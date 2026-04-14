Baljós árnyak vetülnek a világgazdaságra: megkongatta a vészharangot az IMF – ez várhat ránk idén

A januárban vártnál 0,2 százalékponttal kisebb ütemben, 3,1 százalékkal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kedden ismertetett friss prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2 százalékos GDP-növekedési várakozáson nem változtattak. Tavaly a globális gazdaság 3,4 százalékkal nőtt.

Kristalina Georgieva, az IMF vezérigazgatója már a múlt héten jelezte, hogy az Irán elleni amerikai és izraeli katonai művelet miatt rontani fogják a globális gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzést. Akkor azt mondta, hogy ha nem lett volna az Irán elleni háború, fölfelé módosította volna a globális gazdasági növekedésre vonatkozó becslését az IMF.

Az IMF változatlanul hagyta a fejlett országokra vonatkozó növekedési előrejelzését az idei és a jövő évre a januári becsléséhez képest. Az idén várhatóan 1,8 százalék lesz a növekedés ebben a régióban, 2027-ben pedig 1,7 százalék. Az országcsoport gazdasága 1,9 százalékkal nőtt 2025-ben.

Eltérő pályán a globális szereplők

Az IMF az Amerikai Egyesült Államok idei GDP-növekedési kilátását 0,1 százalékponttal 2,3 százalékra rontotta, miután a GDP tavaly 2,1 százalékkal nőtt. A szervezet jövőre 2,1 százalékos növekedést vár, 0,1 százalékponttal magasabbat, mint amire januárban számított.

Az euróövezetben a tavalyi 1,4 százalékos GDP-növekedés után idén 1,1 százalékos bővülést vár az IMF, 0,2 százalékponttal alacsonyabbat a januárban vártnál, jövőre pedig 1,2 százalékos növekedést, ami 0,2 százalékponttal rosszabb az év elején becsülthöz viszonyítva.

Németország idei növekedési prognózisát 0,3 százalékponttal 0,8 százalékra vitte le az IMF, a jövő évit szintén 0,3 százalékponttal 1,2 százalékra csökkentette. A német GDP tavaly 0,2 százalékkal nőtt.

A fejlődő országokban 3,9 százalékos növekedést vár idén és 4,2 százalékosat jövőre az IMF. Az idei előrejelzését 0,3 százalékponttal rontotta, a jövő évit 0,1 százalékponttal javította januári várakozásához képest. Az országcsoport GDP-je tavaly 4,4 százalékkal bővült.

A kínai növekedési előrejelzését az idei évre 0,1 százalékponttal 4,4 százalékra gyengítette az IMF, a jövő évit viszont 4 százalékon tartotta a nemzetközi szervezet. Kína GDP-je tavaly 5 százalékkal nőtt.