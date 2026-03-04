Akár milliókat is bukhatunk, ha enélkül vásárolunk használt autót

Az autóipari adatelemzéssel foglalkozó carVertical adatai szerint hazánkban továbbra is számottevő a manipulált futásteljesítményű használt autók aránya, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy ez a trend a közeljövőben megfordulna. Holott az autók kilométeróra-manipulációja nem pusztán illegális trükk, hanem komplex pénzügyi és biztonsági kockázat. A hamis adatok ugyanis sokszor akár milliós többletköltséget, vagy épp balesetet is okozhatnak.

Sokat kockáztatunk, ha egy tekert kilométerórás autót vásárolunk / Fotó: Shutterstock

Riasztó adat, miszerint hazánkban a teljes autóállomány 5,3 százaléka tekert, ebben az európai országok közül csak Litvánia, Románia, Ukrajna és Lettország előz meg bennünket – írja az Alapjárat. És míg a régebbi autók óráját ugyan gyakrabban tekerik vissza, az újabbaknál azonban sokkal nagyobb mértékben csökkentik a csalók az eredeti futásteljesítményt.

A hamis adatok pedig sokszor akár milliós többletköltséget, vagy akár balesetet is okozhatnak, köszönhetően a

rejtett költségeknek: a valós futásteljesítményhez képest elmaradt karbantartások gyorsabb kopást és váratlan javításokat eredményeznek.

likviditási veszteségnek: egy gyanús vagy bizonyítottan manipulált előéletű autó nehezebben értékesíthető, az újravásárlás pedig idő- és pénzigényes.

biztonsági kockázatoknak: a nem megfelelően szervizelt alkatrészek növelik a meghibásodás és a baleset esélyét.

Így lehetséges a kilométeróra-visszatekerés ellenőrzése online

Az autók magyar előéletét az ügyfélkapuval elérhető JSZP-ben (Jármű Szolgáltatási Platform) kérdezhetjük le, ahol sok információt megtudhatunk a kiszemelt járműről, ehhez mindössze a rendszámra van szükség – óvakodjunk, ha az eladó nem akarja megadni a hatósági azonosítót! Jó hír, hogy a JSZP-ben a korábbi műszaki vizsgán vagy tulajdonváltáskor rögzített egy vagy több kilométeróra-állás is szerepel. Ha külföldi kínálatból választanánk, vagy egy pár éve honosított autó lekérdezése a cél, akkor más lehetőségek is vannak a birtokunkban, a CarVertical szolgáltatásának segítségével például a korábbi káresemények sem maradnak titokban, nem is beszélve az esetleges lopás miatti körözésről.

