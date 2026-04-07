Van egy ország, ami simán megússza a Hormuzi-szoros zárását, mert a földgáz helyett egy váratlan összetevőt használ

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros de facto zárlata miatt egyre nagyobb probléma világszerte a műtrágya hiánya. A gazdák világszerte kénytelenek átállni kevésbé tápanyagigényes növénykultúrákra, Kínában azonban bőséges készletek állnak rendelkezésre, annak köszönhetően, hogy a világ második legnagyobb gazdasága a legszélesebb körben használt nitrogénműtrágya, a karbamid előállításához meglehetősen egyedülálló módon a szénre támaszkodik.

Abból pedig nincsen hiány az országban: Kína a világ legnagyobb széntermelője, évi 4,7-4,8 millió tonnát hoz felszínre, ami a globálisan kibányászott mennyiség több mint fele.

Kína ezért viszonylag könnyedén átvészelheti nemcsak a háború okozta globális energiasokkot, hanem a súlyos műtrágyahiányt is, amelyet az okoz, hogy a Perzsa-öböl kulcsfontosságú termelőközpont, a Hormuzi-szoros pedig szállítási útvonal. Az iráni konfliktus ezért az ukrajnai háborúnál is nagyobb fennakadásokat okozhat az ellátásban, és élelmiszerválsághoz vezethet.

A cseppfolyósított földgázzal (LNG) ellentétben a karbamid esetében elemzők szerint nem várható, hogy Peking exportra értékesíti a felesleget, és a tavaszi vetés elvégzése után engedélyezi az eladást külföldre, ahogyan általában szokta, mivel ez felhajtja a helyi árakat.

Peking általában megvárja, hogy májusban

kiderüljön, lesz-e többlet, mielőtt felmérné, mennyit lehet külföldre szállítani.

Kínában most is harmadába kerül a műtrágya

A nagy karbamidexportőrök:

Oroszország,

Katar

és Szaúd-Arábia

földgázt használ a karbamid gyártásához, Kína viszont annak 78 százalékát szénnel állítja elő, ami viszonylag olcsó, bár sokkal környezetszennyezőbb.

Ráadásul az ország nagyrészt önellátó karbamidból, ami különösen fontos most, amikor a globális árak 70 százalékkal emelkedtek az iráni konfliktus február végi kirobbanása óta.

A különbséget jól érzékelteti, hogy míg a múlt héten egy tonna karbamid 700-780 dollárba került Indonéziában, Kínában csak a harmadába, 255-267 dollárba, hangsúlyozta a Reutersnek nyilatkozva Willis Thomas, a CRU műtrágyával foglalkozó vezető elemzője.