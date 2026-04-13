Nem térnek vissza a régi energiaárak, sőt, az E.ON tartós drágulásra készül

Az E.ON, a legnagyobb németországi energiaszolgáltató az iráni háború következtében hosszú távon magasabb áram- és gázárakra számít.

Akármi is történjen, az energiaárak magasan maradhatnak

„Az iráni konfliktus előtti általános árszint nem fog egyhamar visszatérni” – nyilatkozta Filip Thon, az E.ON értékesítési leányvállalatának, az E.ON Energie Deutschlandnak az ügyvezető igazgatója a Westdeutsche Allgemeine Zeitung hétfői számában.

A vezérigazgató szerint az iráni konfliktus miatt a költségek hosszabb ideig a válság előtti szint felett maradnak.

„Az energiatőzsdén az árak a folyó évre vonatkozóan a gáz esetében 75, az áram esetében pedig 35 százalékkal emelkedtek. A következő évre már 60 százalékos gáz- és 20 százalékos villamosenergia-áremelkedést láttunk az energia-nagykereskedelemben.” A rövid távú ingadozásokat ugyan nem lehet egy az egyben átvinni a végfelhasználói tarifákra, de az általános tendencia egyértelmű – hangsúlyozta Thon.

Az E.ON Németország legnagyobb energiaszolgáltatója, amelynek az országban 12 millió villamosenergia- és 2 millió gázellátási szerződése van. A vállalat számos leányvállalatán keresztül a legnagyobb németországi villamosenergia-elosztó hálózat üzemeltetője is, a hálózat körülbelül egyharmadát birtokolja.

Az iráni háború hosszú távon is átformálhatja a világgazdaságot

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) legfrissebb elemzése is arról ír, hogy a Hormuzi-szoros lezárása globális energiaválságig fajulhat, az iráni háború hosszú távú hatásai pedig drasztikusabbak lehetnek, mint gondoltuk.

A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olaj- és gázárakra volt rendkívüli hatással, hanem egy új globális energiaválság küszöbét is elérte, amely alapjaiban formálhatja át a világgazdaságot – emelte ki az NKE.

Az Öt Perc Európa blogon megjelent írás szerint rövid időn belül sem a katonai konfliktus lezárására, sem az energiahordozók útvonalainak zavartalan újraindítására nem számíthatunk. A globális olajtermelés mintegy 25–30 százaléka és a cseppfolyósított földgáz 20 százaléka halad át békeidőben a Hormuzi-szoroson, ez az energiahordozó-mennyiség Ázsia és Európa egyes részei keresletét is kielégítette.