Féláron a fejlesztés, duplán a profit: bankot robbanthat a videójáték-ipar – az MI mindent megváltoztathat, a kis fejlesztők kárára

A mesterséges intelligencia közel felére csökkentheti a videójáték-fejlesztés költségeit, ami évente akár 22 milliárd dollár extra profitot hozhat az iparágnak. A nyereség azonban nem egyenlően oszlik majd meg: lesznek nagy nyertesei és látványos vesztesei is az átalakulásnak.

A videójátékok világa alapjaiban változhat meg: az MI egyszerre csökkenti a költségeket és növeli a bevételeket / Fotó: Diego Thomazini

A videojáték-ipar előtt álló egyik legnagyobb átalakulást hozhatja el a mesterséges intelligencia. A Morgan Stanley elemzői szerint az MI-alapú eszközök akár közel 50 százalékkal is csökkenthetik a fejlesztési költségeket, ami

globálisan mintegy 22 milliárd dollár éves többletprofitot szabadíthat fel a szektorban.

A számok mögött komoly szerkezeti változás húzódik. A világ videójáték-költése idén elérheti a 275 milliárd dollárt, amelyből körülbelül 55 milliárdot fordítanak fejlesztésre és működésre. Ez a hatalmas összeg az, ahol az MI igazán látványos hatást fejthet ki.

A technológia már most képes automatizálni olyan kulcsfontosságú folyamatokat, mint

a játékvilágok megtervezése;

a karakterek párbeszédeinek generálása;

vagy a szoftvertesztelés.

Ezek a feladatok eddig rendkívül idő- és munkaigényesek voltak. Az MI-val viszont rövidebb fejlesztési ciklusok, kisebb csapatok és gyorsabb frissítések válhatnak normává.

A modern játékfejlesztés méretét jól mutatja a Rockstar Games által készített Grand Theft Auto VI esete. A projekt fejlesztése már 2018 körül elkezdődött, és a megjelenést jelenleg 2026 novemberére tervezik, több halasztás után. Ez az időtáv jól jelzi, mennyire költséges és komplex egy csúcskategóriás játék létrehozása – és azt is, mekkora potenciál van a folyamat felgyorsításában.