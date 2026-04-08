Rakétaként lőtt ki az OTP, brutális árfolyamrekorddal indított a Richter

Az Egyesült Államok és Irán között a végzetes eszkaláció előtti utolsó pillanatban létrejött kéthetes tűzszüneti megállapodás szerdán jelentős enyhülést hozott a globális tőkepiacokon. A diplomáciai áttörésben döntő szerepet játszott közvetítőként Pakisztán.

A háborús feszültség csökkenésével 15 százalékkal hordónként 93 dollár alá, azaz több mint kéthetes mélypontra zuhant a Brent jegyzése, míg a WTI-é 16 százalékkal, 95 dollár alá esett. Lefordultak az európai földgázárak is.

A hírekre Ázsiában látványos pluszba lendültek a részvényindexek, a Nikkei (5,39 százalék), a Hang Seng (3,13 százalék) és a Shanghai Composite (2,48 százalék) is kilőtt, miután az amerikai részvényindexek kedd este minimális elmozdulásokkal fejezték be a kereskedést. A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 4-5 százalékos emelkedéssel startolhatnak el – írta az Equilor Befektetési Zrt.

Idehaza alulmúlta az elemzői várakozásokat a márciusi inflációs adat, a múlt hónapban ugyanis a fogyasztói árak éves bázison átlagosan mindössze 1,8 százalékkal emelkedtek, így már két egymást követő hónapban maradt 2 százalék alatt az éves pénzromlás üteme.