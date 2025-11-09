Tovább csúszik a világ legjobban várt játéka: a GTA-rajongók szomorúak, de ez várható volt – a háttérben súlyos fejlesztési gondok állhatnak
A Grand Theft Auto VI. újabb halasztása ismét felkorbácsolta a játékipar és a befektetők figyelmét. A Rockstar Games bejelentése szerint a várva várt videójáték csak 2026. november 19-én kerül piacra – vagyis legalább fél évvel később, mint a korábban ígért tavaszi megjelenés. A GTA VI. újabb halasztását a fejlesztő „a minőség biztosításával” indokolta, ám ez sokaknak csak annyit jelent, hogy a vállalat továbbra is komoly fejlesztési és szervezeti kihívásokkal küzd.
A GTA-sorozat ötödik epizódja még 2013-ban jelent meg, és azóta minden idők egyik legsikeresebb videójátékává vált. Az azóta eltelt több mint tizenkét évben a rajongók és az iparág egyaránt a folytatást várják, mely a modern Vice Citybe és a fiktív Leonida államba kalauzolja majd a játékosokat. A Rockstar szerint a pluszhónapok lehetővé teszik, hogy „a játék elérje azt a szintű kidolgozottságot, amelyet a rajongók elvárnak és megérdemelnek”. Ez a megfogalmazás ugyanakkor sokak számára ismerősen cseng: a cég korábban is hasonló indoklással tolt már kiadási dátumot.
Mi áll a GTA VI. újabb halasztásának hátterében?
Elemzők és iparági források szerint több tényező is hozzájárulhatott a döntéshez. Egyrészt a fejlesztés komplexitása: a GTA VI. a valaha készült egyik legnagyobb, technológiailag legösszetettebb nyílt világú játék lesz, új grafikus motorral, dinamikus időjárással és fejlett mesterséges intelligenciával. Az ilyen projektek fejlesztési ideje gyakran meghaladja a tervezettet, különösen, ha több platformra – például PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re – párhuzamosan készülnek.
Másrészt a belső szervezeti változások is szerepet játszhattak. A Rockstar 2024-ben visszarendelte a fejlesztőket az irodai munkavégzésre, ami a beszámolók szerint feszültségeket szült a csapatban.
Emellett több munkatársat is elbocsátottak a brit és kanadai stúdiókból,
részben biztonsági okokra, részben szervezeti átalakításokra hivatkozva. Ezek a tényezők rövid távon visszavethetik a fejlesztési ütemet.
A vállalat anyacége, a Take-Two Interactive, korábban rekordbevételt várt a GTA VI. megjelenésének évére, ezért a csúszás pénzügyi hatása sem elhanyagolható. Korábban Josh Chapman, a Konvoy Ventures ügyvezető partnere azt állította, hogy a GTA VI. nem csupán kasszasiker lesz, hanem minden idők legnagyobb videójátékos debütálása , amely az első 60 nap alatt akár 7,6 milliárd dollár bevételt is hozhat.
Ha a Konvoy Ventures előrejelzései akár csak részben beigazolódnak, a GTA VI. nem csupán üzleti rekordokat dönthet, hanem új mércét is állíthat a játékiparban. Egy ilyen gyors ütemű, több milliárd dolláros bevétel felerősítheti a blockbusterszemléletet, vagyis a kevesebb, de óriási költségvetéssel készült, világszintű figyelmet kiváltó címek dominanciáját.
A GTA VI. újabb halasztása miatt a cég részvényei több mint 6 százalékot estek a tőzsdén, mivel a befektetők a bevételek eltolódását árazzák be.
A Rockstar nem akar Cyberpunk 2077-szerű rajtot
A játékipar az utóbbi években többször is megtapasztalta, milyen következményekkel jár, ha egy várva várt cím túl korán kerül piacra. A Cyberpunk 2077 vagy a Battlefield 2042 is jól mutatta, hogy a hibásan rajtoló játékok akár évekre megtépázhatják egy stúdió hírnevét. A Rockstar –amely hagyományosan kevés, de prémiumminőségű címmel dolgozik – láthatóan nem akar ebbe a hibába esni. A stúdió inkább vállalja a hosszabb fejlesztési időt, mintsem hogy egy félkész játékkal veszélyeztesse a márka presztízsét.
A játékosok körében a hangulat vegyes: a legtöbben elfogadják, hogy a minőség időt igényel, mások azonban csalódottak, hiszen a GTA VI. már a 2022-ben kiszivárgott anyagok óta folyamatosan a figyelem középpontjában áll. A rajongói fórumokon egyre gyakrabban merül fel, hogy
a marketingkampány túl korán indult, így a várakozási idő már túlságosan elnyúlt – ez pedig csökkentheti a lelkesedést a megjelenés idejére.
Mindeközben a fejlesztés előrehaladtával a Rockstar valószínűleg egyre nagyobb hangsúlyt helyez a technikai stabilitásra és a játékmenet finomhangolására. Elképzelhető, hogy a többjátékos mód (GTA Online) vagy bizonyos tartalmak külön, későbbi frissítésekben érkeznek majd – ez ma már bevett gyakorlat a nagy kiadóknál.
A Rockstar legújabb ütemterve szerint a játék 2026 novemberében kerül a boltokba, ám iparági források szerint a dátum még mindig nem fixálódott. Ha azonban a fejlesztők valóban tartani tudják a határidőt, a Vice Citybe visszatérő játék minden eddiginél nagyobb hatású premier lehet, és hosszú időre meghatározhatja a nyílt világú játékok mércéjét.