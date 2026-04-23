A román Dacia márka 20 százalékos visszaeséssel kezdte az évet a helyi eladásokban 2026 első három hónapjában, ami nagyobb visszaesést jelent Romániában, mint az európai piacon. A Dacia képviselői nyíltan beszélnek a fogyasztás általános „depressziójáról” a gazdasági bizonytalanság és a politikai válság közepette – írja az Economedia.

Borzasztó, ami Magyarország szomszédjánál történik: összeomlottak a Dacia eladásai – "az egész ország depressziós"

Az első negyedéves adatok alapján a román Dacia márka 145 335 autót adott el Európában 2026 első negyedévében, ami 16,3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Ugyanakkor a romániai eladások még ennél is nagyobbat, 20 százalékot estek 2026 első negyedévében az előző évhez képest.

„A legnagyobb csökkenés Romániában tapasztalható, mivel a román piac „depresszióban” van. Romániában nem növekszik a megrendeléseink száma. Más piacokon mindenhol növekszünk” – mondta Frank Marotte, a Dacia márka marketing-, értékesítési és operatív igazgatója egy román újságírókkal folytatott beszélgetésen.

Mihai Bordeanu, az autógyáró márka délkelet-európai ügyvezető igazgatója és romániai vezetője sem szépítette a helyzetet.

Az egész ország depressziós

– fogalmazott, szerinte a kereslet csökkenését nemcsak a klasszikus gazdasági tényezők határozzák meg, hanem az általános bizonytalansági légkör is.

„Bekapcsolod a tévét 5 percre, és látod, hogy minden 'depressziós'. Látjuk a nagy hiányt, a megnövekedett adókat. Ha két százalékponttal emeled az áfát, az árak legalább 2 százalékponttal emelkednek” – mondta Mihai Bordeanu az Economedia kérdésére válaszolva .

Ebben az összefüggésben a fogyasztói magatartás láthatóan megváltozott: a vásárlási döntés elhalasztásra kerül, a vásárlási ciklus pedig meghosszabbodik, így mind az ország, mind az emberek kivárnak, hogy mi történik. A helyzetet súlyosbítja a közelmúltbeli politikai válság, amely véleménye szerint közvetlenül kihat a gazdaságra. „Tudjuk, hogy gazdasági válságban vagyunk, és tegnap (hétfőtől nem) politikai válságban is. Romániában a politika és a gazdaság nagyon összefügg. Mindannyian szenvedünk” – mutatott rá.