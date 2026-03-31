Ilyen még nem volt Európában: gigantikus fegyvergyár épül Magyarország szomszédjában, majdnem 10 ezer munkahelyet teremt – az egész ipart berobbantja
1,3 milliárd euró értékben tervez végrehajtani beruházásokat Romániában a Hanwha Aerospace. A dél-koreai nagyvállalat többek között tüzérségi eszközöket, páncélozott csapatszállító járműveket és drónokat gyártana az országban – írja a Maszol az economica.net cikke alapján.
A Hanwha Aerospace hadiipari gyárával több ezer munkahelyet megteremtését ígéri
„Az 1,3 milliárd eurós csomag két, egymást kiegészítő összetevőből áll: közvetlen ipari beruházások és hosszútávú befektetések technológiákba, valamint képességekbe. Együttesen, a program 14,4 milliárd euró gazdasági értéket hozhat létre, 9400-nál több munkahelyet teremtve közvetlenül és közvetve az elkövetkező évtizedben” – olvasható a vállalat közleményében.
A dél-koreai cég a világ legnagyobb fegyvergyártói közé tartozik. A Hanwha Aerospace februárban kezdte el egy üzem építését Dambovița megyében, ahol K9-es önjáró lövegeket és K10-es automatizált lövedék-utántöltő járműveket fognak gyártani. A román hadsereg ezekből 54, illetve 36 darabot rendelt mintegy 1 milliárd dollár értékben. Ez a létesítmény lesz a koreai vállalat első európai gyára. A vállalat azt nem hozta nyilvánosságra, hogy az 1,3 milliárd euróból mennyit tesz ki a már épülőben levő üzem.
A Hanwha Aerospace tervei között szerepel
- a Redback páncélozott csapatszállító jármű gyártása,
- egy helyi fejlesztésű drónprogram,
- legénység nélküli tengeri aknamentesítő járművek, valamint
- egy műholdalapú légtérfigyelő és légiriadó rendszer fejlesztése és gyártása.
A vállalat exportra is termelne, amivel tartós ipari kapacitások létrehozását és minőségi munkahelyek teremtését ígéri.
Durva: sorozatban tizenhatodik alkalommal emelkednek az üzemanyagárak Romániában – már 170 forinttal drágább a gázolaj, mint Magyarországon
Rakétasebességgel emelkednek az üzemanyagárak Romániában. Szombaton az iráni háború kezdete óta immár 16. alkalommal nőttek az üzemanyagárak. A Petrom a dízel árát 15 banival emelte meg, a benzin ára változatlan maradt.
Az Economedia.ro román gazdasági portál által figyelt Petrom Vitan benzinkúton szombaton egy liter benzin 9,28 lejbe (több mint 708 forint), egy liter gázolaj pedig 10,27 lejbe (784 forint) került.
Csütörtökön Bukarestben a Petrom kútjain is hasonló árakat jegyeztek fel, 9,28–9,3 lej közötti benzinárral és 10,25–10,28 közötti dízelárral. A prémiumdízelekért azonban már csütörtökön is 10,67–10,7 lejt (815–817 forint) kellett fizetni.
Más forgalmazóknál az árak még ennél is magasabbra emelkedtek, a Rompetrol egyik benzinkútján 11,15 lejt (851 forint) is kellett fizetni a minőségi gázolajért, de ettől az OMV kútján tapasztalt 10,99 lejes ár sem maradt el lényegesen.
A Petrom csütörtökön a benzin nagykereskedelmi árát változatlanul hagyta, ám a dízel ára akkor is emelkedett 9 banival, miután a standard dízel ára szerdán lépte át a 10 lejes (763,5 forint) határt a Petromnál, Románia üzemanyagpiacának legnagyobb szereplőjénél. A vállalat szerdán 20 banival emelte meg az árakat.