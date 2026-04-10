Kilőtt az Apple, hatalmasat zakózott a Samsung - már a multiknak is fáj a csiphiány

Az Apple vezette a globális okostelefon-piacot 2026 első negyedévében – derül ki a Counterpoint Research pénteki jelentéséből. A cég okostelefon-szállítmányai 5 százalékkal nőttek éves szinten, miközben a teljes piac 6 százalékos visszaesést mutatott.

Az Apple átvette a vezetést az okostelefon-piacon / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Apple ezzel 21 százalékos piaci részesedést szerzett, és először végzett az első helyen egy első negyedévben. A globális visszaesést elsősorban a memóriakomponensek hiánya okozta, amit tovább rontott a Közel-Keleten zajló feszültségek miatti bizonytalan fogyasztói hangulat.

Az Apple erős teljesítményét a prémium kategóriás pozicionálásának, a jól működő integrált ellátási láncnak és a kínai piacon elért eredményeknek köszönheti. Kínában az iPhone-eladások 23 százalékkal emelkedtek 2026 első kilenc hetében. A második helyen álló Samsung 6 százalékos csökkenést könyvelt el, piaci részesedése 20 százalékra mérséklődött.

A gyengébb eredményt a Galaxy S26 bevezetésének késése és a belépőszegmens gyengesége okozta.

A Xiaomi megtartotta a harmadik helyét 13 százalékos részesedéssel, de a top öt gyártó közül a legnagyobb visszaesést szenvedte el. „A globális szállítmányok csökkenését elsősorban az magyarázza, hogy a memória gyártók az AI-adatközpontokat részesítik előnyben a fogyasztói elektronikai eszközökkel szemben” – mondta Shilpi Jain, a Counterpoint Research elemzője.

Idén zsugorodhat a piac

A 2026 első negyedévi adatok folytatják a 2025-ös trendet, amikor az Apple átvette a piacvezetést a Samsungtól. A Counterpoint Research szerint a globális okostelefon-piac 2025-ben 2 százalékkal bővült, elsősorban a feltörekvő országok erősödő kereslete miatt. Az Apple 20 százalékos részesedéssel végzett az első helyen, a Samsung 19 százalékkal a másodikra szorult vissza, míg a Xiaomi 13 százalékkal a harmadik helyen maradt.

A kutatócég szerint idén lassulásra kell számítani. A DRAM- és NAND-memória hiánya, valamint az alkatrészköltségek emelkedése miatt kevesebb okostelefon találhat gazdára 2026-an. A csipgyártók ugyanis az MI-adatközpontokat részesítik előnyben a fogyasztói eszközökkel szemben.