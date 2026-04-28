Történelmi megállapodás Dubrovnikban: Bosznia hozzáférést kap a Krk LNG-terminálhoz
Megállapodást írt alá Horvátország és Bosznia-Hercegovina a déli gázvezeték-összeköttetés (interkonnektor) megépítéséről a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozóján kedden.
A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a megállapodást Andrej Plenkovic horvát és Borjana Kristo bosznia-hercegovinai miniszterelnök látta el kézjegyével, miután mindkét ország kormánya még aznap jóváhagyta a szerződés megkötését.
A projekt a horvátországi Zagvozd és a boszniai Posusje közötti vezetékszakaszt, valamint több bosznia-hercegovinai elosztóág kiépítését foglalja magában, amelyek többek között Mostar, Bugojno és Travnik térségét kapcsolják be a hálózatba. A vezeték megépítésével Bosznia-Hercegovina hozzáférést kaphat a Krk szigeten működő LNG-terminálhoz, ami
lehetővé teheti alternatív gázforrások elérését, és csökkentheti az ország orosz gázfüggőségét.
Elmedin Konakovic bosznia-hercegovinai külügyminiszter a projektet történelmi jelentőségűnek nevezte. Szerinte a beruházás gazdasági és politikai szempontból is változást hozhat a térségben. Az aláíráson jelen volt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter és Nicole McGraw, az Egyesült Államok horvátországi nagykövete is.
Wright szerint az energia-infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a térség energiabiztonságának erősítéséhez. A megállapodás a projekt tervezésének, engedélyezésének és kivitelezésének kereteit rögzíti. A két állam saját területén maga finanszírozza és építi meg a vezetékszakaszokat, míg a közös beruházás részleteit külön megállapodások szabályozzák.
Horvátország és az Egyesült Államok több megállapodást írt alá
Dubrovnik ad otthont 2026. április 28–29-én a Három Tenger Kezdeményezés idei csúcstalálkozójának, amelyet Horvátország elnöksége alatt tartanak. A rendezvényen a 13 tagállam vezetői, valamint a társult országok és a stratégiai partnerek képviselői vesznek részt, az Egyesült Államokat a Chris Wright energiaügyi miniszter vezette delegáció képviseli.
A csúcshoz kapcsolódó üzleti fórumra több mint 1400 résztvevő érkezett 45 országból. A tárgyalások középpontjában az energetikai és közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a digitális beruházások állnak.
A csúcstalálkozó keretében Horvátország és az Egyesült Államok kilenc energetikai és gazdasági együttműködési megállapodást írt alá, köztük a regionális energetikai infrastruktúráról és az energiabiztonságról szóló memorandumot, valamint egy nyilatkozatot a polgári célú nukleáris együttműködés erősítéséről.
A déli gázvezeték-összeköttetés projektjének támogatásáról is külön nyilatkozat született. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter a megállapodásokat több milliárd dollár értékűnek nevezte, és úgy fogalmazott, hogy új korszakot nyithatnak az Egyesült Államok és Közép-, illetve Délkelet-Európa energetikai együttműködésében.
Kíváncsi az energiahivatal a cégek gáztárolási terveire
Készülni kell a következő fűtési idényre, ami egyes piaci szereplők számára gáztárolási, ezzel kapcsolatban pedig adatszolgáltatási kötelezettséggel jár. A MEKH május 1-jéig vár egy csokor adatot a versenypiaci gázkereskedők egy részétől. Körülbelül kétmilliárd köbméter gáz van jelenleg a hazai föld alatti gáztárolókban.