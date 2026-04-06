Lángokban a legfontosabb orosz fekete-tengeri olajterminál - a NASA szúrta ki

Tűz ütött ki az orosz olajexportot kiszolgáló legfontosabb fekete-tengeri olajterminálon hétfőn, egy éjszakai dróntámadást követően – derül ki a NASA műholdfelvételeiből.

A NASA műholdképe a fekete-tengeri orosz olajexport legfontosabb kikötőjét ért támadásról / Fotó: Source: Bloomberg

A NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) hétfői műholdképei új tüzeket mutatnak a novorosszijszki kikötő térségében, ahol a Transznyefty Seszharisz terminálja található. Az állami tulajdonú olajvezeték-üzemeltető Transznyefty nem reagált azonnal a Bloomberg megkeresésére a helyzettel kapcsolatban.

A novorosszijszki kikötővárost ért éjszakai dróntámadásban nyolc ház megrongálódott – közölte a régió kormányzója, Venyjamin Kondratyev a Telegramon közzétett nyilatkozatában. Elmondása szerint drónroncsokat több ipari létesítmény területén is találtak, további részleteket azonban nem közölt.

Novorosszijszk Oroszország legnagyobb fekete-tengeri kikötője, amely több áruexporttal foglalkozó létesítményt szolgál ki.

Március elején az ukrán dróntámadások miatt ideiglenesen leálltak az olajrakodások a kikötőben.

A kijevi vezetés célja, hogy csökkentse a Kreml olajexport-képességét és az ebből származó rendkívüli nyereséget, amelyet a közel-keleti háború által kiváltott globális olajár-emelkedés hajt. A múlt hónapban ukrán drónok megrongálták a primorszki és uszty-lugai olajlétesítményeket, amelyek Oroszország kulcsfontosságú balti-tengeri kikötői. Moszkva válaszul ukrán energia-, gáz- és vasúti infrastruktúrát támad.

A folyamatos dróntámadások következtében

Oroszország tengeri olajexportja márciusban kéthavi mélypontra csökkent

a Bloomberg számításai szerint. A visszaesés egy olyan időszakban történik, amikor a közel-keleti háború példátlan globális olajellátási sokkot idézett elő.