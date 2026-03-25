Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Felkészíti az utasokat a népszerű légitársaság: 20 százalékkal drágulhat a repülőjegy – áthárítják a kerozin áremelését

Komoly drágulást vetítenek előre a légitársaságok az emelkedő kerozinárak miatt. A repülőjegyárak akár 20 százalékkal is nőhetnek, ha a helyzet nem javul.
VG
2026.03.25, 21:00
Frissítve: 2026.03.26, 08:58

Akár 20 százalékkal is emelkedhetnek a repülőjegyárak a következő időszakban az elszálló üzemanyagköltségek miatt. A légitársaságok szerint a közel-keleti konfliktus és az olajpiaci feszültségek tartósan drágább utazást hozhatnak.

Planes are parked at Terminal 3 of the Dubai International Airport repülőjegy
A repülőjegyek ára látványosan megugorhat a következő években a közel-keleti válság miatt / Fotó: Raghed Waked

Komor előrejelzést adott ki az amerikai United Airlines vezetése: 

a repülőjegyek ára akár 20 százalékkal is megemelkedhet, ha tartósan magasak maradnak az üzemanyagárak. 

A légitársaság vezérigazgatója, Scott Kirby szerint a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a cég – más nagy amerikai szereplőkhöz hasonlóan – nem fedezi előre az üzemanyagköltségeit.

Ez azt jelenti, hogy a vállalat teljes mértékben ki van téve az olajpiac ingadozásainak. Kirby szerint a United mérete miatt egyszerűen túl nagy szereplő ahhoz, hogy hatékonyan tudjon fedezeti ügyleteket kötni, mivel már maga a vásárlás is képes megmozgatni a piacot.

A kilátások nem túl biztatóak. A légitársaság arra számít, hogy

  • az olaj ára 2027-ig tartósan 100 dollár felett marad hordónként;
  • de egy pesszimista forgatókönyv szerint akár 175 dollárig is elszállhat.

Ez nemcsak a repülést drágítaná meg, hanem az egész világgazdaságot is visszafoghatja, és csökkentheti az utazási kedvet.

A közel-keleti válság már a repülőjegyekig is elért

A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus áll. Az Egyesült Államok Irán elleni támadásai után az olaj ára meredeken emelkedett, a Hormuzi-szoros pedig gyakorlatilag lezárult az iráni válaszlépések következtében. Ez az egyik legfontosabb útvonal a globális olajszállításban, így a kiesése azonnal érezteti hatását a piacon.

A következmények már most láthatók: a Brent olaj ára ismét 100 dollár fölé emelkedett, az Egyesült Államokban pedig egy hónap alatt több mint egy dollárral nőtt a benzin ára, elérve a 3,77 dollárt gallononként.

A légitársaságok így világszerte egyre nehezebb helyzetbe kerülnek. Az európai vezetők arra figyelmeztetnek, hogy ha az ellátási zavarok fennmaradnak, akár üzemanyaghiány is kialakulhat. 

Eközben a költségek brutálisan nőnek: a Delta Air Lines például csak márciusban 400 millió dolláros extra kiadást könyvelt el a dráguló kerozin miatt.

A cégek azonban nem tervezik lenyelni ezeket a költségeket. Az iparág arra számít, hogy az erős utazási kereslet lehetővé teszi, hogy a pluszterheket áthárítsák az utasokra. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jegyárak emelkedése szinte elkerülhetetlen.

Új szolgáltatást indított a Wizz Air: így lehet most egy évre bebiztosítani a repülőjegyárakat

Visszahozta népszerű előfizetéses szolgáltatását a Wizz Air a magyar utasok számára. A WIZZ MultiPass konstrukció lehetővé teszi, hogy az utasok egy teljes évre rögzített árakon foglaljanak repülőjegyeket és bizonyos kiegészítő szolgáltatásokat. A Wizz Air szerint az új rendszer azoknak kedvez leginkább, akik rendszeresen utaznak, és előre szeretnék tervezni a repülési költségeiket.

 

Energiaválság

1309 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
