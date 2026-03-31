Ilyen még nem volt Európában: gigantikus fegyvergyár épül Magyarország szomszédjában, majdnem 10 ezer munkahelyet teremt – az egész ipart berobbantja

1,3 milliárd euró értékben tervez végrehajtani beruházásokat Romániában a Hanwha Aerospace. A dél-koreai nagyvállalat többek között tüzérségi eszközöket, páncélozott csapatszállító járműveket és drónokat gyártana az országban – írja a Maszol az economica.net cikke alapján.

Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A Hanwha Aerospace hadiipari gyárával több ezer munkahelyet megteremtését ígéri

„Az 1,3 milliárd eurós csomag két, egymást kiegészítő összetevőből áll: közvetlen ipari beruházások és hosszútávú befektetések technológiákba, valamint képességekbe. Együttesen, a program 14,4 milliárd euró gazdasági értéket hozhat létre, 9400-nál több munkahelyet teremtve közvetlenül és közvetve az elkövetkező évtizedben” – olvasható a vállalat közleményében.

A dél-koreai cég a világ legnagyobb fegyvergyártói közé tartozik. A Hanwha Aerospace februárban kezdte el egy üzem építését Dambovița megyében, ahol K9-es önjáró lövegeket és K10-es automatizált lövedék-utántöltő járműveket fognak gyártani. A román hadsereg ezekből 54, illetve 36 darabot rendelt mintegy 1 milliárd dollár értékben. Ez a létesítmény lesz a koreai vállalat első európai gyára. A vállalat azt nem hozta nyilvánosságra, hogy az 1,3 milliárd euróból mennyit tesz ki a már épülőben levő üzem.

A Hanwha Aerospace tervei között szerepel

a Redback páncélozott csapatszállító jármű gyártása,

egy helyi fejlesztésű drónprogram,

legénység nélküli tengeri aknamentesítő járművek, valamint

egy műholdalapú légtérfigyelő és légiriadó rendszer fejlesztése és gyártása.

A vállalat exportra is termelne, amivel tartós ipari kapacitások létrehozását és minőségi munkahelyek teremtését ígéri.

