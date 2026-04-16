Hordókatasztrófa: 430 millió hordó kőolaj esett ki a piacokról az iráni háború miatt

Egy friss összesítés szerint a Közel-Keleten az iráni háború miatt a nyersolaj és kondenzátum összesített kínálatkiesése április 10-ig elérte a 430 millió hordót, amit a közelmúltban felgyorsuló visszaesés hajtott, különösen Szaúd-Arábiában, ahol a nyersolajkínálat körülbelül napi 6 millió hordóra csökkent, rávilágítva a régióban zajló olajpiaci zavarok súlyosságára. Viszonyításként: a 430 millió hordó mennyisége hozzávetőlegesen Magyarország hétéves kőolajszükségletét fedezné.
2026.04.16, 18:30
Frissítve: 2026.04.16, 18:49

A közel-keleti kínálatkiesések összesített mennyisége április 10-ig elérte a 430 millió hordót, miközben a fennmaradó regionális nyomás hatására a zavarok tovább fokozódnak – írja az Origo a Kpler globális árupiaci elemző legutóbbi olajipari értékelése nyomán. Az összesítés szerint a közel-keleti nyersolajkínálat márciusban átlagosan napi 9 millió hordóval csökkent a februári szintekhez képest. A visszaesés jelentős része Szaúd-Arábiához köthető, ahol a termelés jelenleg mindössze napi 6 millió hordó körül alakul, szemben a februári napi 10,1 millió hordóval.

A Saudi Aramco üzemeltetésében működő mesterséges olajfúró sziget – az iráni háború nyomán mostanáig 430 millió hordó olaj és kondenzátum esett ki a piaci kínálatból /Fotó: Simon Dawson

Hétévnyi magyarországi fogyasztást fedez a 430 millió hordó

A lap arról ír, hogy a 430 millió hordónyi olaj és kondenzátum (könnyű és alacsony sűrűségű, folyékony szénhidrogénelegy, amely a földgáz- vagy kőolajtermelés során a felszínen csapódik ki) piaci kínálati kiesése kapcsán a Kpler szerint figyelmet érdemel, hogy a háborús helyzetben az iraki nyersolajkínálat meghaladta a várakozásokat: márciusban az ország átlagosan napi 1,55 millió hordót küldött a kínálatba. Ez igazolja azokat a korábbi információkat, miszerint az iráni háború kirobbanása után, némileg paradox módon, Irán maradt az az ország a térségben, amely az olaját piacra tudta küldeni. A 430 millió hordónyi mennyiség annyi, mint a magyarországi kőolaj-felhasználás mintegy hét év alatt.

A térség legfontosabb, egyben meghatározó OPEC-tagjának számító Szaúd-Arábia márciusi nyersolajkínálati adatait a Kpler elemzői utólag lefelé módosították: 

az átlagos termelés mindössze napi 7 millió hordó volt, éles visszaesést mutatva a februári napi 10,1 millió hordóhoz képest.

A jelenlegi becslések szerint a szaúdi kibocsátás már csak napi 6 millió hordó körül alakul, mivel az olaj-infrastruktúrát érő folyamatos támadások tovább korlátozzák az ország termelési és exportképességét. A legutóbbi támadások jelentések szerint napi 600 ezer hordóval csökkentették az ország termelési kapacitását, bár mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, ez a termeléskiesés azóta helyreállt.

A Szaúd-Arábiából érkező ingadozó kínálat miatt a dzsanbui rakodások is ingadozók maradtak. A 10 napos mozgóátlag – beleértve az országon belüli szállításokat is keletről nyugatra, a Vörös-tenger partjára – a március végi napi 4,7-4,8 millió hordós csúcsokról április elejére körülbelül napi 4,1 millió hordóra csökkent. Bár az utóbbi időben némi helyreállás látható – elérve a napi 4,5 millió hordót –, az értékek továbbra is elmaradnak a március végi szintektől.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu