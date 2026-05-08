Nyilvános a lista: ekkora jutalmat kapott Hernádi Zsolt a Moltól – Csányi Sándor bankvezér sokkal jobban járt

Több mint 800 millió forint értékű részvényjuttatásban részesültek a magyar olajtársaság igazgatósági tagjai. Csányi Sándor, az OTP elnöke Hernádi Zsolt Mol-vezérnél is több részvényt kapott.
K. T.
2026.05.08, 15:35
Frissítve: 2026.05.08, 15:44

Részvényekkel jutalmazta csúcsvezetőit a Mol 2025-ös gazdasági éve után. Az olajtársaság részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszerének keretében az igazgatóság tagjai összesen 196 800 darab Mol-papírhoz jutottak, ezek összértéke 817,1 millió forint.

Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató és Csányi Sándor OTP-elnök is jókora juttatásban részesült / Fotó: Illyés Tibor

A részvénycsomagon az olajvállalat igazgatóságának tíz tagja osztozik, egy kivételével egyenlő arányban. Az OTP elnöki tisztét betöltő Csányi Sándor munkáját ugyanis – aki a Mol igazgatóságának alelnöke is egyben – 24 ezer darab részvénnyel honorálták. 

A bankvezér 99,6 millió forinttal gazdagodott ezáltal. 

A Mol élén álló Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató tevékenységét 19 200 részvénnyel ismerték el, ennek piaci értéke 79,7 millió forint.

Hernádihoz hasonlóan ugyanekkora pakettel gyarapodott az igazgatóság nyolc másik tagja is, név szerint 

  • Molnár József vezérigazgató, 
  • Világi Oszkár vezérigazgató-helyettes, 
  • Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató, 
  • valamint Talal Al Awfi, 
  • Járai Zsigmond, 
  • Parragh László, 
  • Anthony Radev 
  • és Martin Roman igazgatósági tagok is.

A részvényjuttatásra azt követően került sor, hogy a magyar olajvállalat péntek hajnalban közzétette idei első negyedéves jelentését, melyben a piaci várakozásokat is jócskán alulmúló, gyenge eredményszámokat közölt, főként a finomítói üzletág összeomlása miatt.

Gyengén muzsikált év elején a Mol

A Mol legfontosabb eredménymutatója, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 25 százalékkal 626 millió dollárra esett vissza. A CCS üzemi eredmény (EBIT) éves alapon 58 százalékkal 209 millió dollárra zuhant, az adózott eredmény pedig ennél is drámaibb mértékben 69 százalékkal 122 millió dollárra zsugorodott.

A vezetőség a mostoha külső körülmények mellett gyengén induló év ellenére teljesíthetőnek tekinti a 2026-os célkitűzéseket. Ennek megfelelően a Mol

  • 3 milliárd dollár CCS EBITDA-eredményt szállíthat,
  • tisztított üzemi eredménye pedig 1,5 milliárd dollárra futhat be.
  • Tőkeberuházásokra 1,7 milliárd dollár juthat 2026-ban,
  • miközben az átlagos napi kitermelési volumen 95–97 ezer hordó között lehet.
A Mol részvényei 3 százalékos eséssel reagáltak a visszaeső eredményszámokra, ez péntek délutánra 0,4 százalékos mínusszá szelídült. Idén több mint 40 százalékot ralizott a kurzus.

