Rakétaként lőtt ki az OTP, brutális árfolyamrekorddal indított a Richter
Az Egyesült Államok és Irán között a végzetes eszkaláció előtti utolsó pillanatban létrejött kéthetes tűzszüneti megállapodás szerdán jelentős enyhülést hozott a globális tőkepiacokon. A diplomáciai áttörésben döntő szerepet játszott közvetítőként Pakisztán.
A háborús feszültség csökkenésével 15 százalékkal hordónként 93 dollár alá, azaz több mint kéthetes mélypontra zuhant a Brent jegyzése, míg a WTI-é 16 százalékkal, 95 dollár alá esett. Lefordultak az európai földgázárak is.
A hírekre Ázsiában látványos pluszba lendültek a részvényindexek, a Nikkei (5,39 százalék), a Hang Seng (3,13 százalék) és a Shanghai Composite (2,48 százalék) is kilőtt, miután az amerikai részvényindexek kedd este minimális elmozdulásokkal fejezték be a kereskedést. A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 4-5 százalékos emelkedéssel startolhatnak el – írta az Equilor Befektetési Zrt.
Idehaza alulmúlta az elemzői várakozásokat a márciusi inflációs adat, a múlt hónapban ugyanis a fogyasztói árak éves bázison átlagosan mindössze 1,8 százalékkal emelkedtek, így már két egymást követő hónapban maradt 2 százalék alatt az éves pénzromlás üteme.
A BUX sem okozott csalódást a becsengetés utáni percekben, a pesti tőzsde vezető indexe 2,8 százalékkal, 129 530 pontra emelkedett.
Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 5,9 százalékkal, 39 830 forintra ugrott.
A Mol az olajárak zuhanása nyomán 2,2 százalékkal, 3932 forintra gyengült, holott a Bloomberg értesülése szerint a magyar olajtársaság összesen félmillió tonna amerikai kőolajat vásárolhat, 500 millió dollár értékben.
A Richter részvényei 2,5 százalékkal, 12 520 forintra drágultak. Nem mellesleg ez új, bődületes árfolyamrekord.
A Magyar Telekom 2240 forinton startolt el, ami 2,3 százalékos erősödés keddi záróárához mérten.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Remek formában kezdte a napot a forint. Az iráni tűzszünet hírére az euró jegyzése nagyjából 1 százalékkal, 377,2 forintra csökkent.