Deviza
EUR/HUF363,77 -0,15% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,64 -0,25% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,59 -0,24% RON/HUF71,37 -0,3% CZK/HUF14,93 -0,17% EUR/HUF363,77 -0,15% USD/HUF310,56 -0,06% GBP/HUF419,64 -0,25% CHF/HUF393,39 -0,55% PLN/HUF85,59 -0,24% RON/HUF71,37 -0,3% CZK/HUF14,93 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58% BUX132 855,51 -0,24% MTELEKOM2 490 -0,24% MOL4 040 -0,05% OTP41 950 +0,53% RICHTER12 680 -2,61% OPUS290 -3,01% ANY7 400 -1,33% AUTOWALLIS147,5 +0,68% WABERERS4 680 -0,43% BUMIX9 118,89 -0,58% CETOP4 376,94 -0,58% CETOP NTR2 745,48 -0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadihajó
anyahajó
haditengerészet
Kína

Ijesztő tengeri csúcsragadozót bocsátott a vízre Kína, komoly erődemonstráció kezdődött

Jelentős előrelépés Kína haditengerészeti képességeinek fejlesztésében az első 076-os típusú, kétéltű támadóhajó, a Szecsuán vízre bocsátása, amivel az ázsiai ország tengeri hadereje egyre nagyobb kihívás az amerikai haditengerészet számára a Dél-kínai-tengeren.
Világgazdaság
2026.04.28, 16:36
Frissítve: 2026.04.28, 17:09

A 076-os típusú hadihajót, a Szecsuánt nagyszabású kétéltűtámadások támogatására tervezték, lehetővé téve a csapatok gyors bevetését és az expedíciós hadműveleteket. Ez a képesség közelíti a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg Haditengerészetének (PLAN) képességeit az USA hasonló haderejéhez – számolt be az Origo.

A Szecsuánt nagyszabású kétéltűtámadások támogatására tervezték / Fotó: Zhang Liang / Kínai Védelmi Minisztérium

Félelmetes harci képességekkel rendelkezik a Szecsuán

Kína legújabb és legfejlettebb kétéltű támadóhajója, a 076-os típusú Szecsuán elhagyta Sanghajt, és most a Dél-kínai-tengeren tesztelik a harci képességeit, ami fontos mérföldkő a hadrendbe állítás felé.

Az Army Recognition cikke rámutat: a 076-os típus figyelemre méltó fejlődést képvisel Kína kétéltű hadviselési képességeiben. A becsült 40 ezer tonnát meghaladó vízkiszorítással a hajó nagyobb és technológiailag ambiciózusabb, mint a korábbi 075-ös típusú helikopterhordozó deszanthajók (LHD-k). 

Nagy sebességű repülési műveletekhez van optimalizálva, de a legjelentősebb újítások az elektromágneses katapultrendszerek és a fékezőkötél-rendszer integrálása. Ezek a jellemzők lehetővé teszik a Szecsuán számára a merev szárnyú repülőgépek indítását és fogadását, ami eddig a hagyományos repülőgép-hordozók sajátja volt.

Ez a konfiguráció a 076-os típust egyedi kategóriába sorolja a hagyományos kétéltű támadóhajók és a repülőgép-hordozó anyahajók között. 

Bár elsődleges küldetése továbbra is a kétéltűroham, beleértve a tengerészgyalogosok, a páncélozott járművek és a partraszálló hajók szállítását, a katapultrendszer biztosítja olyan fejlett repülőgépek működtetését is, mint a J-35 lopakodó vadászgép vagy a speciális pilóta nélküli harci légi járművek. 

A régióban feszült várakozás kíséri a hadihajó vízre bocsátását – erről itt olvashat bővebben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
