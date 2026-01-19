Deviza
EUR/HUF386,1 0% USD/HUF332,34 0% GBP/HUF445,04 0% CHF/HUF415,45 0% PLN/HUF91,38 0% RON/HUF75,82 0% CZK/HUF15,89 0% EUR/HUF386,1 0% USD/HUF332,34 0% GBP/HUF445,04 0% CHF/HUF415,45 0% PLN/HUF91,38 0% RON/HUF75,82 0% CZK/HUF15,89 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 565,48 -0,61% MTELEKOM1 904 -0,84% MOL3 528 -0,11% OTP38 180 -0,79% RICHTER10 410 -0,58% OPUS545 -0,55% ANY8 060 0% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 369,06 -0,34% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 582,36 -0,98% BUX121 565,48 -0,61% MTELEKOM1 904 -0,84% MOL3 528 -0,11% OTP38 180 -0,79% RICHTER10 410 -0,58% OPUS545 -0,55% ANY8 060 0% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 369,06 -0,34% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 582,36 -0,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban

Szponzor logó
Szponzorált tartalom
EMAG
személyes adat
platform
kockázat
gdpr
adatok

Adatvédelem a digitális korban: hogyan vásárolj online kockázatok nélkül?

Az online vásárlás mára a mindennapok természetes részévé vált. Olyan platformok, amelyek több ezer eladót és több millió terméket gyűjtenek egy helyre, gyakorlatilag egy kattintásra vannak tőlünk. A kényelem vitathatatlan – de vele együtt olyan kockázatok is megjelennek, amelyeket sok felhasználó hajlamos félvállról venni. A személyes adatok, pénzügyi információk és a vásárlási előzmények komoly értéket képviselnek, a védelmük pedig nem extra óvatosság, hanem alapvető szükséglet.
2026.01.19, 08:50
Frissítve: 2026.01.19, 09:10
Fotó: pexels.com

Egy olyan világban, ahol a kibertámadások egyre kifinomultabbá válnak, a marketplace-ek sem immunisak a fenyegetésekre. Az adathalászattól kezdve a személyazonosság-lopásig valós veszélyekkel kell számolni, amelyek a vásárlókat és az eladókat egyaránt érinthetik. Ráadásul a tranzakciók számának növekedése miatt ezek a platformok kifejezetten vonzó célpontok a hackerek számára.

De hogyan vásárolhatsz biztonságosan, és mire figyelj, mielőtt megadod a bankkártyaadataidat? Mutatjuk a leggyakoribb rejtett kockázatokat, valamint a legfontosabb megoldásokat, amelyekkel elkerülheted a kellemetlen meglepetéseket. Fontos megérteni: a biztonság nemcsak a platform felelőssége, hanem minden felhasználóé is.

Adatlopás: a legnagyobb kockázat a háttérben

Az egyik legkomolyabb veszély az adatok ellopása kibertámadások útján. A hackerek azért célozzák a nagy platformokat, mert milliós nagyságrendben tárolnak érzékeny információkat. Ha egy marketplace nem fektet be megfelelően a biztonsági rendszerekbe, az adatok könnyen kiszivároghatnak.

A támadások ráadásul nem csak a szervereket érinthetik: előfordul, hogy a gyenge pont a mobilalkalmazásban vagy egy nem megfelelően védett internetkapcsolatban van. Ezeket a réseket kártevők (malware) vagy adatforgalom-lehallgatás révén is ki lehet használni, sokszor úgy, hogy a felhasználó észre sem veszi. Emiatt kulcsfontosságú, hogy a platformok rendszeresen frissítsenek, és olyan modern megoldásokat alkalmazzanak, mint például az end-to-end titkosítás.

Adathalászat (phishing): amikor a hamis oldal megtévesztően valódi

A phishing az egyik leggyakoribb módszer, amellyel a csalók személyes adatokat próbálnak kicsalni. Ilyenkor hamis weboldalakat készítenek, amelyek ránézésre szinte tökéletesen lemásolják az eredeti platform dizájnját. A felhasználó pedig – figyelmetlenségből – beírja a belépési adatait, bankkártyaszámát vagy egyéb érzékeny információkat.

A csalók gyakran e-mailt vagy üzenetet küldenek egy kattintható linkkel, és arra játszanak, hogy a címzett nem ellenőrzi a webcímet.

Mit tehetsz ellene?

