Deviza
EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,35 -0,12% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16% EUR/HUF364,56 -0,18% USD/HUF311,04 -0,16% GBP/HUF420,88 -0,17% CHF/HUF396,35 -0,12% PLN/HUF85,96 -0,11% RON/HUF71,66 -0,16% CZK/HUF14,97 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légitársaság
Donald Trump
amerikai elnök
csőd

Donald Trump vette kézbe egy légitársaság megmentését

Donald Trump amerikai elnök azt közölte, hogy nem hagyományos kormányzati mentőcsomag alkalmazásával, hanem egy adófizetői forrásból finanszírozott felvásárlásban látja a megoldást a jelentős piaci szereplőnek számító ultradiszkont Spirit Airlines megmentésére. Trump szerint állami forrásokat kellene fordítani a vállalat és az ott dolgozók állásának megőrzésére, majd haszonnal továbbadni a Spirit Airlinest akkor, ha az üzemanyagárak mérséklődnek.
VG
2026.04.25, 15:48

Donald  Trump felvásárlás formájában nyújtana pénzügyi segítséget a csődeljárás előtt álló ultradiszkont modell szerint működő Spirit Airlines légitársaságnak, lényegében felvásárlás formájában. Az amerikai elnök szerint a stratégia a csődbe jutott légitársaság felvásárlását, működésének stabilizálását, majd az üzemanyagárak csökkenése utáni értékesítését célozná – számol be arról az Origo.

Spirit Airlines Plane Landing At FLL légitársaság reptér repülő járat
Donald Trump javaslata szerint felvásárlással kellene megmenteni a Spirit Airlines légitársaságot
Fotó: NurPhoto via AFP

Több ezer munkahely is megmenekülne a Spirit Airlines megmentésével

A vállalat nehéz helyzetével a Világgazdaság oldalán is foglalkoztunk. Az Origo ennek kapcsán arról ír, hogy Trump nyilatkozatai szerint most adott a lehetőség, hogy a szövetségi kormány szavai szerint „adósságmentesen jusson hozzá. Vannak jó repülőgépeik, értékes eszközeik, és amikor az olaj ára lemegy, nyereséggel eladjuk.”

A kijelentések egy olyan időszakban hangzottak el, amikor egy lehetséges, mintegy 500 millió dolláros hitelről szóló mentőcsomag is napirenden van, amelyet a kerozinválság miatt nehéz helyzetbe kerülő légitársaságok használhatnának fel. 

Az Egyesült Államok légi közlekedése komoly kihívásokkal kezdheti a nyári szezont, az üzemanyagokkal kapcsolatos problémák miatt a jegyárak a nagy légitársaságoknál akár 20 százalékkal is emelkedhetnek. A tervezett hitelprogram célja több ezer amerikai munkahely megőrzése, illetve a Spirit Airlines kormányzati megmentésével maradhatna a légi piac egyik szereplője, hozzájárulva a verseny megmaradásához. 

Trump szerint a terv az lenne, hogy egy „hozzáértő embert” nevezzenek ki a légitársaság élére, aki rendbe teszi a működést, majd kivárják az olajárak csökkenését, és ezt követően értékesítik a céget, amikor az ismét értékes eszközzé válik. Szerinte a cég megmentése jót tenne a piaci versenynek is.

A Spirit Airlines jelenleg mintegy 18 ezer munkavállalót foglalkoztat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu