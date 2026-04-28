Történelmi megállapodás Dubrovnikban: Bosznia hozzáférést kap a Krk LNG-terminálhoz

Megállapodást írt alá Horvátország és Bosznia-Hercegovina a déli gázvezeték-összeköttetés (interkonnektor) megépítéséről a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozóján kedden.

A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a megállapodást Andrej Plenkovic horvát és Borjana Kristo bosznia-hercegovinai miniszterelnök látta el kézjegyével, miután mindkét ország kormánya még aznap jóváhagyta a szerződés megkötését.

A projekt a horvátországi Zagvozd és a boszniai Posusje közötti vezetékszakaszt, valamint több bosznia-hercegovinai elosztóág kiépítését foglalja magában, amelyek többek között Mostar, Bugojno és Travnik térségét kapcsolják be a hálózatba. A vezeték megépítésével Bosznia-Hercegovina hozzáférést kaphat a Krk szigeten működő LNG-terminálhoz, ami

lehetővé teheti alternatív gázforrások elérését, és csökkentheti az ország orosz gázfüggőségét.

Elmedin Konakovic bosznia-hercegovinai külügyminiszter a projektet történelmi jelentőségűnek nevezte. Szerinte a beruházás gazdasági és politikai szempontból is változást hozhat a térségben. Az aláíráson jelen volt Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter és Nicole McGraw, az Egyesült Államok horvátországi nagykövete is.

Wright szerint az energia-infrastruktúra fejlesztése hozzájárul a térség energiabiztonságának erősítéséhez. A megállapodás a projekt tervezésének, engedélyezésének és kivitelezésének kereteit rögzíti. A két állam saját területén maga finanszírozza és építi meg a vezetékszakaszokat, míg a közös beruházás részleteit külön megállapodások szabályozzák.

Horvátország és az Egyesült Államok több megállapodást írt alá

Dubrovnik ad otthont 2026. április 28–29-én a Három Tenger Kezdeményezés idei csúcstalálkozójának, amelyet Horvátország elnöksége alatt tartanak. A rendezvényen a 13 tagállam vezetői, valamint a társult országok és a stratégiai partnerek képviselői vesznek részt, az Egyesült Államokat a Chris Wright energiaügyi miniszter vezette delegáció képviseli.

A csúcshoz kapcsolódó üzleti fórumra több mint 1400 résztvevő érkezett 45 országból. A tárgyalások középpontjában az energetikai és közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a digitális beruházások állnak.