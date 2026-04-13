Donald Trump meglépte, amitől mindenki tartott és lezárta a Hormuzi-szorost. A blokádnak beláthatatlan következményei lehetnek a világgazdaságra nézve, Európának pedig különösen fájhatnak a következmények.

A Trump-blokád hatásai: a jó, a rossz és a cél

Na de mi Donald Trump célja, és vannak-e egyáltalán nyertesei a szemünk előtt zajló geopolitikai játszmának?

A Trump-blokád elméleti háttere és célja

A Perzsa-öblöt az Arab-tengerrel összekötő Hormuzi-szoros azért került a figyelem középpontjába, mert az iráni hadsereg az izraeli-amerikai támadásokra válaszul megbénította a keskeny vízi folyosó hajóforgalmát, ezzel szinte teljesen ellehetetlenítve a régióból származó olaj és földgáz kijutását a világpiacra.

Az áthaladások száma, ami békeidőkben átlagosan napi 135-re tehető, egy számjegyűre esett vissza, a blokád pedig teljesen megszünteti majd a forgalmat.

Mivel a lépés drasztikus és szembemegy az iráni érdekekkel, ezért kérdéses, hogy így fenntartható-e a törékeny tűzszüneti megállapodás. A válasz hamarosan megszületik, ám a lépés hatalmas kockázatokat rejt magában.

Miért kockáztat az Egyesült Államok?

Miután Irán szinte teljesen lezárta a szorost, és ez rendkívül hatékony gazdasági fegyvernek bizonyult a világ egészével szemben, Donald Trump kénytelen volt lépni. A piacról kieső olaj hatalmas gazdasági károkat okoz, és Irán az amerikai blokád megszervezéséig képes volt célzott gazdasági nyomást gyakorolni bármelyik országra, miközben saját exportját fenntartotta.

A blokád elsődleges célja az, hogy elvágja Iránt az olajexportok nyomán fellépő bevételi forrásaitól, ezzel nyomást gyakorolva a teheráni vezetésre.

Az Egyesült Államok Venezuela esetében már sikeresen alkalmazott hasonló taktikát, ám a dél-amerikai ország gazdasága jóval kisebb, védelmi képességei csekélyebbek, valamint geopolitikai szerepe Kína szempontjából elhanyagolható.

A terv részletei

Miután az iszlámábádi béketárgyalások kudarcba fulladtak, Donald Trump közösségimédia-oldalán azonnal bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet blokád alá veszi a Hormuzi-szorost, és hermetikusan lezárja az átjárót.