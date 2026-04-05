Itt az első ország: brutális áram- és gázáremelést jelentett be, 90 millió ember fizet mostantól többet a rezsire - az olajválság az oka
Jelentősen emelkedik a török lakosság és a vállalatok rezsiköltsége, miután Törökország pénteken megemelte a háztartások és a vállalkozások villamosenergia- és földgázdíjait a megugró globális energiaköltségekre hivatkozva.
Bár Törökországot nem sújtotta ellátási hiány – mivel a kulcsfontosságú energiafolyosótól való függése kezelhető szinten maradt –, a világpiaci energiaárak meredek emelkedése arra késztette a hatóságokat, hogy a jelenlegi energiahelyzetben módosítsák a díjakat, melyek április 4-től léptek életbe – írja a Türkiye Today.
Így nő az áram és a gáz ára Törökországban
Az ország energiaügyi szabályozó hatósága által végrehajtott kiigazításnak megfelelően a villamosenergia-árak
- a lakossági fogyasztók számára 25 százalékkal,
- a köz- és magánszolgáltatói szektor számára 17,5 százalékkal,
- az ipari fogyasztók számára 5,8 százalékkal,
- a mezőgazdasági felhasználók számára pedig 24,8 százalékkal emelkedtek.
Az új tarifák alapján egy 100 kilowattóra villamos energiát fogyasztó háztartás 323,8 lírát (kb. 2425 forintot) fizet majd – jegyezte meg a szabályozó hatóság.
A földgázárak is emelkedtek, összhangban a Botas állami gázvezeték-üzemeltető által bejelentett nagykereskedelmi árakkal.
- A lakossági fogyasztók átlagosan 25 százalékos emeléssel szembesülnek,
- az ipari felhasználók esetében az árak 18,61 százalékkal emelkednek.
- A villamosenergia-termeléshez felhasznált gáz ára 19,42 százalékkal nőtt.
A lakossági felhasználókra vonatkozó, a fogyasztás mértékéhez igazodó sávos díjszabási rendszer továbbra is érvényben marad mind a villamos energia, mind a földgáz esetében; a rendszer a felhasználás függvényében eltérő díjakat alkalmaz, és célja a kereslet és a költségek elosztásának egyensúlyba hozása.
Az olajár robbanása jelentősen növeli a törökök energiaszámláját
Alparslan Bayraktar energiaügyi miniszter márciusban kijelentette, hogy Törökország a háború kezdete óta a Hormuzi-szoros tényleges lezárása ellenére sem szembesült jelentős energiaellátási zavarokkal, és cáfolta azokat a híreket, miszerint Irán leállította a gázvezetéken keresztül történő gázszállításokat, miután izraeli légitámadás érte a Dél-Pars gázmezőt.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy
az olaj hordónkénti árának minden 1 dolláros emelkedése 400 millió dollárral növeli Törökország energiaszámláját.
Törökország 305 milliárd lírát (6,87 milliárd dollárt) szánt energiatámogatásra 2026-ban, de ez az összeg 925 milliárd lírára (20,86 milliárd dollárra) emelkedhet, ha a válság továbbra is fennáll. A hatóságok áprilisban felülvizsgálják a költségeket, miközben továbbra is védelmet nyújtanak a fogyasztóknak.
A háború kezdete óta a nemzetközi referenciaár, a Brent ára csaknem megduplázódott, és hordónként körülbelül 109 dollárra emelkedett, míg az európai gáz határidős ára a holland TTF-központban hasonló pályát követett, és meghaladta az 50 eurót megawattóránként (57,58 dollár).
