Vérrel és verejtékkel készül az Apple nagy dobása, de egyre több a gond: csúszhat a hajlítható iPhone bemutatója

Az Apple évek óta próbál belépni a hajlítható kijelzős okostelefonok piacára. A legfrissebb iparági információk szerint azonban az Apple fejlesztése továbbra is komoly akadályokba ütközik, ami az első hajlítható iPhone megjelenését is késleltetheti. A beszállítói láncból származó értesülések alapján a vállalat a vártnál több műszaki problémával szembesült, különösen a korai tesztgyártási szakaszban.

Belsős információk szerint a hajlítható iPhone fejlesztése során olyan mérnöki nehézségek merültek fel, melyek akár hónapokkal is eltolhatják a piaci bevezetést. A források szerint az április–május eleji időszak kulcsfontosságú a fejlesztési ellenőrzési folyamatban, és a jelenlegi problémák a tömeggyártás ütemezését is veszélyeztethetik. A beszállítókat már értesítették a csúszásról, miközben a vállalat a hibák elhárításán dolgozik.

Ezzel szemben a Bloomberg – több, a projektre rálátó forrásra hivatkozva – arról számolt be, hogy a készülék továbbra is a 2026 szeptemberére tervezett bemutató felé halad. A jelentés szerint a Mark Gurman által jegyzett információk alapján a hajlítható modell az iPhone 18 Pro és Pro Max készülékekkel együtt érkezhet, ugyanakkor

a gyártás kezdeti szakaszában korlátozott lehet a kínálat, részben az összetett kijelző és alkatrészstruktúra miatt.

A projekt bizonytalanságát növeli, hogy a hajlítható iPhone egy teljesen új konstrukció, melynek át kell mennie az Apple szigorú, többlépcsős gyártás-előkészítési folyamatán. A mostani problémák éppen a gyártásellenőrzési tesztek során jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy a fejlesztés még nem jutott el a pilot- vagy tömeggyártási szakaszba.

A hajlítható iPhone híre már 2017 óta kering okostelefonos körökben, miközben a legnagyobb versenytárs, a Samsung már 2019-ben piacra dobta első ilyen készülékét. Az Apple ezzel a termékkel elsősorban a prémiumszegmensben kívánja erősíteni jelenlétét, és új lendületet adni az iPhone-ok iránti keresletnek.

A jelenlegi helyzet alapján a 2026-os bemutató időzítése továbbra sem tekinthető biztosnak. Bár egyes források szerint a vállalat tartja az eredeti menetrendet, a fejlesztési és gyártási problémák miatt a projekt további csúszása sem zárható ki, különösen akkor, ha a kijelző vagy a zsanér tartósságával kapcsolatos kihívásokat nem sikerül időben megoldani.