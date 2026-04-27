Ahogyan az már korábban is tudott volt, május 1-jétől leállhat a kazah kőolaj szállítása Németországba a Barátság vezetéken keresztül, Moszkva viszont új tervvel állt elő. Ororszország azzal szerezhet új politikai és katonai előnyt, ha a németeknek szánt kazah olajat a balti kikötőkön – például Ust-Lugán és Primorszkon – keresztül tereli át, mert így ezek a terminálok részben védelmet kaphatnak az ukrán dróntámadásokkal szemben.

Barátság vezeték: óriási fordulat készül, Putyin zseniális trükköt eszelt ki az ukránok ellen – az oroszok mégis átengedhetik az olajat a németeknek

Jelentős kiesés lesz a Barátság vezetéken érkező olaj hiánya

A hivatalos orosz közlés szerint a tranzit leállítása műszaki okokra vezethető vissza. Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott, hogy a döntés a rendelkezésre álló technikai lehetőségekkel függ össze. Berlinben és az európai energiapiacon azonban ezt sokan inkább újabb nyomásgyakorlásként fogják fel, különösen most, amikor az iráni háború miatt eleve megugrott az energiaárak miatti bizonytalanság.

A Barátság vezetéken érkező kazah olaj a schwedti PCK finomító nyersolaj-ellátásának közel ötödét adja, miközben az üzem biztosítja Berlin és Brandenburg üzemanyagának döntő részét: a benzin, a dízel, a repülőgép-üzemanyag és a fűtőolaj jelentős hányadát. Egy ilyen szállítási zavar ezért gyorsan megjelenhet az árakban és az ellátási kockázatokban is.

Azon ban úgy tűnik, van egy csavar a történetben: Moszkva nem feltétlenül állítaná le végleg a német exportot, hanem más útvonalra terelheti azt.

Ha a kazah olaj a jövőben nem csővezetéken, hanem az orosz balti kikötőkön keresztül jutna el Németországba, az új helyzetet teremtene az ukrán hadműveletek szempontjából is.

Ust-Luga és Primorszk az elmúlt hónapokban rendszeres célpontja volt az ukrán dróntámadásoknak. Kijev ezekkel az akciókkal próbálja csökkenteni az orosz olajexportból származó bevételeket, vagyis közvetlenül azokat a pénzügyi forrásokat támadja, melyekből Moszkva a háborút finanszírozza. Ha azonban ugyanezeken a kikötőkön keresztül a német finomítók számára is érkezne kazah olaj, minden újabb támadás már nemcsak orosz, hanem német ellátásbiztonsági kérdéssé is válna – írja a Politico.