Vérrel és verejtékkel készül az Apple nagy dobása, de egyre több a gond: csúszhat a hajlítható iPhone bemutatója

Az Apple régóta dolgozik a hajlítható iPhone fejlesztésén, amely a cég egyik legnagyobb dobása lehetne az utóbbi években. A hajlítható iPhone azonban a tesztgyártás során komoly műszaki problémákba ütközött, amelyek a megjelenést is veszélyeztetik. Bár egyes tervek szerint még 2026-os rajttal számolnak, a csúszás lehetősége egyre reálisabb.
Gergely Máté
2026.04.10, 07:45

Az Apple évek óta próbál belépni a hajlítható kijelzős okostelefonok piacára. A legfrissebb iparági információk szerint azonban az Apple fejlesztése továbbra is komoly akadályokba ütközik, ami az első hajlítható iPhone megjelenését is késleltetheti. A beszállítói láncból származó értesülések alapján a vállalat a vártnál több műszaki problémával szembesült, különösen a korai tesztgyártási szakaszban.

Belsős információk szerint a hajlítható iPhone fejlesztése során olyan mérnöki nehézségek merültek fel, melyek akár hónapokkal is eltolhatják a piaci bevezetést. A források szerint az április–május eleji időszak kulcsfontosságú a fejlesztési ellenőrzési folyamatban, és a jelenlegi problémák a tömeggyártás ütemezését is veszélyeztethetik. A beszállítókat már értesítették a csúszásról, miközben a vállalat a hibák elhárításán dolgozik.

Ezzel szemben a Bloomberg – több, a projektre rálátó forrásra hivatkozva – arról számolt be, hogy a készülék továbbra is a 2026 szeptemberére tervezett bemutató felé halad. A jelentés szerint a Mark Gurman által jegyzett információk alapján a hajlítható modell az iPhone 18 Pro és Pro Max készülékekkel együtt érkezhet, ugyanakkor 

a gyártás kezdeti szakaszában korlátozott lehet a kínálat, részben az összetett kijelző és alkatrészstruktúra miatt.

A projekt bizonytalanságát növeli, hogy a hajlítható iPhone egy teljesen új konstrukció, melynek át kell mennie az Apple szigorú, többlépcsős gyártás-előkészítési folyamatán. A mostani problémák éppen a gyártásellenőrzési tesztek során jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy a fejlesztés még nem jutott el a pilot- vagy tömeggyártási szakaszba.

A hajlítható iPhone híre már 2017 óta kering okostelefonos körökben, miközben a legnagyobb versenytárs, a Samsung már 2019-ben piacra dobta első ilyen készülékét. Az Apple ezzel a termékkel elsősorban a prémiumszegmensben kívánja erősíteni jelenlétét, és új lendületet adni az iPhone-ok iránti keresletnek.

A jelenlegi helyzet alapján a 2026-os bemutató időzítése továbbra sem tekinthető biztosnak. Bár egyes források szerint a vállalat tartja az eredeti menetrendet, a fejlesztési és gyártási problémák miatt a projekt további csúszása sem zárható ki, különösen akkor, ha a kijelző vagy a zsanér tartósságával kapcsolatos kihívásokat nem sikerül időben megoldani.

Az Apple többször melléfogott a mesterséges intelligenciával

Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook az elmúlt években következetesen jelezte: a következő stratégiai irány egyre inkább a mesterséges intelligencián alapuló viselhető eszközök felé mutat (mint amilyen az Apple Vison Pro), melyek középpontjában a Visual Intelligence néven fejlesztett képfelismerő technológia áll. A Visual Intelligence jelenleg az iPhone 16 Pro készüléken érhető el, ahol fotók és képernyőképek alapján képes információt szolgáltatni vagy keresést indítani. 

A vállalat azonban ennél tovább menne: fejlettebb AirPods fülhallgatók, intelligens szemüvegek és egy nyakban hordható, kamerákkal felszerelt eszköz fejlesztése is napirenden van. Korábban kamerás okosórák ötlete is felmerült, ezt azonban időközben leállították, ami arra utal, hogy a technológiai és adatvédelmi kihívások nem elhanyagolhatók. Cook a legutóbbi negyedéves eredménybeszámolón külön kiemelte a Visual Intelligence népszerűségét, és hangsúlyozta, hogy az Apple 2,5 milliárdos aktív eszközállománya jelentős előnyt biztosít a mesterséges intelligencia bevezetésében.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
