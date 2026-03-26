Putyinék beleszálltak Európába, figyelmezették a nyugati vezetőket: felelniük kell a polgárok előtt – "A történelem legsúlyosabb energiaválságát élik"

Az olajpiacok másik irányba billenhetnek, ezért a kiadások terén mérsékelt konzervativizmusra van szükség mind a magán-, mind az állami szférában – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Gyáriparosok és Vállalkozók Oroszországi Szövetségének csütörtöki moszkvai kongresszusán.

Putyin arra figyelmeztetett, hogy az energiapiacok ingadozása idején megjelenhet a kísértés a kedvező helyzet kihasználására és a bevételek felemésztésére. Az elnök szerint a világkereskedelemben és a befektetésekben jelentkező zavarok kezdenek az új valósággá válni.

Kiemelte, hogy Oroszországnak az objektív nehézségek és korlátozások ellenére sikerül fenntartania a makrogazdasági stabilitást, az infláció és a munkanélküliség fenntartható és kiszámítható alakulását. Különösen fontosnak nevezte az állam és az üzleti szféra közötti bizalmi együttműködést a globális piacokon hirtelen megnövekedett bizonytalanság közepette.

Azt ígérte, hogy az állam továbbra is csökkenteni fogja az üzleti szféra előtti adminisztratív akadályokat, a többi között az elektronikus szolgáltatások segítségével.

Az Oroszország ellen bevezetett szankciókat jogellenesnek nevezte, rámutatva, hogy az ENSZ nem hagyta jóvá őket. Az elnök szerint a globális piacokon jelenleg azok érnek el sikereket, akik befektetnek a technológiai innovációkba, és közölte, hogy Oroszország ezen a téren a BRICS-országokkal fogja fejleszteni az együttműködést, és támogatni fogja a befektetéseket az orosz technológiai bázison alapuló modernizációba, valamint a mesterséges intelligencia, az autonóm rendszerek és a digitális platformok fejlesztésébe.

Oroszországnak meg kell erősítenie saját szuverenitását

Kitért arra, hogy a közel-keleti konfliktus káros hatással van a globális logisztikára és iparra, és ennek következményeit még az összecsapás részvevői sem tudják pontosan előre jelezni. Putyin szerint a világon kialakult helyzetben kiderült, milyen következményekkel jár a szuverenitás feladása, ezért Oroszországnak meg kell erősítenie saját szuverenitását, aminek jelentőségét ma már senki sem vonja kétségbe.