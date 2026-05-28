Mesés osztalékról csúszhat le, aki most tétovázik: euróban fizet vastagon a magyar cég – már nem sokáig lehet bejelentkezni rá

Közzétette osztalékfizetési menetrendjét a Shopper Park Plus, amely a pesti tőzsde azon kevés vállalata közé tartozik, melyek részvényeit euróban jegyzik, így a részvényesi juttatást is a közös európai pénzben fizetik ki.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság közgyűlése 22,35 millió euró osztalék kifizetését hagyta jóvá, amiből egy részvényre 92 eurócent jut. Ez a jelenlegi árfolyam mellett 6,3 százalékos hozamot kínál a befektetőknek.

A héten lehet utoljára beszállni a magas eurós osztalékért

Az SPP osztaléka ezzel a legbőkezőbbek közé tartozik a magyar tőzsdei cégek közül, ráadásul az új, lefaragott kamatozású magyar állampapírokkal is felveszi a versenyt.

Akik részesülni szeretnének az idei év egyik legizgalmasabb hazai osztaléksztorijából, nem árt sietniük, a társaság ugyanis június 11-én már meg is kezdi a juttatás átutalását. A társaság a szerdai tőzsdezárást követően közzétett bejelentéséből pedig az is kiderül, hogy az osztalékfizetés fordulónapja június 2., amiből az is következik, hogy osztalékért legkésőbb május 29-én, azaz pénteken lehet megvásárolni a részvényt a Budapesti Értéktőzsdén.

A régiós kereskedelmi célú ingatlanpiacon terjeszkedő társaság nemcsak a bőséges osztalék, hanem az ígéretes árfolyamkilátások miatt is felkeltheti a befektetők érdeklődését.

Az Erste Bank az előző héten emelte meg az SPP részvényeire vonatkozó célárát, egyéves távlaton 17,2 euróra várva a jelenleg 14,5 eurónál járó kurzust.

Ez 28,6 százalékos felértékelődési lehetőség, a bankház ezért vételt javasol.

Erősen indította az évet a Shopper Park Plus

Az optimista várakozást a vállalat első negyedéves eredményszámai is megalapozzák, az SPP ugyanis közel másfélszeresére növelte nyereségét 2026 első három hónapja során.