Borzasztó, ami Magyarország szomszédjánál történik: összeomlottak a Dacia eladásai – "az egész ország depressziós"
A román Dacia márka 20 százalékos visszaeséssel kezdte az évet a helyi eladásokban 2026 első három hónapjában, ami nagyobb visszaesést jelent Romániában, mint az európai piacon. A Dacia képviselői nyíltan beszélnek a fogyasztás általános „depressziójáról” a gazdasági bizonytalanság és a politikai válság közepette – írja az Economedia.
Az első negyedéves adatok alapján a román Dacia márka 145 335 autót adott el Európában 2026 első negyedévében, ami 16,3 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Ugyanakkor a romániai eladások még ennél is nagyobbat, 20 százalékot estek 2026 első negyedévében az előző évhez képest.
„A legnagyobb csökkenés Romániában tapasztalható, mivel a román piac „depresszióban” van. Romániában nem növekszik a megrendeléseink száma. Más piacokon mindenhol növekszünk” – mondta Frank Marotte, a Dacia márka marketing-, értékesítési és operatív igazgatója egy román újságírókkal folytatott beszélgetésen.
Mihai Bordeanu, az autógyáró márka délkelet-európai ügyvezető igazgatója és romániai vezetője sem szépítette a helyzetet.
Az egész ország depressziós
– fogalmazott, szerinte a kereslet csökkenését nemcsak a klasszikus gazdasági tényezők határozzák meg, hanem az általános bizonytalansági légkör is.
„Bekapcsolod a tévét 5 percre, és látod, hogy minden 'depressziós'. Látjuk a nagy hiányt, a megnövekedett adókat. Ha két százalékponttal emeled az áfát, az árak legalább 2 százalékponttal emelkednek” – mondta Mihai Bordeanu az Economedia kérdésére válaszolva .
Ebben az összefüggésben a fogyasztói magatartás láthatóan megváltozott: a vásárlási döntés elhalasztásra kerül, a vásárlási ciklus pedig meghosszabbodik, így mind az ország, mind az emberek kivárnak, hogy mi történik. A helyzetet súlyosbítja a közelmúltbeli politikai válság, amely véleménye szerint közvetlenül kihat a gazdaságra. „Tudjuk, hogy gazdasági válságban vagyunk, és tegnap (hétfőtől nem) politikai válságban is. Romániában a politika és a gazdaság nagyon összefügg. Mindannyian szenvedünk” – mutatott rá.
A roncsautó program segíthetne az ágazaton
A piacot nehezítő második fő tényező a Rabla, azaz a roncsautó programmal kapcsolatos kiszámíthatatlanság, amely az elmúlt 20 évben az új autók eladásának egyik fő ösztönzője volt.
„Tavaly február óta kaptunk megrendeléseket. Idén egy sincs, mert nem tudjuk, hogy bejön-e a program. Sajnos, mint márkát, jobban sújt minket Rabla hiánya, mint bármely más játékost” – mondta Bordeanu. A különbséget a Dacia vásárlói profiljával magyarázza, amely sokkal érzékenyebb az árakra és az állami ösztönzőkre, mint a prémium szegmens vásárlói. Más egy Dacia-vásárló és egy BMW-vásárló számára
A hatóságok egyértelmű döntésének hiányában a vállalat jelzéseket próbál küldeni a kormánynak a program iparági fontosságával kapcsolatban. „Azt is próbáljuk elérni, hogy a kormány felébredjen. Reméljük, hogy ez megtörténik, bárki is legyen a holnapi kormány. Az autóipar sikeres iparág Romániában, és nem hiszem, hogy kudarcot akarnak belőle csinálni” – mondta Bordeanu.
Szeptemberig nem is számítanak a helyzet javulására
Az év hátralévő részére vonatkozó kilátások továbbra is óvatosak. Bordeanu becslése szerint az év első fele nehéz lesz a román autópiac számára, és csak a nyár után várható javulás.
„Mindenki azt mondja, hogy nehéz év lesz 2026, legalábbis az első 6-9 hónapban. Egyet kell értenem velük. Az első félidő mindenképpen nehéz lesz, de a nyári szünet után van remény, hacsak nem történik újabb politikai katasztrófa” – mondta. Ebben a helyzetben a külső tényezők, mint például az ukrajnai háború vagy a közel-keleti feszültségek, másodlagossá váltak a román fogyasztó számára.