Nyilvános a lista: ekkora jutalmat kapott Hernádi Zsolt a Moltól – Csányi Sándor bankvezér sokkal jobban járt

Részvényekkel jutalmazta csúcsvezetőit a Mol 2025-ös gazdasági éve után. Az olajtársaság részvényjuttatáson alapuló ösztönző rendszerének keretében az igazgatóság tagjai összesen 196 800 darab Mol-papírhoz jutottak, ezek összértéke 817,1 millió forint.

Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató és Csányi Sándor OTP-elnök is jókora juttatásban részesült

A részvénycsomagon az olajvállalat igazgatóságának tíz tagja osztozik, egy kivételével egyenlő arányban. Az OTP elnöki tisztét betöltő Csányi Sándor munkáját ugyanis – aki a Mol igazgatóságának alelnöke is egyben – 24 ezer darab részvénnyel honorálták.

A bankvezér 99,6 millió forinttal gazdagodott ezáltal.

A Mol élén álló Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató tevékenységét 19 200 részvénnyel ismerték el, ennek piaci értéke 79,7 millió forint.

Hernádihoz hasonlóan ugyanekkora pakettel gyarapodott az igazgatóság nyolc másik tagja is, név szerint

Molnár József vezérigazgató,

Világi Oszkár vezérigazgató-helyettes,

Bacsa György csoportszintű stratégiai ügyvezető igazgató,

valamint Talal Al Awfi,

Járai Zsigmond,

Parragh László,

Anthony Radev

és Martin Roman igazgatósági tagok is.

A részvényjuttatásra azt követően került sor, hogy a magyar olajvállalat péntek hajnalban közzétette idei első negyedéves jelentését, melyben a piaci várakozásokat is jócskán alulmúló, gyenge eredményszámokat közölt, főként a finomítói üzletág összeomlása miatt.

Gyengén muzsikált év elején a Mol

A Mol legfontosabb eredménymutatója, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított (CCS) EBITDA 25 százalékkal 626 millió dollárra esett vissza. A CCS üzemi eredmény (EBIT) éves alapon 58 százalékkal 209 millió dollárra zuhant, az adózott eredmény pedig ennél is drámaibb mértékben 69 százalékkal 122 millió dollárra zsugorodott.

A vezetőség a mostoha külső körülmények mellett gyengén induló év ellenére teljesíthetőnek tekinti a 2026-os célkitűzéseket. Ennek megfelelően a Mol