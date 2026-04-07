Deviza
EUR/HUF381,97 -0,23% USD/HUF331,13 -0,2% GBP/HUF438,02 -0,22% CHF/HUF414,59 -0,25% PLN/HUF89,45 -0,28% RON/HUF74,93 -0,23% CZK/HUF15,58 -0,27% EUR/HUF381,97 -0,23% USD/HUF331,13 -0,2% GBP/HUF438,02 -0,22% CHF/HUF414,59 -0,25% PLN/HUF89,45 -0,28% RON/HUF74,93 -0,23% CZK/HUF15,58 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

autóipar
Románia
Dacia

Óriási bajban a Dacia: Románia nem gyárthatja tovább az új autókat, ezrek kerülhetnek utcára – ezek az új helyszínek

A Renault csoport stratégiai döntése nyomán több új Dacia-modell gyártása kerül külföldre a romániai mioveni üzem helyett, ami jelentős termelés-visszaesést hozhat a gyárban. A változás a szakszervezet szerint közvetlenül több száz munkahelyet veszélyeztet, és szélesebb körű hatással lehet a beszállítói láncra és Románia exportorientált gazdaságára is.
VG
2026.04.07, 06:25
Frissítve: 2026.04.07, 06:51

Két évtizedes folyamatos növekedés után visszaesés várható a Dacia romániai mioveni gyárában. A Renault csoporthoz tartozó gyártó új modelljeinek egy részét ugyanis nem a hazai üzemben, hanem külföldi telephelyeken állítják elő – írja a Vezess.

A Dacia Striker családi kombi / Fotó: AFP

Emiatt a szakszervezet szerint közvetlenül mintegy 1200 munkahely szűnhet meg a gyárban – ez a csaknem tízezer dolgozó nagyjából nyolcadát érinti. A leépítés ennél jóval szélesebb hatással járhat: a Dacia a régió egyik legnagyobb ipari szereplője, beszállítói láncában több tízezer további állás függ a termeléstől.

A gyár ráadásul 90 százalékban exportra dolgozik, így a változás Románia gazdaságára is hatással lehet. Az érintett új modellek közül például a Striker nevű családi kombi Törökországban, a Bursa melletti üzemben készül majd, ahol jelenleg is gyártanak Dacia és Renault modelleket.

Az új városi elektromos autó pedig Szlovéniában, Novo Mestóban kap helyet. 

A Renault csoport korábban ambiciózus fejlesztési terveket vázolt fel a márkának, ám ezek a stratégiai döntések a globális kapacitások optimalizálását szolgálják. A szakszervezet már jelezte aggodalmát a termelés csökkenése és a munkahelyek miatt. A gyár vezetése egyelőre nem kommentálta részletesen a híreket.

Lesújtó adatok láttak napvilágot Romániában

Az európai autóiparban az elmúlt időszakban egyre erősebbé vált a verseny, különösen az olcsóbb modellek piacán, amit a Dacia gyártója is megérzett. A Renault ötéves stratégiája szerint a vállalat 2030-ra azt tervezi, hogy a Renault márka autóinak felét külföldön értékesíti, miközben az eladási volumeneket több mint ötödével növeli.

A francia autógyártó célja, hogy a vállalat versenyképes maradjon a globális piacon, ahol egyre élesebb az árverseny. Az európai piacon a Renault-nak különösen nagy kihívás az olcsó kínai autógyártók megjelenése. A BYD és a Chery egyre agresszívebb árazással lép be Európába, miközben a hagyományos riválisok, köztük a Stellantis, szintén erős nyomást gyakorolnak az árakra.

Idén februárban első alkalommal fordult elő, hogy a Ford Otosan autógyártó romániai termelése meghaladta az Automobile Dacia Rt.-ét. – derül ki a romániai autógyártók egyesületének (ACAROM) kedden közzétett adataiból. Februárban a Ford craiovai üzemében 21 834 személygépkocsit szereltek össze, közel 13 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. 

A Dacia termelése 18,5 százalékkal 21 535 járműre csökkent februárban. A Dacia eladásai belföldön éppúgy csökkennek, mint a fő európai piacokon. Februárban a román márka modelljeiből 52 százalékkal kevesebbet helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 második hónapjában. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
