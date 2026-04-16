Ilyen nincs, a Hormuzi-blokád miatt senki nem figyelt: Kína is lezárt egy kritikus tengeri szorost – pattanásig feszült a helyzet

Kína hajókkal és egy úszó akadállyal próbálja szorosabb ellenőrzés alá vonni a Dél-kínai-tengeren található Scarborough-zátony bejáratát. A helyzet egyre feszültebb a Fülöp-szigetekkel a vitatott terület miatt – derül ki a Reuters által megszerzett műholdfelvételekből.

Újabb lépést tett Kína a vitatott zátony végső megszerzésére / Fotó: Xinhua via AFP

A Scarborough-zátony Ázsia egyik legvitatottabb tengeri területe, ahol diplomaták és elemzők attól tartanak, hogy a régóta tartó feszültségek és összetűzések akár fegyveres konfliktusba is torkollhatnak.

A négy halászhajó, egy kínai haditengerészeti vagy parti őrségi hajó, valamint egy új úszó akadály megjelenése egy időben történt azzal, hogy a Fülöp-szigetek saját parti őrségi és halászati hajókat küldött halászai támogatására, mivel gyakran elzavarják őket a nagyobb kínai egységek.

A Scarborough-zátony hagyományosan gazdag halászterület, amely teljes egészében a Fülöp-szigetek kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozik, Kína azonban saját területének tekinti.

Tavaly Kína jóváhagyta egy nemzeti természetvédelmi terület létrehozását a térségben, ami aggodalmat keltett a Fülöp-szigeteki biztonsági szakértők körében, akik ezt „egyértelmű megszállási ürügynek” nevezték.

Jay Tarriela, a Fülöp-szigeteki parti őrség szóvivője szerint a kínai hatóságok április 10-én és 11-én egy 352 méter hosszú úszó akadályt telepítettek a bejárathoz. A Fülöp-szigeteki haditengerészet szóvivője, Roy Trinidad szerint április 5. és 12. között tíz kínai parti őrségi hajót észleltek a zátony környékén.

A szuverenitás kérdése továbbra is rendezetlen

A terület feletti szuverenitás a versengő igények ellenére mindmáig nem rendeződött, és a zátony gyakorlatilag Peking ellenőrzése alatt áll, bár a Fülöp-szigeteki hajók továbbra is próbálnak ott tevékenykedni.

Januárban a Fülöp-szigetek és az Egyesült Államok hadserege közös hadgyakorlatot tartott a térségben, immár tizenegyedik alkalommal.

A hónap során több ezer katona vett részt nagyszabású hadgyakorlatokon a Fülöp-szigeteken, többek között Zambales tartományban, amelynek partjai mintegy 120 tengeri mérföldre találhatók a Scarborough-zátonytól.