Hordókatasztrófa: 430 millió hordó kőolaj esett ki a piacokról az iráni háború miatt

A közel-keleti kínálatkiesések összesített mennyisége április 10-ig elérte a 430 millió hordót, miközben a fennmaradó regionális nyomás hatására a zavarok tovább fokozódnak – írja az Origo a Kpler globális árupiaci elemző legutóbbi olajipari értékelése nyomán. Az összesítés szerint a közel-keleti nyersolajkínálat márciusban átlagosan napi 9 millió hordóval csökkent a februári szintekhez képest. A visszaesés jelentős része Szaúd-Arábiához köthető, ahol a termelés jelenleg mindössze napi 6 millió hordó körül alakul, szemben a februári napi 10,1 millió hordóval.

A Saudi Aramco üzemeltetésében működő mesterséges olajfúró sziget – az iráni háború nyomán mostanáig 430 millió hordó olaj és kondenzátum esett ki a piaci kínálatból /Fotó: Simon Dawson

Hétévnyi magyarországi fogyasztást fedez a 430 millió hordó

A lap arról ír, hogy a 430 millió hordónyi olaj és kondenzátum (könnyű és alacsony sűrűségű, folyékony szénhidrogénelegy, amely a földgáz- vagy kőolajtermelés során a felszínen csapódik ki) piaci kínálati kiesése kapcsán a Kpler szerint figyelmet érdemel, hogy a háborús helyzetben az iraki nyersolajkínálat meghaladta a várakozásokat: márciusban az ország átlagosan napi 1,55 millió hordót küldött a kínálatba. Ez igazolja azokat a korábbi információkat, miszerint az iráni háború kirobbanása után, némileg paradox módon, Irán maradt az az ország a térségben, amely az olaját piacra tudta küldeni. A 430 millió hordónyi mennyiség annyi, mint a magyarországi kőolaj-felhasználás mintegy hét év alatt.

A térség legfontosabb, egyben meghatározó OPEC-tagjának számító Szaúd-Arábia márciusi nyersolajkínálati adatait a Kpler elemzői utólag lefelé módosították:

az átlagos termelés mindössze napi 7 millió hordó volt, éles visszaesést mutatva a februári napi 10,1 millió hordóhoz képest.

A jelenlegi becslések szerint a szaúdi kibocsátás már csak napi 6 millió hordó körül alakul, mivel az olaj-infrastruktúrát érő folyamatos támadások tovább korlátozzák az ország termelési és exportképességét. A legutóbbi támadások jelentések szerint napi 600 ezer hordóval csökkentették az ország termelési kapacitását, bár mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, ez a termeléskiesés azóta helyreállt.