95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Rakétaként lőtt ki az OTP, brutális árfolyamrekorddal indított a Richter

A Mol kivételével hatalmas emelkedéssel kezdték a szerdai kereskedést a magyar blue chipek. Az OTP kurzusa 39 ezer forint fölé lendült, a Richtert új árfolyamcsúcsra húzták.
Murányi Ernő
2026.04.08, 09:18
Frissítve: 2026.04.08, 09:48

Az Egyesült Államok és Irán között a végzetes eszkaláció előtti utolsó pillanatban létrejött kéthetes tűzszüneti megállapodás szerdán jelentős enyhülést hozott a globális tőkepiacokon. A diplomáciai áttörésben döntő szerepet játszott közvetítőként Pakisztán.

Nagyon megindult az OTP / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A háborús feszültség csökkenésével 15 százalékkal hordónként 93 dollár alá, azaz több mint kéthetes mélypontra zuhant a Brent jegyzése, míg a WTI-é 16 százalékkal, 95 dollár alá esett. Lefordultak az európai földgázárak is.

A hírekre Ázsiában látványos pluszba lendültek a részvényindexek, a Nikkei (5,39 százalék), a Hang Seng (3,13 százalék) és a Shanghai Composite (2,48 százalék) is kilőtt, miután az amerikai részvényindexek kedd este minimális elmozdulásokkal fejezték be a kereskedést. A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 4-5 százalékos emelkedéssel startolhatnak el – írta az Equilor Befektetési Zrt.

Idehaza alulmúlta az elemzői várakozásokat a márciusi inflációs adat, a múlt hónapban ugyanis a fogyasztói árak éves bázison átlagosan mindössze 1,8 százalékkal emelkedtek, így már két egymást követő hónapban maradt 2 százalék alatt az éves pénzromlás üteme.

A BUX sem okozott csalódást a becsengetés utáni percekben, a pesti tőzsde vezető indexe 2,8 százalékkal, 129 530 pontra emelkedett.

Kilőtt az OTP, a legnagyobb magyar bank részvényárfolyama 5,9 százalékkal, 39 830 forintra ugrott. 

OTP részvény
Árfolyam: 39 050 HUF +1 430 / +3,66 %
Forgalom: 10 509 804 060 HUF
A Mol  az olajárak zuhanása nyomán 2,2 százalékkal, 3932 forintra gyengült, holott a Bloomberg értesülése szerint a magyar olajtársaság összesen félmillió tonna amerikai kőolajat vásárolhat, 500 millió dollár értékben.

MOL részvény
Árfolyam: 3 970 HUF -50 / -1,26 %
Forgalom: 650 109 448 HUF
A Richter részvényei 2,5 százalékkal, 12 520 forintra drágultak. Nem mellesleg ez új, bődületes árfolyamrekord.

RICHTER részvény
Árfolyam: 12 500 HUF +290 / +2,32 %
Forgalom: 859 685 210 HUF
A Magyar Telekom 2240 forinton startolt el, ami 2,3 százalékos erősödés keddi záróárához mérten.

MTELEKOM részvény
Árfolyam: 2 222 HUF +32 / +1,44 %
Forgalom: 497 123 630 HUF
Remek formában kezdte a napot a forint. Az iráni tűzszünet hírére az euró jegyzése nagyjából 1 százalékkal, 377,2 forintra csökkent.

 

