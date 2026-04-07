Óriási bajban a Dacia: Románia nem gyárthatja tovább az új autókat, ezrek kerülhetnek utcára – ezek az új helyszínek

Két évtizedes folyamatos növekedés után visszaesés várható a Dacia romániai mioveni gyárában. A Renault csoporthoz tartozó gyártó új modelljeinek egy részét ugyanis nem a hazai üzemben, hanem külföldi telephelyeken állítják elő – írja a Vezess.

A Dacia Striker családi kombi / Fotó: AFP

Emiatt a szakszervezet szerint közvetlenül mintegy 1200 munkahely szűnhet meg a gyárban – ez a csaknem tízezer dolgozó nagyjából nyolcadát érinti. A leépítés ennél jóval szélesebb hatással járhat: a Dacia a régió egyik legnagyobb ipari szereplője, beszállítói láncában több tízezer további állás függ a termeléstől.

A gyár ráadásul 90 százalékban exportra dolgozik, így a változás Románia gazdaságára is hatással lehet. Az érintett új modellek közül például a Striker nevű családi kombi Törökországban, a Bursa melletti üzemben készül majd, ahol jelenleg is gyártanak Dacia és Renault modelleket.

Az új városi elektromos autó pedig Szlovéniában, Novo Mestóban kap helyet.

A Renault csoport korábban ambiciózus fejlesztési terveket vázolt fel a márkának, ám ezek a stratégiai döntések a globális kapacitások optimalizálását szolgálják. A szakszervezet már jelezte aggodalmát a termelés csökkenése és a munkahelyek miatt. A gyár vezetése egyelőre nem kommentálta részletesen a híreket.

Lesújtó adatok láttak napvilágot Romániában

Az európai autóiparban az elmúlt időszakban egyre erősebbé vált a verseny, különösen az olcsóbb modellek piacán, amit a Dacia gyártója is megérzett. A Renault ötéves stratégiája szerint a vállalat 2030-ra azt tervezi, hogy a Renault márka autóinak felét külföldön értékesíti, miközben az eladási volumeneket több mint ötödével növeli.

A francia autógyártó célja, hogy a vállalat versenyképes maradjon a globális piacon, ahol egyre élesebb az árverseny. Az európai piacon a Renault-nak különösen nagy kihívás az olcsó kínai autógyártók megjelenése. A BYD és a Chery egyre agresszívebb árazással lép be Európába, miközben a hagyományos riválisok, köztük a Stellantis, szintén erős nyomást gyakorolnak az árakra.

Idén februárban első alkalommal fordult elő, hogy a Ford Otosan autógyártó romániai termelése meghaladta az Automobile Dacia Rt.-ét. – derül ki a romániai autógyártók egyesületének (ACAROM) kedden közzétett adataiból. Februárban a Ford craiovai üzemében 21 834 személygépkocsit szereltek össze, közel 13 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.