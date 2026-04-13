A Trump-blokád hatásai: a jó, a rossz és a cél

Az amerikai hadsereg hermetikusan lezárja a Hormuzi-szorost, teljesen megszűnik az áthaladás. Donald Trump meglépte tehát, amitől mindenki tartott. A következmények súlyosak lesznek, Európa és Ázsia nagy bajba kerülhet.
Nagy Krisztián
2026.04.13, 15:34
Frissítve: 2026.04.13, 16:08

A Trump-blokád hatásai: a jó, a rossz és a cél / Fotó: Saul Loeb / AFP

Na de mi Donald Trump célja, és vannak-e egyáltalán nyertesei a szemünk előtt zajló geopolitikai játszmának?

A Trump-blokád elméleti háttere és célja

A Perzsa-öblöt az Arab-tengerrel összekötő Hormuzi-szoros azért került a figyelem középpontjába, mert az iráni hadsereg az izraeli-amerikai támadásokra válaszul megbénította a keskeny vízi folyosó hajóforgalmát, ezzel szinte teljesen ellehetetlenítve a régióból származó olaj és földgáz kijutását a világpiacra.

Az áthaladások száma, ami békeidőkben átlagosan napi 135-re tehető, egy számjegyűre esett vissza, a blokád pedig teljesen megszünteti majd a forgalmat.

Mivel a lépés drasztikus és szembemegy az iráni érdekekkel, ezért kérdéses, hogy így fenntartható-e a törékeny tűzszüneti megállapodás. A válasz hamarosan megszületik, ám a lépés hatalmas kockázatokat rejt magában.

Miért kockáztat az Egyesült Államok?

Miután Irán szinte teljesen lezárta a szorost, és ez rendkívül hatékony gazdasági fegyvernek bizonyult a világ egészével szemben, Donald Trump kénytelen volt lépni. A piacról kieső olaj hatalmas gazdasági károkat okoz, és Irán az amerikai blokád megszervezéséig képes volt célzott gazdasági nyomást gyakorolni bármelyik országra, miközben saját exportját fenntartotta.

A blokád elsődleges célja az, hogy elvágja Iránt az olajexportok nyomán fellépő bevételi forrásaitól, ezzel nyomást gyakorolva a teheráni vezetésre.

Az Egyesült Államok Venezuela esetében már sikeresen alkalmazott hasonló taktikát, ám a dél-amerikai ország gazdasága jóval kisebb, védelmi képességei csekélyebbek, valamint geopolitikai szerepe Kína szempontjából elhanyagolható.

A terv részletei

Miután az iszlámábádi béketárgyalások kudarcba fulladtak, Donald Trump közösségimédia-oldalán azonnal bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet blokád alá veszi a Hormuzi-szorost, és hermetikusan lezárja az átjárót.

 

Az elnök posztjában arról is beszélt, hogy az amerikai haditengerészet megkezdi a szoros aknamentesítését, és reményei szerint a blokádhoz több ország is segítséget nyújt majd.

Donald Trump azt is kilátásba helyezte, hogy 

feltartóztat minden olyan hajót, amely díjat fizetett Iránnak az áthaladásért cserébe.

A blokád pontos tervei ugyan még nem ismertek, de szinte biztos, hogy az magában foglalja a feltartóztatott hajók átkutatását, vagy indokolt esetben a lefoglalását, mint az a venezuelai esetben is történt. Másrészről kérdéses, hogy meddig hajlandó elmenni az Egyesült Államok, készen állnak-e egy esetleges nyílt konfrontációra, esetleg tankerek megrongálására.

Az Egyesült Államok hadserege jelentős mennyiségű katonai eszközzel és hajóval rendelkezik a térségben, például a szoros környékén tartózkodik a USS Tripoli nevű rohamhajó is, melynek fedélzetén 3500 katona tartózkodik, továbbá lopakodó vadászrepülőgépek indítására is képes.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az iráni hadsereg közölte, ha bármilyen katonai hajó megközelíti a Hormuzi-szorost, az a tűzszünet megsértésének minősül.

A blokád következményei Iránra nézve

Ha Donald Trump terve sikerrel jár, az nagyon fájhat majd az iráni vezetésnek, mivel ebben az esetben az ország elesne szinte egyetlen bevételi forrásától. Ugyan a háború kitörése óta hatalmas profittal értékesíthette az olajat a perzsa vezetés, ami több százmillió dollár bevételt jelentett, most ezt a csapot az Egyesült Államok elzárhatja.

Nyertesek és vesztesek

A blokád negatív hatásait az Egyesült Államok lakossága is megérzi majd, mivel a magas üzemanyagárak tovább emelkedhetnek, ennek hatására pedig elszabadulhat az infláció.

Az ázsiai kontinens országai ennél is rosszabbul járhatnak, mivel ezt a régiót sújtja a legsúlyosabban a Hormuzi-szoros blokádja. Ha megszűnik az Iránból származó olajtermékekre vonatkozó amerikai szankciómentesség, az tovább szűkíti majd az ázsiai országok mozgásterét.

Jorge Montepeque úgy véli, hogy a szoros teljes blokádja nem észszerű döntés, a szakértő egész pontosan úgy fogalmazott:

Ez egy szóval: őrültség. Nincs értelme annak, amit az Egyesült Államok tesz, mert annyira Iránra összpontosít, hogy szem elől téveszti a folyamatok globális hatásait. A válság először Ázsiát éri majd el, aztán a Csendes-óceán déli térségét, majd az egész világon mindenkit megüt majd, aki függ az olajtól.

A fejlemények Európát is nagyon rosszul érinthetik, mivel a kontinens nettó energiaimportőr, így ki van téve a turbulens piaci folyamatoknak, a feszült geopolitikai helyzetnek, valamint az amerikai külpolitika döntéseinek.

Ezzel szemben a jelenlegi folyamatok nagy nyertese egyértelműen Oroszország, mivel az olajárak meredek emelkedése miatt az államháztartás csak áprilisban 9 milliárd dollár extrabevételt könyvelhetett el.

 

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

