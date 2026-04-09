Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

EUR/HUF376,51 -0,04% USD/HUF321,85 -0,39% GBP/HUF432,34 -0,09% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,64 +0,14% RON/HUF73,94 -0,01% CZK/HUF15,45 +0,03%
BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08%
95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Kiszivárgott, mire készülnek Európában az orosz olajjal Ursula von der Leyenék: Magyarország és Szlovákia nem hisz a szemének – ez teljes hátraarc

Brüsszel haladékot ad Magyarországnak és Szlovákiának az orosz olaj ügyében. Az Európai Unió egyelőre nem terjeszti elő a vezetékes orosz olaj behozatalát teljesen tiltó rendelettervezetet a jelenlegi geopolitikai és piaci kockázatok miatt.
2026.04.09, 21:46
Frissítve: 2026.04.09, 21:46

Az Európai Unió egyelőre elhalasztja az orosz olajimport teljes tilalmát előíró új jogszabály tervezetének bemutatását. Ennek köszönhetően Magyarország és Szlovákia további időt nyer a Barátság kőolajvezetéken érkező orosz olajtól való függőség csökkentéséhez – írja a Portfolio.

Az EU elhalasztja az orosz olaj teljes tilalmát – Magyarország és Szlovákia időt nyer
Fotó: AFP

A tervezet már elkészült, azonban az iráni háború nyomán kialakult energiaválság és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek miatt Brüsszelben jelenleg nincs elég politikai támogatás a szigorú menetrend bevezetéséhez. A Bizottság eredetileg április közepén akarta volna előterjeszteni a szabályozást, amely 2027 végéig teljesen megtiltotta volna a vezetékes orosz olaj behozatalát az Unióba.

A halasztás közvetlen oka az olajárak megugrása és az ellátásbiztonság körüli bizonytalanság. Bár a kéthetes tűzszünet után valamelyest enyhültek a piaci nyomások, az Európai Bizottság nem kívánja tovább szűkíteni a fennmaradó orosz olajforrásokat, amíg a helyzet nem stabilizálódik. A javasolt rendelet újdonsága az lett volna, hogy nem szankciós eszközként, hanem rendes uniós jogszabályként tiltotta volna az importot. 

Ez lehetővé tette volna a döntés meghozatalát minősített többséggel, így megkerülve Magyarország és Szlovákia esetleges vétóját. 

A tervezet ugyanakkor tartalmazott volna egy válsághelyzeti záradékot is, amely súlyos ellátási problémák esetén ideiglenes felfüggesztést engedélyezett volna. A döntés egyelőre erősíti a két közép-európai ország tárgyalási pozícióját, ugyanakkor a Bizottság nem tett le véglegesen a tilalomról – csupán a bevezetés időpontja tolódhat későbbre.

A Barátság vezetéken jelenleg szünetel a szállítás, mivel ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta nincs tranzit sem Szlovákia, sem Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
