Kiszivárgott, mire készülnek Európában az orosz olajjal Ursula von der Leyenék: Magyarország és Szlovákia nem hisz a szemének – ez teljes hátraarc

Az Európai Unió egyelőre elhalasztja az orosz olajimport teljes tilalmát előíró új jogszabály tervezetének bemutatását. Ennek köszönhetően Magyarország és Szlovákia további időt nyer a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajtól való függőség csökkentéséhez – írja a Portfolio.

A tervezet már elkészült, azonban az iráni háború nyomán kialakult energiaválság és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt Brüsszelben jelenleg nincs elég politikai támogatás a szigorú menetrend bevezetéséhez. A Bizottság eredetileg április közepén akarta volna előterjeszteni a szabályozást, amely 2027 végéig teljesen megtiltotta volna a vezetékes orosz olaj behozatalát az Unióba.

A halasztás közvetlen oka az olajárak megugrása és az ellátásbiztonság körüli bizonytalanság. Bár a kéthetes tűzszünet után valamelyest enyhültek a piaci nyomások, az Európai Bizottság nem kívánja tovább szűkíteni a fennmaradó orosz olajforrásokat, amíg a helyzet nem stabilizálódik. A javasolt rendelet újdonsága az lett volna, hogy nem szankciós eszközként, hanem rendes uniós jogszabályként tiltotta volna az importot.

Ez lehetővé tette volna a döntés meghozatalát minősített többséggel, így megkerülve Magyarország és Szlovákia esetleges vétóját.

A tervezet ugyanakkor tartalmazott volna egy válsághelyzeti záradékot is, amely súlyos ellátási problémák esetén ideiglenes felfüggesztést engedélyezett volna. A döntés egyelőre erősíti a két közép-európai ország tárgyalási pozícióját, ugyanakkor a Bizottság nem tett le véglegesen a tilalomról – csupán a bevezetés időpontja tolódhat későbbre.

A Barátság vezetéken jelenleg szünetel a szállítás, mivel ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta nincs tranzit sem Szlovákia, sem Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.