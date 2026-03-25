Felkészíti az utasokat a népszerű légitársaság: 20 százalékkal drágulhat a repülőjegy – áthárítják a kerozin áremelését

Akár 20 százalékkal is emelkedhetnek a repülőjegyárak a következő időszakban az elszálló üzemanyagköltségek miatt. A légitársaságok szerint a közel-keleti konfliktus és az olajpiaci feszültségek tartósan drágább utazást hozhatnak.

A repülőjegyek ára látványosan megugorhat a következő években a közel-keleti válság miatt / Fotó: Raghed Waked

Komor előrejelzést adott ki az amerikai United Airlines vezetése:

a repülőjegyek ára akár 20 százalékkal is megemelkedhet, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak.

A légitársaság vezérigazgatója, Scott Kirby szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a cég – más nagy amerikai szereplőkhöz hasonlóan – nem fedezi előre az üzemanyagköltségeit.

Ez azt jelenti, hogy a vállalat teljes mértékben ki van téve az olajpiac ingadozásainak. Kirby szerint a United mérete miatt egyszerűen túl nagy szereplő ahhoz, hogy hatékonyan tudjon fedezeti ügyleteket kötni, mivel már maga a vásárlás is képes megmozgatni a piacot.

A kilátások nem túl biztatóak. A légitársaság arra számít, hogy

az olaj ára 2027-ig tartósan 100 dollár felett marad hordónként;

de egy pesszimista forgatókönyv szerint akár 175 dollárig is elszállhat.

Ez nemcsak a repülést drágítaná meg, hanem az egész világgazdaságot is visszafoghatja, és csökkentheti az utazási kedvet.

A közel-keleti válság már a repülőjegyekig is elért

A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. Az Egyesült Államok Irán elleni támadásai után az olaj ára meredeken emelkedett, a Hormuzi-szoros pedig gyakorlatilag lezárult az iráni válaszlépések következtében. Ez az egyik legfontosabb útvonal a globális olajszállításban, így a kiesése azonnal érezteti hatását a piacon.

A következmények már most láthatók: a Brent olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett, az Egyesült Államokban pedig egy hónap alatt több mint egy dollárral nőtt a benzin ára, elérve a 3,77 dollárt gallononként.

A légitársaságok így világszerte egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Az európai vezetők arra figyelmeztetnek, hogy ha az ellátási zavarok fennmaradnak, akár üzemanyaghiány is kialakulhat.

Eközben a költségek brutálisan nőnek: a Delta Air Lines például csak márciusban 400 millió dolláros extra kiadást könyvelt el a dráguló kerozin miatt.

A cégek azonban nem tervezik lenyelni ezeket a költségeket. Az iparág arra számít, hogy az erős utazási kereslet lehetővé teszi, hogy a pluszterheket áthárítsák az utasokra. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jegyárak emelkedése szinte elkerülhetetlen.