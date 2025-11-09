Tovább csúszik a világ legjobban várt játéka: a GTA-rajongók szomorúak, de ez várható volt – a háttérben súlyos fejlesztési gondok állhatnak

A Grand Theft Auto VI. újabb halasztása ismét felkorbácsolta a játékipar és a befektetők figyelmét. A Rockstar Games bejelentése szerint a várva várt videójáték csak 2026. november 19-én kerül piacra – vagyis legalább fél évvel később, mint a korábban ígért tavaszi megjelenés. A GTA VI. újabb halasztását a fejlesztő „a minőség biztosításával” indokolta, ám ez sokaknak csak annyit jelent, hogy a vállalat továbbra is komoly fejlesztési és szervezeti kihívásokkal küzd.

A Rockstar sokkolta a játékosokat: a GTA VI. újabb halasztása várható volt, de a végeredmény sokkal jobb lehet / Fotó: RnggaArt

A GTA-sorozat ötödik epizódja még 2013-ban jelent meg, és azóta minden idők egyik legsikeresebb videójátékává vált. Az azóta eltelt több mint tizenkét évben a rajongók és az iparág egyaránt a folytatást várják, mely a modern Vice Citybe és a fiktív Leonida államba kalauzolja majd a játékosokat. A Rockstar szerint a pluszhónapok lehetővé teszik, hogy „a játék elérje azt a szintű kidolgozottságot, amelyet a rajongók elvárnak és megérdemelnek”. Ez a megfogalmazás ugyanakkor sokak számára ismerősen cseng: a cég korábban is hasonló indoklással tolt már kiadási dátumot.

Mi áll a GTA VI. újabb halasztásának hátterében?

Elemzők és iparági források szerint több tényező is hozzájárulhatott a döntéshez. Egyrészt a fejlesztés komplexitása: a GTA VI. a valaha készült egyik legnagyobb, technológiailag legösszetettebb nyílt világú játék lesz, új grafikus motorral, dinamikus időjárással és fejlett mesterséges intelligenciával. Az ilyen projektek fejlesztési ideje gyakran meghaladja a tervezettet, különösen, ha több platformra – például PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re – párhuzamosan készülnek.

Másrészt a belső szervezeti változások is szerepet játszhattak. A Rockstar 2024-ben visszarendelte a fejlesztőket az irodai munkavégzésre, ami a beszámolók szerint feszültségeket szült a csapatban.

Emellett több munkatársat is elbocsátottak a brit és kanadai stúdiókból,

részben biztonsági okokra, részben szervezeti átalakításokra hivatkozva. Ezek a tényezők rövid távon visszavethetik a fejlesztési ütemet.

A vállalat anyacége, a Take-Two Interactive, korábban rekordbevételt várt a GTA VI. megjelenésének évére, ezért a csúszás pénzügyi hatása sem elhanyagolható. Korábban Josh Chapman, a Konvoy Ventures ügyvezető partnere azt állította, hogy a GTA VI. nem csupán kasszasiker lesz, hanem minden idők legnagyobb videójátékos debütálása , amely az első 60 nap alatt akár 7,6 milliárd dollár bevételt is hozhat.