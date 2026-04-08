Leesnek a lábukról az árak miatt Romániától Németországig, de van védett sziget Európában: Magyarország

Már ott az agyunkban egy bunkósbotszerű energia- és inflációs válság közeli emlékképe. A legzavarodottabb pillanat – az Európai Unió mostanság éli meg –, amikor az áruk és szolgáltatások ára már határozottan elindult felfelé, de még van áru és szolgáltatás – de amikor nem tudod, holnap is lesz-e, és ha igen, esetleg milyen elvetemült áron. A magyar vásárlók ugyanakkor szinte kivételes helyzetbe kerültek. A márciusi magyar inflációs számok csak most érkeznek, de már tudjuk, hogy eddig elkerültük a bajt, ami már tudjuk, hogy elképesztette és félelemmel töltötte el számos európai ország lakóit, a románoktól a németekig.

Infláció: az erőműkémény talán ledőlt Németországban, az infláció azonban szépen felegyenesedett, és növekedésnek indult, a gazdaságtól eltérően Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ahol különösen fájhat, ami történik, az

Németország,

és még inkább pont a magyarok környéke: különösen a megszorításokra kényszerülők: osztrákok, románok, szlovákok.

Horvátország nem ilyen, de a drágulás miatt ők az idegenforgalmi szezont félthetik,

a bolgároknak újabb alkalmuk van elgondolkodni, most volt-e a megfelelő pillanat csatlakozni az euróhoz,

a baltikumiaknak meg azon, hogy az euró ezúttal se védi meg őket a drágulástól.

A magyarokra mind irígykedve tekinthetnek, ha a kockázatok megszaporodtak nálunk is. "Máma már nem hasad tovább" – ilyen kiváltság nem jut az unióban, amely önsorsára nem vigyázott: ebből senki nem fog kimaradni.

A magyar infláció alacsonyabb, mint a német és az euróövezeti, és így is marad

Mielőtt sorra vennénk és a magunkéhoz mérnénk pár kirívó példát:

Az új energiaválság küszöbén a helyzet az, hogy a magyar infláció alacsonyabb, mint az euróövezetben, és bizony: Németországban – ahol foszló emlék már a kemény márka – nagyobb az infláció, mint Magyarországon.

A németeknél ugyan már ismert a márciusi adat, nálunk meg még csak a februári, de akkora különbség alakult ki, hogy

a németeket nemigen sikerülhet mostanában drágulásban utolérni.

A német éves infláció

a februári 1,9 százalékról

márciusban 2,7 százalékra gyorsult (és ez csak a kezdet),

miközben a magyar

februárban 1,4 százalék volt,

és a Világgazdaság elemzői konszenzusa szerint a szerdán reggel esedékes márciusi szám sem lesz magasabb 2,1 százaléknál.

Az infláció és Közép-, meg Nyugat-Európa: meghökkentően és aggasztóan kifordult az unió

Akinek az az emléke, hogy az infláció magasabb szokott lenni a fejlődő Közép-Európában, mint az euróövezetben, az jól emlékszik. Most azonban ez nem így van.