Itt az első ország: brutális áram- és gázáremelést jelentett be, 90 millió ember fizet mostantól többet a rezsire - az olajválság az oka

Jelentősen emelkedik a török lakosság és a vállalatok rezsiköltsége, miután Törökország pénteken megemelte a háztartások és a vállalkozások villamosenergia- és földgázdíjait a megugró globális energiaköltségekre hivatkozva.

Az áram mellett a gáz ára is nő Törökországban / Fotó: Shutterstock

Bár Törökországot nem sújtotta ellátási hiány – mivel a kulcsfontosságú energiafolyosótól való függése kezelhető szinten maradt –, a világpiaci energiaárak meredek emelkedése arra késztette a hatóságokat, hogy a jelenlegi energiahelyzetben módosítsák a díjakat, melyek április 4-től léptek életbe – írja a Türkiye Today.

Így nő az áram és a gáz ára Törökországban

Az ország energiaügyi szabályozó hatósága által végrehajtott kiigazításnak megfelelően a villamosenergia-árak

a lakossági fogyasztók számára 25 százalékkal,

a köz- és magánszolgáltatói szektor számára 17,5 százalékkal,

az ipari fogyasztók számára 5,8 százalékkal,

a mezőgazdasági felhasználók számára pedig 24,8 százalékkal emelkedtek.

Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság.

A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal.

A lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek,

az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek.

A villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.

A lakossági felhasználókra vonatkozó, a fogyasztás mértékéhez igazodó sávos díjszabási rendszer továbbra is érvényben marad mind a villamos energia, mind a földgáz esetében; a rendszer a felhasználás függvényében eltérő díjakat alkalmaz, és célja a kereslet és a költségek elosztásának egyensúlyba hozása.

Az olajár robbanása jelentősen növeli a törökök energiaszámláját

Alparslan Bayraktar energiaügyi miniszter márciusban kijelentette, hogy Törökország a háború kezdete óta a Hormuzi-szoros tényleges lezárása ellenére sem szembesült jelentős energiaellátási zavarokkal, és cáfolta azokat a híreket, miszerint Irán leállította a gázvezetéken keresztül történő gázszállításokat, miután izraeli légitámadás érte a Dél-Pars gázmezőt.