és az Egyesült Királyság a történelem legsúlyosabb energiaválságát éli át, ami szerinte az orosz energiaforrásoktól való elfordulás következménye.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
