Hordókatasztrófa: 430 millió hordó kőolaj esett ki a piacokról az iráni háború miatt
A közel-keleti kínálatkiesések összesített mennyisége április 10-ig elérte a 430 millió hordót, miközben a fennmaradó regionális nyomás hatására a zavarok tovább fokozódnak – írja az Origo a Kpler globális árupiaci elemző legutóbbi olajipari értékelése nyomán. Az összesítés szerint a közel-keleti nyersolajkínálat márciusban átlagosan napi 9 millió hordóval csökkent a februári szintekhez képest. A visszaesés jelentős része Szaúd-Arábiához köthető, ahol a termelés jelenleg mindössze napi 6 millió hordó körül alakul, szemben a februári napi 10,1 millió hordóval.
Hétévnyi magyarországi fogyasztást fedez a 430 millió hordó
A lap arról ír, hogy a 430 millió hordónyi olaj és kondenzátum (könnyű és alacsony sűrűségű, folyékony szénhidrogénelegy, amely a földgáz- vagy kőolajtermelés során a felszínen csapódik ki) piaci kínálati kiesése kapcsán a Kpler szerint figyelmet érdemel, hogy a háborús helyzetben az iraki nyersolajkínálat meghaladta a várakozásokat: márciusban az ország átlagosan napi 1,55 millió hordót küldött a kínálatba. Ez igazolja azokat a korábbi információkat, miszerint az iráni háború kirobbanása után, némileg paradox módon, Irán maradt az az ország a térségben, amely az olaját piacra tudta küldeni. A 430 millió hordónyi mennyiség annyi, mint a magyarországi kőolaj-felhasználás mintegy hét év alatt.
A térség legfontosabb, egyben meghatározó OPEC-tagjának számító Szaúd-Arábia márciusi nyersolajkínálati adatait a Kpler elemzői utólag lefelé módosították:
az átlagos termelés mindössze napi 7 millió hordó volt, éles visszaesést mutatva a februári napi 10,1 millió hordóhoz képest.
A jelenlegi becslések szerint a szaúdi kibocsátás már csak napi 6 millió hordó körül alakul, mivel az olaj-infrastruktúrát érő folyamatos támadások tovább korlátozzák az ország termelési és exportképességét. A legutóbbi támadások jelentések szerint napi 600 ezer hordóval csökkentették az ország termelési kapacitását, bár mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, ez a termeléskiesés azóta helyreállt.
A Szaúd-Arábiából érkező ingadozó kínálat miatt a dzsanbui rakodások is ingadozók maradtak. A 10 napos mozgóátlag – beleértve az országon belüli szállításokat is keletről nyugatra, a Vörös-tenger partjára – a március végi napi 4,7-4,8 millió hordós csúcsokról április elejére körülbelül napi 4,1 millió hordóra csökkent. Bár az utóbbi időben némi helyreállás látható – elérve a napi 4,5 millió hordót –, az értékek továbbra is elmaradnak a március végi szintektől.
