Történelmi megállapodás Dubrovnikban: Bosznia hozzáférést kap a Krk LNG-terminálhoz

A Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozóján jelentős előrelépés történt a balkáni energetikai együttműködésben. Horvátország és Bosznia-Hercegovina aláírta a déli gázinterkonnektor megépítéséről szóló megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy Bosznia a Krk szigeti LNG-terminálból származó alternatív forrásokhoz jusson.
VG/MTI
2026.04.28, 16:47
Frissítve: 2026.04.28, 16:53

Megállapodást írt alá Horvátország és Bosznia-Hercegovina a déli gázvezeték-összeköttetés (interkonnektor) megépítéséről a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozóján kedden.

Horvátország és Bosznia-Hercegovina megállapodást írt alá a déli gázvezeték-összeköttetés megépítéséről
Csökkenhet Bosznia orosz gázfüggősége: aláírták a déli gázvezeték-összeköttetést / Fotó: AFP

A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a megállapodást Andrej Plenkovic horvát és Borjana Kristo bosznia-hercegovinai miniszterelnök látta el kézjegyével, miután mindkét ország kormánya még aznap jóváhagyta a szerződés megkötését. 

A projekt a horvátországi Zagvozd és a boszniai Posusje közötti vezetékszakaszt, valamint több bosznia-hercegovinai elosztóág kiépítését foglalja magában, amelyek többek között Mostar, Bugojno és Travnik térségét kapcsolják be a hálózatba. A vezeték megépítésével Bosznia-Hercegovina hozzáférést kaphat a Krk szigeten működő LNG-terminálhoz, ami 

lehetővé teheti alternatív gázforrások elérését, és csökkentheti az ország orosz gázfüggőségét.

Elmedin Konakovic bosznia-hercegovinai külügyminiszter a projektet történelmi jelentőségűnek nevezte. Szerinte a beruházás gazdasági és politikai szempontból is változást hozhat a térségben. Az aláíráson jelen volt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter és Nicole McGraw, az Egyesült Államok horvátországi nagykövete is.

Wright szerint az energia-infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a térség energiabiztonságának erősítéséhez. A megállapodás a projekt tervezésének, engedélyezésének és kivitelezésének kereteit rögzíti. A két állam saját területén maga finanszírozza és építi meg a vezetékszakaszokat, míg a közös beruházás részleteit külön megállapodások szabályozzák.

Horvátország és az Egyesült Államok több megállapodást írt alá

Dubrovnik ad otthont 2026. április 28–29-én a Három Tenger Kezdeményezés idei csúcstalálkozójának, amelyet Horvátország elnöksége alatt tartanak. A rendezvényen a 13 tagállam vezetői, valamint a társult országok és a stratégiai partnerek képviselői vesznek részt, az Egyesült Államokat a Chris Wright energiaügyi miniszter vezette delegáció képviseli.

A csúcshoz kapcsolódó üzleti fórumra több mint 1400 résztvevő érkezett 45 országból. A tárgyalások középpontjában az energetikai és közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a digitális beruházások állnak.

A csúcstalálkozó keretében Horvátország és az Egyesült Államok kilenc energetikai és gazdasági együttműködési megállapodást írt alá, köztük a regionális energetikai infrastruktúráról és az energiabiztonságról szóló memorandumot, valamint egy nyilatkozatot a polgári célú nukleáris együttműködés erősítéséről.

A déli gázvezeték-összeköttetés projektjének támogatásáról is külön nyilatkozat született. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a megállapodásokat több milliárd dollár értékűnek nevezte, és úgy fogalmazott, hogy új korszakot nyithatnak az Egyesült Államok és Közép-, illetve Délkelet-Európa energetikai együttműködésében.

Készülni kell a következő fűtési idényre, ami egyes piaci szereplők számára gáztárolási, ezzel kapcsolatban pedig adatszolgáltatási kötelezettséggel jár. A MEKH május 1-jéig vár egy csokor adatot a versenypiaci gázkereskedők egy részétől. Körülbelül kétmilliárd köbméter gáz van jelenleg a hazai föld alatti gáztárolókban.

Energiaválság
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu