Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Lángokban a legfontosabb orosz fekete-tengeri olajterminál - a NASA szúrta ki

Csapást mért az éjjel Ukrajna az egyik legfontosabb orosz fekete-tengeri kikötőre. Az orosz olajexport átmeneti kiesése még válságosabbá teszi a globális olajellátást.
2026.04.06, 10:10
Frissítve: 2026.04.06, 10:33

Tűz ütött ki az orosz olajexportot kiszolgáló legfontosabb fekete-tengeri olajterminálon hétfőn, egy éjszakai dróntámadást követően – derül ki a NASA műholdfelvételeiből.

Novorosszijszk orosz olajexport
A NASA műholdképe a fekete-tengeri orosz olajexport legfontosabb kikötőjét ért támadásról / Fotó: Source: Bloomberg

A NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) hétfői műholdképei új tüzeket mutatnak a novorosszijszki kikötő térségében, ahol a Transznyefty Seszharisz terminálja található. Az állami tulajdonú olajvezeték-üzemeltető Transznyefty nem reagált azonnal a Bloomberg megkeresésére a helyzettel kapcsolatban.

A novorosszijszki kikötővárost ért éjszakai dróntámadásban nyolc ház megrongálódott – közölte a régió kormányzója, Venyjamin Kondratyev a Telegramon közzétett nyilatkozatában. Elmondása szerint drónroncsokat több ipari létesítmény területén is találtak, további részleteket azonban nem közölt.

A fekete-tengeri orosz olajexport legfontosabb területét érte támadás

Novorosszijszk Oroszország legnagyobb fekete-tengeri kikötője, amely több áruexporttal foglalkozó létesítményt szolgál ki. 

Március elején az ukrán dróntámadások miatt ideiglenesen leálltak az olajrakodások a kikötőben.

A kijevi vezetés célja, hogy csökkentse a Kreml olajexport-képességét és az ebből származó rendkívüli nyereséget, amelyet a közel-keleti háború által kiváltott globális olajár-emelkedés hajt. A múlt hónapban ukrán drónok megrongálták a primorszki és uszty-lugai olajlétesítményeket, amelyek Oroszország kulcsfontosságú balti-tengeri kikötői. Moszkva válaszul ukrán energia-, gáz- és vasúti infrastruktúrát támad.

A folyamatos dróntámadások következtében 

Oroszország tengeri olajexportja márciusban kéthavi mélypontra csökkent 

a Bloomberg számításai szerint. A visszaesés egy olyan időszakban történik, amikor a közel-keleti háború példátlan globális olajellátási sokkot idézett elő.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
