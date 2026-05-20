Ukrajna legádázabb háborús támogatójának mégiscsak kell az orosz olaj: elképesztő hátraarc

Enyhítette egyes orosz üzemanyagok import- és szállítási szankcióinak szigorát a brit kormány, elsősorban a Hormuzi-szoros lezárása miatt megemelkedett árak és az ellátási aggályok mérséklése végett.

A kerozinellátás miatt lazít a brit kormány az Oroszország elleni szankciókon / Fotó: Soos József / Shutterstock

A londoni üzleti és kereskedelmi minisztérium által bejelentett, szerdán életbe lépett, részleges szankcióenyhítések alapján Nagy-Britannia határozatlan időre felfüggesztette az olyan repülőgép-üzemanyag és gázolaj importjának tilalmát, amelyet orosz nyersolajból más országok finomítóiban gyártottak. A szankciók enyhítése az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) tengeri szállítására is kiterjed.

Nagy-Britannia már 2023 januárjában megtiltotta az orosz cseppfolyósított földgáz importját, tavaly októberben pedig megtiltotta azt is, hogy brit vállalatok tengeri szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat – például biztosítást – nyújtsanak a harmadik országokba irányuló vagy azokból kiinduló orosz LNG-export számára.

Ugyancsak tavaly októberben terjesztette ki a tilalmat a brit kormány a külföldi finomítókban gyártott orosz eredetű olajpárlatok importjára.

A szerdán életbe lépett szankcióenyhítés ezeket a tavaly októberi szigorításokat helyezi részlegesen – a külföldön gyártott orosz olajtermékek közül a repülőgép- és dízelüzemanyagok esetében meghatározatlan időre – hatályon kívül. Az orosz LNG tengeri forgalmazására és a kapcsolódó szolgáltatásokra meghonosított szankciók enyhítése egyelőre 2027. január 1-jéig érvényes.

Az orosz nyersolajból külföldön gyártott repülőgép-üzemanyag behozatali tilalmának oldása elsősorban Indiát érinti, ugyanis a szankciók bevezetése előtt az indiai finomítókból érkezett Nagy-Britanniába és más európai országokba az orosz eredetű kerozin zöme.

London a Hormuzi-szoros lezárása miatt kénytelen volt lépni

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított hadműveletek kezdete után gyakorlatilag lezárta a Perzsa-öbölből kivezető szűk tengeri átjárót.