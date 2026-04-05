Itt az első ország: brutális áram- és gázáremelést jelentett be, 90 millió ember fizet mostantól többet a rezsire - az olajválság az oka

Az iráni háború következtében drasztikusan megugró energiaköltségek miatt rezsiemelésről döntött Törökország. A lakossági áram- és gáz ára negyedével nő, de a cégeknek is többet kell fizetniük az energiáért.
VG
2026.04.05, 08:25
Frissítve: 2026.04.05, 09:15

Jelentősen emelkedik a török lakosság és a vállalatok rezsiköltsége, miután Törökország pénteken megemelte a háztartások és a vállalkozások villamosenergia- és földgázdíjait a megugró globális energiaköltségekre hivatkozva.

Az áram mellett a gáz ára is nő Törökországban / Fotó: Shutterstock

Bár Törökországot nem sújtotta ellátási hiány – mivel a kulcsfontosságú energiafolyosótól való függése kezelhető szinten maradt –, a világpiaci energiaárak meredek emelkedése arra késztette a hatóságokat, hogy a jelenlegi energiahelyzetben módosítsák a díjakat, melyek április 4-től léptek életbe – írja a Türkiye Today.

Így nő az áram és a gáz ára Törökországban

Az ország energiaügyi szabályozó hatósága által végrehajtott kiigazításnak megfelelően a villamosenergia-árak 

  • a lakossági fogyasztók számára 25 százalékkal, 
  • a köz- és magánszolgáltatói szektor számára 17,5 százalékkal, 
  • az ipari fogyasztók számára 5,8 százalékkal, 
  • a mezőgazdasági felhasználók számára pedig 24,8 százalékkal emelkedtek.

Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság.

A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal. 

  • A lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek, 
  • az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek. 
  • A villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.

A lakossági felhasználókra vonatkozó, a fogyasztás mértékéhez igazodó sávos díjszabási rendszer továbbra is érvényben marad mind a villamos energia, mind a földgáz esetében; a rendszer a felhasználás függvényében eltérő díjakat alkalmaz, és célja a kereslet és a költségek elosztásának egyensúlyba hozása.

Az olajár robbanása jelentősen növeli a törökök energiaszámláját

Alparslan Bayraktar energiaügyi miniszter márciusban kijelentette, hogy Törökország a háború kezdete óta a Hormuzi-szoros tényleges lezárása ellenére sem szembesült jelentős energiaellátási zavarokkal, és cáfolta azokat a híreket, miszerint Irán leállította a gázvezetéken keresztül történő gázszállításokat, miután izraeli légitámadás érte a Dél-Pars gázmezőt.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy 

az olaj hordónkénti árának minden 1 dolláros emelkedése 400 millió dollárral növeli Törökország energiaszámláját. 

Törökország 305 milliárd lírát (6,87 milliárd dollárt) szánt energiatámogatásra 2026-ban, de ez az összeg 925 milliárd lírára (20,86 milliárd dollárra) emelkedhet, ha a válság továbbra is fennáll. A hatóságok áprilisban felülvizsgálják a költségeket, miközben továbbra is védelmet nyújtanak a fogyasztóknak.

A háború kezdete óta a nemzetközi referenciaár, a Brent ára csaknem megduplázódott, és hordónként körülbelül 109 dollárra emelkedett, míg az európai gáz határidős ára a holland TTF-központban hasonló pályát követett, és meghaladta az 50 eurót megawattóránként (57,58 dollár).

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
