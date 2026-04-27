Budapest–Belgrád-vasútvonal: rátolták a szerbek a felelősséget Magyarországra, pontosan elmondták, miért nem járnak a vonatok – hibát észlelt a MÁV

Szerbia teljes mértékben készen áll a személyszállítás megindítására a Belgrád–Budapest-vasútvonalon, a megnyitás időpontja kizárólag a magyar féltől függ – jelentette ki Aleksandra Sofronijevic építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS) vasárnap.

Kelebiára közlekedő teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson / Fotó: Lakatos Péter, MTI

A tárcavezető közölte: a teherszállítás már február 24. óta működik a két főváros között. Hozzátette: jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, mivel a magyar fél, azaz a MÁV az úgynevezett ETCS biztonsági rendszer ellenőrzését végzi.

Mint mondta, olyan hibát észleltek, amely befolyásolja a közlekedés biztonságát az óránkénti 160 kilométeres sebességű közlekedés esetében. Aleksandra Sofronijevic emlékeztetett arra, hogy a Belgrád és Szabadka közötti vasútvonal már üzemel, és kiemelte, hogy Szerbia területén a vonatok akár óránként 200 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd, míg Magyarországon a maximális sebesség 160 kilométer/óra lesz.

A Belgrád–Budapest-vasútvonal az európai 10-es közlekedési folyosó része, ugyanakkor az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez is kapcsolódik, ezért a személyszállítás megindítása mindkét ország számára hasznos és szükséges – hangsúlyozta.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a szerb Soko (Sólyom) gyorsvonatok már jártak Magyarországon, és megszerezték a típusengedélyt, valamint a szükséges tanúsítványokat.

Tovább csúszik a személyforgalom indítása a Belgrád–Budapest-vasútvonalon

A magyar oldalon a helyzet jóval bonyolultabb. A MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a személyforgalom indítását továbbra is az ETCS vonatbefolyásoló rendszer teljes tesztelése és véglegesítése akadályozza. A kínai szakembereknek nehézséget okoz az európai szabványok, különösen a közúti átjárók (sorompók) integrációja, ami a 160 km/órás sebességű biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen.

A tesztelés akár fél évig is elhúzódhat, így a teljes személyszállítás indulása optimista esetben nyár végére, reálisabban őszre vagy akár 2027 elejére tolódhat. Bár a teherszállítás február óta működik, a személyvonatok esetében a MÁV hangsúlyozza, hogy csak hibamentes, kétszeresen minősített ETCS-rendszerrel lehet elindítani a forgalmat.