Orosz olajat akar venni a világ egyik legnagyobb országa, már nem elég neki az amerikai: Putyin most tárgyal az elnökével

Az eddigi partnerek helyett új irányt vehet Indonézia olajimportja. Az orosz kormánnyal már konkrét tárgyalások zajlanak.
VG
2026.04.13, 20:40
Frissítve: 2026.04.13, 21:00

Indonézia hivatalosan is érdeklődni kezdett az orosz olajtermékek iránt, és már tárgyalások is zajlanak a hosszú távú szerződésekről.

Oroszország újabb nagy vevőt szerezhet, miután Indonézia hosszú távú olajmegállapodásokat fontolgat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hírt Szergej Civilev orosz energiaügyi miniszter erősítette meg, aki Vlagyimir Putyin és Prabowo Subianto indonéz elnök találkozóján is részt vett.

Indonézia is megszomjazott az orosz olajra

A miniszter szerint az indonéz fél megkereste Oroszországot azzal a céllal, hogy alternatív beszállítókat találjon a jelenlegi, egyre kiszámíthatatlanabb globális piacon. Indonézia eddig főként olyan országoktól vásárolt olajtermékeket, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Arab Emírségek vagy Ausztrália, ám a helyzet most látványosan változik.

A fordulatot a Hormuzi-szoros körüli feszültség okozta. Ez a stratégiai tengeri útvonal a világ olajszállításának egyik legfontosabb csomópontja, és bármilyen bizonytalanság azonnal hatással van az árakra és az ellátás biztonságára. Indonézia ezért elkezdte újragondolni energiastratégiáját, különösen a hosszú távú stabilitás szempontjából.

Civilev hangsúlyozta: jelenleg komoly tárgyalások folynak olyan hosszú távú szerződésekről, amelyek mindkét fél számára előnyösek lehetnek. 

Ez nemcsak árkérdés, hanem stratégiai együttműködés is, amely évekre meghatározhatja Indonézia energiaellátását.

Oroszország számára ez újabb lehetőség arra, hogy diverzifikálja exportpiacait, különösen azután, hogy a nyugati szankciók miatt jelentősen átalakult az energiaszektorának külkereskedelmi szerkezete. Ázsia egyre fontosabb célterületté válik Moszkva számára, és Indonézia belépése ebbe a körbe komoly gazdasági és politikai jelentőséggel bírhat.

A fejlemények azt mutatják, hogy a globális energiapiac egyre inkább a geopolitikai kockázatok mentén alakul. Az országok nemcsak az árakat figyelik, hanem az ellátás biztonságát és kiszámíthatóságát is. Indonézia lépése jól illeszkedik ebbe a trendbe: a cél egy stabilabb, kevésbé sebezhető energiarendszer kiépítése, még akkor is, ha ezzel szembemennek a Nyugattal.

Ennyire még nem volt drága az olaj Európában

A papírpiac hiába nyugodt, amikor azonnal kell az olaj, már aranyárat kell fizetni. A Hormuzi-szoros lezárása óta elvált egymástól a pénzügyi és a fizikai piac.

 