  • Mindig nézd meg a weboldal pontos URL-jét.
  • Kapcsold be a kétlépcsős azonosítást (2FA), ha elérhető.
  • Ne kattints ismeretlen forrásból érkező linkekre.
  • Használd a platform hivatalos alkalmazását, vagy közvetlenül írd be a címet a böngészőbe.

Egy komoly marketplace nemcsak biztosítja ezeket az opciókat, hanem folyamatosan tájékoztatja is a felhasználókat a kockázatokról.

Pénzügyi csalások: így védheted a bankkártyaadataidat

A pénzügyi visszaélések szintén gyakoriak, különösen akkor, ha a fizetési folyamat nincs megfelelően védve. Ilyenkor a bankkártyaadatok akár el is foghatók.

A biztonságos platformok erős titkosítást, valamint extra hitelesítési megoldásokat alkalmaznak, például tokeneket vagy SMS-kódos megerősítést.

Hasznos óvintézkedések:

  • Ne mentsd el a bankkártyaadatokat ismeretlen oldalakon.
  • Használj digitális pénztárcát vagy megbízható fizetési szolgáltatót.
  • Rendszeresen ellenőrizd a banki tranzakciókat, hogy gyorsan észrevedd a gyanús aktivitást.

Ezek egyszerű lépések, de jelentősen csökkenthetik a kockázatot.

Túlzott adatgyűjtés: nem minden információ szükséges

Ritkábban kerül szóba, mégis fontos téma a túlzott adatgyűjtés. Vannak platformok, amelyek olyan adatokat is bekérnek, amelyek valójában nem szükségesek a vásárláshoz. Ezeket felhasználhatják kereskedelmi célokra, de szélsőséges esetben rossz kezekbe is kerülhetnek.

Mit érdemes ellenőrizni?

  • Olvasd el az adatkezelési tájékoztatót.
  • Nézd meg, mely adatok kötelezők és melyek opcionálisak.
  • Ha van rá lehetőség, korlátozd az adatgyűjtést.
  • Ha már nem használod a platformot, vizsgáld meg, törölhetők-e az adataid.

Egy felelős marketplace a GDPR előírásai szerint működik, és átláthatóan kommunikál arról, mit és miért kér.

A belső kockázat is valós: visszaélések a platformon belül

Nem minden veszély kívülről érkezik. Előfordulhat, hogy egy platformon belül valaki jogosulatlanul fér hozzá felhasználói adatokhoz. Ezért kiemelten fontos, hogy a marketplace szigorú belső szabályokkal és rendszeres auditokkal dolgozzon.

A komoly szolgáltatók képzik a munkatársakat, és olyan rendszereket működtetnek, amelyek naplózzák és figyelik az adatokhoz való hozzáférést, így csökkentve a visszaélések esélyét.

Külső alkalmazások: az integráció is lehet gyenge pont

A platformokra kapcsolható külső alkalmazások kényelmesek, ugyanakkor kockázatot is jelenthetnek, ha nincs megfelelően ellenőrizve a biztonságuk. Mielőtt hozzáférést adsz egy appnak a fiókodhoz, mindig ellenőrizd:

  • a véleményeket és értékeléseket,
  • a fejlesztő hitelességét,
  • az adatkezelési és biztonsági elveket.

Érdemes időnként átnézni a kapcsolt alkalmazásokat, és törölni mindent, amit már nem használsz.

Nyilvános wifi: az egyik leggyakoribb hiba

A nyilvános wifihálózatok kényelmesek, de gyakran nem biztonságosak. Ha ilyen hálózaton lépsz be egy marketplace-re, az adataid könnyebben lehallgathatók.

Amit érdemes betartani:

  • Kerüld a bankkártyás fizetést nyilvános hálózaton.
  • Használj mobilinternetet vagy megbízható, jelszóval védett wifit.
  • Utazás közben egy VPN extra védelmi réteget adhat.

A legfontosabb mégis a tudatosság

Bármennyire fejlett is egy platform biztonsága, ha a felhasználók figyelmetlenek, a kockázat továbbra is fennáll. A kétlépcsős belépés, az erős jelszavak és az óvatosság alapvető védelmi eszközök.

Érdemes követni az új csalási módszereket is, mert a támadók folyamatosan új trükköket dolgoznak ki. A jó hír: néhány egyszerű, de következetes szokással a legtöbb veszély elkerülhető.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu