Óriási pofon a románoknak, a Renault elköltözteti az új Dacia gyártását, hazai pályán is zuhannak az eladások

Az európai autóiparban az elmúlt időszakban egyre erősebbé vált a verseny, különösen az olcsóbb modellek piacán, amit a Dacia gyártója is megérzett.

Az európai gyártók, mint a Dacia, a következő években egyszerre készülnek árversenyre, új piacok meghódítására és a modellpaletta bővítésére / Fotó: punghi

Ötéves terv a túlélésre autógyártóként

A Renault kedden ismertetett ötéves stratégiája szerint a vállalat 2030-ra azt tervezi, hogy a Renault márka autóinak felét külföldön értékesíti, miközben az eladási volumeneket több mint ötödével növeli. A francia autógyártó célja, hogy a vállalat versenyképes maradjon a globális piacon, ahol egyre élesebb az árverseny.

Az európai piacon a Renault számára különösen nagy kihívás az olcsó kínai autógyártók megjelenése. A BYD és a Chery egyre agresszívebb árazással lép be Európába, miközben a hagyományos riválisok, köztük a Stellantis, szintén erős nyomást gyakorolnak az árakra. A fokozódó verseny

a gyártók nyereséghányadát is csökkenti.

A Renault a növekedés egyik fontos motorját Indiában látja – a Reuters szerint. Fabrice Cambolive, a Renault márka vezérigazgatója a stratégiai bemutatón közölte, hogy a vállalat 2030-ig négy új modellt vezet be az indiai piacon. A tervek szerint már jövőre megkezdődik a Bridger nevű kis SUV gyártása, amelyet a vállalat később más piacokra is exportálhat.

Lesújtó adatok láttak napvilágot Romániában

Idén februárban első alkalommal fordult elő, hogy a Ford Otosan autógyártó romániai termelése meghaladta az Automobile Dacia Rt.-ét. – derül ki a romániai autógyártók egyesületének (ACAROM) kedden közzétett adataiból. Februárban a Ford craiovai üzemében 21 834 személygépkocsit szereltek össze, közel 13 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A Dacia termelése 18,5 százalékkal

21 535 járműre csökkent februárban.

A Dacia eladásai belföldön éppúgy csökkennek, mint a fő európai piacokon.

Februárban a román márka modelljeiből 52 százalékkal kevesebbet helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 második hónapjában.

A második hónapban a romániai autógyártás volumene 5,3 százalékkal csökkent éves összevetésben,

az év első két hónapjában pedig 5,9 százalékos volt a visszaesés.

Februárban 43 369 személygépkocsit gyártottak Romániában,

2026 első két hónapjában 80 244 darabot.

Folyamatos a fejlesztés a bizonytalan piacon is

A Renault csoporthoz tartozó Dacia eközben új modell bevezetésére készül az európai középkategóriában. A Striker nevű családi autó egy magas építésű kombi lesz, amely a Skoda Octaviával versenyez majd, ára pedig várhatóan 22 ezer font (mintegy 10,2 millió forint) alatt indul.

A fejlesztés során C-Neo kódnéven futó modell a Jogger után a Dacia második kombi jellegű autója lesz. A Striker a Bigster szabadidő-autó mellett kerül majd a márka kínálatának felső részébe, ugyanakkor a tervezők szándékosan letisztultabb és áramvonalasabb formát adtak neki, hogy szélesebb vásárlói réteget szólítson meg. A modell 4,62 méter hosszú lesz, valamivel nagyobb a Bigsternél, miközben a tetővonal alacsonyabb és sportosabb kialakítású. A Dacia egyelőre nem hozta nyilvánosságra a teljes műszaki specifikációt, de az már ismert, hogy az autó a Renault csoport CMF-B platformjára épül majd, amely a márka legtöbb jelenlegi modelljének alapját adja.

A Striker többféle hajtáslánccal érkezik. A kínálatban lesz összkerékhajtású változat is, amely egy 1,2 literes háromhengeres benzinmotorból és egy hátul elhelyezett villanymotorból álló rendszert használhat, összesen 152 lóerős teljesítménnyel. Emellett enyhe hibrid és teljes hibrid hajtások is megjelennek, amelyek teljesítménye 138 és 153 lóerő között alakulhat. Egyes piacokon LPG-üzemű változat is készülhet.

Az első pofon a Dacia gyártására Törökországból érkezett

A modell hivatalos bemutatóját júniusra ígéri a gyártó, de iparági információk szerint már eldőlt egy kulcsfontosságú kérdés: az új Dacia Striker családi autót Törökországban fogják gyártani, és ára 25 ezer euró (nagyjából 9,9 millió forint) alatt indul majd. A döntés azért keltett figyelmet az iparágban, mert a Dacia hagyományosan romániai gyártóbázisára épített, az új vezérmodell gyártásának áthelyezése így érzékeny változást jelent a márka ipari struktúrájában.