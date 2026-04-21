A nagy AI-sztori: megérkezett a magyar egyetemisták új rémálma – vége a ChatGPT-s beadandók korának, itt az új AI-detektor

A generatív mesterséges intelligencia (AI) ma már nemcsak gyorsítja a munkát, hanem sok esetben helyettesíti is azt. Egy beadandó szakdolgozat vagy akár egy céges szöveg esetében egyre nehezebb első ránézésre megmondani, valóban ember írta-e, vagy csak egy jól megfogalmazott prompt eredményét látjuk. Erre próbál választ adni Kiss Mihály Preds.hu nevű AI-detektora, amely magyar nyelven képes az AI-generált szövegek felismerésére. A rendszer különlegessége, hogy nem egyszerűen egy teljes szövegre mond ítéletet, hanem részenként elemzi azt, és statisztikai alapon a gyanús szófordulatokat, szóhármasokat is külön jelzi. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Kiss Mihály elmondta: a projekt még 2023-ban indult szakdolgozati témaként, amikor a mesterséges intelligenciával generált szövegek felismerése még kifejezetten új kutatási területnek számított. A fejlesztés kezdetben angol nyelven zajlott, de hamar kiderült, hogy a magyar piacon gyakorlatilag nincs valóban jól működő megoldás. Bár több nemzetközi detektor ígér magyar támogatást, ezek teljesítménye messze elmarad a valós elvárásoktól.

Saját tesztjeik szerint, míg a Preds.hu közel 98 százalékos pontosságot ért el, addig egy ismert angol rendszer magyar nyelven mindössze 62 százalék körül teljesített.

Ez már nem egyszerű különbség, hanem használhatósági határ.

A rendszer mögött komoly adatmunka áll. A fejlesztő összesen 350 ezer szöveget gyűjtött össze, amelyek 40 százaléka emberi, 60 százaléka pedig AI-generált tartalom volt. Az emberi szövegek esetében a 2021 előtti anyagok jelentették a biztosabb bázist, hiszen ezek még a ChatGPT előtti korszakból származtak. Az AI-szövegeknél pedig nem egyszerű promptolás történt: tudatosan nehéz, eltérő stílusú és különböző műfajú feladatokat adtak a modelleknek, hogy a detektor valóban a valós használati helyzetekre legyen felkészítve.

A fejlesztésben József Attila verseitől kezdve akadémiai szövegekig szinte minden szerepelt, a cél a lehető legnagyobb diverzitás volt.