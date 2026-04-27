Deviza
EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46% EUR/HUF364,43 -0,44% USD/HUF310,66 -0,62% GBP/HUF420,7 -0,42% CHF/HUF395,73 -0,44% PLN/HUF85,88 -0,4% RON/HUF71,57 -0,54% CZK/HUF14,95 -0,46%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 276,15 +0,3% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 044 -1,38% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 234,26 -0,12% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,16 +0,09% BUX134 276,15 +0,3% MTELEKOM2 504 +0,48% MOL4 044 -1,38% OTP42 180 +1,35% RICHTER13 060 +0,46% OPUS317,5 -5,83% ANY7 410 -0,81% AUTOWALLIS149 0% WABERERS4 890 0% BUMIX9 234,26 -0,12% CETOP4 423,37 -0,26% CETOP NTR2 777,16 +0,09%
közlekedés
MÁV
Budapest-Belgrád vasútvonal

Budapest–Belgrád-vasútvonal: rátolták a szerbek a felelősséget Magyarországra, pontosan elmondták, miért nem járnak a vonatok – hibát észlelt a MÁV

A Belgrád–Budapest-vasútvonal személyforgalmának elindítása már csak a magyar hatóságokon múlik. A teherszállítás február óta működik, a személyvonatok esetében azonban még egy utolsó ETCS-biztonsági ellenőrzés van hátra a MÁV részéről.
VG/MTI
2026.04.27, 07:12
Frissítve: 2026.04.27, 07:50

Szerbia teljes mértékben készen áll a személyszállítás megindítására a Belgrád–Budapest-vasútvonalon, a megnyitás időpontja kizárólag a magyar féltől függ – jelentette ki Aleksandra Sofronijevic építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS) vasárnap.

Kelebiára közlekedő teherszállító vonatszerelvény halad át Soroksár vasútállomáson  / Fotó: Lakatos Péter, MTI

A tárcavezető közölte: a teherszállítás már február 24. óta működik a két főváros között. Hozzátette: jelenleg technikai jellegű probléma akadályozza a személyforgalom elindítását, mivel a magyar fél, azaz a MÁV az úgynevezett ETCS biztonsági rendszer ellenőrzését végzi.

Mint mondta, olyan hibát észleltek, amely befolyásolja a közlekedés biztonságát az óránkénti 160 kilométeres sebességű közlekedés esetében. Aleksandra Sofronijevic emlékeztetett arra, hogy a Belgrád és Szabadka közötti vasútvonal már üzemel, és kiemelte, hogy Szerbia területén a vonatok akár óránként 200 kilométeres sebességgel is közlekedhetnek majd, míg Magyarországon a maximális sebesség 160 kilométer/óra lesz.

A Belgrád–Budapest-vasútvonal az európai 10-es közlekedési folyosó része, ugyanakkor az Egy övezet, egy út kezdeményezéshez is kapcsolódik, ezért a személyszállítás megindítása mindkét ország számára hasznos és szükséges – hangsúlyozta.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a szerb Soko (Sólyom) gyorsvonatok már jártak Magyarországon, és megszerezték a típusengedélyt, valamint a szükséges tanúsítványokat.

A magyar oldalon a helyzet jóval bonyolultabb. A MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint a személyforgalom indítását továbbra is az ETCS vonatbefolyásoló rendszer teljes tesztelése és véglegesítése akadályozza. A kínai szakembereknek nehézséget okoz az európai szabványok, különösen a közúti átjárók (sorompók) integrációja, ami a 160 km/órás sebességű biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen.

A tesztelés akár fél évig is elhúzódhat, így a teljes személyszállítás indulása optimista esetben nyár végére, reálisabban őszre vagy akár 2027 elejére tolódhat. Bár a teherszállítás február óta működik, a személyvonatok esetében a MÁV hangsúlyozza, hogy csak hibamentes, kétszeresen minősített ETCS-rendszerrel lehet elindítani a forgalmat.

Május 10-re egy korlátozott, állomási szakaszra vonatkozó üzembe helyezést terveznek, de a teljes vonalon a személyszállítás továbbra is a sikeres TÜV-vizsgálattól és a rendszer végleges adaptációjától függ.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
