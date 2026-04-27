Barátság vezeték: óriási fordulat készül, Putyin zseniális trükköt eszelt ki az ukránok ellen – az oroszok mégis átengedhetik az olajat a németeknek
Ahogyan az már korábban is tudott volt, május 1-jétől leállhat a kazah kőolaj szállítása Németországba a Barátság vezetéken keresztül, Moszkva viszont új tervvel állt elő. Ororszország azzal szerezhet új politikai és katonai előnyt, ha a németeknek szánt kazah olajat a balti kikötőkön – például Ust-Lugán és Primorszkon – keresztül tereli át, mert így ezek a terminálok részben védelmet kaphatnak az ukrán dróntámadásokkal szemben.
Jelentős kiesés lesz a Barátság vezetéken érkező olaj hiánya
A hivatalos orosz közlés szerint a tranzit leállítása műszaki okokra vezethető vissza. Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott, hogy a döntés a rendelkezésre álló technikai lehetőségekkel függ össze. Berlinben és az európai energiapiacon azonban ezt sokan inkább újabb nyomásgyakorlásként fogják fel, különösen most, amikor az iráni háború miatt eleve megugrott az energiaárak miatti bizonytalanság.
A Barátság vezetéken érkező kazah olaj a schwedti PCK finomító nyersolaj-ellátásának közel ötödét adja, miközben az üzem biztosítja Berlin és Brandenburg üzemanyagának döntő részét: a benzin, a dízel, a repülőgép-üzemanyag és a fűtőolaj jelentős hányadát. Egy ilyen szállítási zavar ezért gyorsan megjelenhet az árakban és az ellátási kockázatokban is.
Azon ban úgy tűnik, van egy csavar a történetben: Moszkva nem feltétlenül állítaná le végleg a német exportot, hanem más útvonalra terelheti azt.
Ha a kazah olaj a jövőben nem csővezetéken, hanem az orosz balti kikötőkön keresztül jutna el Németországba, az új helyzetet teremtene az ukrán hadműveletek szempontjából is.
Ust-Luga és Primorszk az elmúlt hónapokban rendszeres célpontja volt az ukrán dróntámadásoknak. Kijev ezekkel az akciókkal próbálja csökkenteni az orosz olajexportból származó bevételeket, vagyis közvetlenül azokat a pénzügyi forrásokat támadja, melyekből Moszkva a háborút finanszírozza. Ha azonban ugyanezeken a kikötőkön keresztül a német finomítók számára is érkezne kazah olaj, minden újabb támadás már nemcsak orosz, hanem német ellátásbiztonsági kérdéssé is válna – írja a Politico.
Ez lehet Putyin valódi célja: ha Berlin érdeke is az lesz, hogy ezek a kikötők zavartalanul működjenek, az politikai nyomást gyakorolhat Ukrajnára a támadások visszafogása érdekében. Egyes energetikai szakértők ezt afféle geopolitikai pajzsnak nevezik: Moszkva úgy védi saját exportinfrastruktúráját, hogy közben európai ellátási érdeket kapcsol hozzá.
A kazah olaj kérdése rányomja bélyegét a német politikára is
A német belpolitikában ez különösen érzékeny pillanatban történik. Kelet-Németországban ősszel tartományi választások lesznek, miközben az AfD támogatottsága továbbra is magas, és a párt rendszeresen bírálja a Berlin által követett Oroszország-politikát.
Egy újabb üzemanyagár-emelkedés vagy ellátási bizonytalanság könnyen belpolitikai kérdéssé válhat, amit Moszkva pontosan érzékel.
Kazahsztán energiaügyi vezetése is arra utalt, hogy az ukrán dróntámadások állhatnak a fennakadások mögött. Ez lehetőséget ad Oroszországnak arra, hogy technikai problémaként mutassa be azt, ami valójában stratégiai átrendeződés lehet: a németek továbbra is kapnak olajat, csak éppen olyan útvonalon, mely Moszkvának egyszerre jelent gazdasági és katonai előnyt.
Veszélyben a repülők üzemanyagellátása
A schwedti PCK finomító Berlin és Brandenburg üzemanyag-ellátásának mintegy 90 százalékát biztosítja, emellett Mecklenburg-Elő-Pomeránia és Nyugat-Lengyelország egyes részeit is ellátja. A kazah olaj a finomító nyersolajának 20-25 százalékát adja, kiesése esetén a kapacitáskihasználtság akár 60 százalékra csökkenhet.
Ez különösen veszélyes a Brandenburg Repülőtér számára, amelynek kerozinellátásának 80 százalékát a PCK biztosítja,
miközben a tartalékok mindössze körülbelül egy hétre elegendők. A leállás növeli az üzemanyagárak emelkedésének, az ellátási láncok átszervezésének és a drágább beszerzésnek a kockázatát, ami végső soron akár a repülőjegyek árát is felhajthatja. A német sajtó szerint mindez egyszerre jelent ellátásbiztonsági válságot, gazdasági fenyegetést a finomítóra nézve és annak bizonyítékát, hogy Berlin az orosz energiafüggést valójában nem tudta teljesen felszámolni.