Sarkon fordult két gigászi olajtanker a Hormuzi-szoros előtt, megvolt rá a jó okuk

Az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodást célzó tárgyalások kudarca újabb sokkot küldhet a globális energiapiacokra, miközben a törékeny tűzszünet is veszélybe került. Irán és az Egyesült Államok maratoni egyeztetései megállapodás nélkül zárultak, a felek egymást hibáztatják, a feszültség pedig továbbra is magas – írtuk a Világgazdaság oldalán. Az energipiaci hatás pedig azonnali: két üres szuperolajtanker lényegében „az utolsó pillanatban” fordult vissza a Hormuzi-szoroson való áthaladása előtt, hogy bejussanak a Perzsa-öbölbe, rögtön azt követően, hogy bejelentették a tárgyalások eredménytelen lezárását – írja az Origo. Minden valószínűség szerint tartottak attól, hogy az előállt helyzetben már nem lenne biztonságos az átkelés, esetleg a forgalmat felügyelői iráni erőktől kaptak erre vonatkozóan utasítást.

Két olajtanker visszafordult a Hormuzi-szorosnál az amerikai–iráni tárgyalások kudarcának hírére (illusztráció) / Fotó: Anadolu via AFP

Két tanker vett hajtűkanyart

Az előzmények a következők: hajókövetési adatok szerint három, úgynevezett nagyon nagy nyersolajszállító (VLCC) – amelyek közül egyik sem áll közvetlen kapcsolatban Iránnal – szombat késő este kezdte megközelíteni a szűk vízi útvonalat az Ománi-öböl felől. A hajók vasárnap kora reggel érkeztek meg az Iránhoz tartozó Larak-sziget közelébe. Ennél a gyakorlatilag ellenőrzőpontként működő helyszínnél az Irak felé tartó

Agios Fanourios I, valamint

a pakisztáni zászló alatt közlekedő Shalamar – amely az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Das-szigetre tartott – visszafordult.

A harmadik VLCC, a Mombasa B, előrébb haladt, és sikeresen átkelt a Larak és Qeshm szigetek közötti, Irán által jóváhagyott útvonalon, elhaladva Hormuz szigete mellett, a Perzsa-öbölbe tartva. A hajó jelenleg nem jelez egyértelmű úti célt.

Nem világos, hogy pontosan mi áll a két tanker visszafordulásának hátterében – illetve miért sikerült a harmadiknak az áthaladás –, különösen annak fényében, hogy Irak és Pakisztán korábban megkapta az iráni engedélyt az átkelésre. A hajók által végrehajtott U-fordulat azonban egybeesett azzal, hogy az Iszlámábádban tárgyaló felek bejelentették: nem sikerült megállapodásra jutniuk.