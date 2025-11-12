A brüsszeli álszentség csimborasszója – a politikus, aki végig minket vádolt a jogállamiság megsértésével, most korrupció miatt felel tetteiért
Didier Reynders neve az elmúlt években egybeforrt az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseivel. A belga liberális politikus 2019 és 2024 között az uniós testület igazságügyi biztosa volt, és ebben a minőségében ő felügyelte azokat a vizsgálatokat, amelyek Magyarországot rendszeresen bírálat tárgyává tették Brüsszelből. Most azonban éppen ő az, akit a belgiumi hatóságok pénzmosás és korrupció gyanújával vizsgálnak.
A vádak szerint Reynders és környezete éveken keresztül több százezer eurót mozgatott meg gyanús körülmények között, a befizetések forrását pedig különböző trükkökkel – például lottónyereményekre hivatkozva – próbálta legálisnak feltüntetni. A belga pénzügyi nyomozó hatóság már tavaly decemberben házkutatást tartott a volt biztos brüsszeli és liege-i ingatlanjaiban, az ügyészség pedig idén november elején hivatalosan is vádat emelt ellene.
Egyre kellemetlenebb az ügy a brüsszeli elitnek
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a botrány az Európai Bizottságban is komoly feszültséget keltett, hiszen Reynders személye eddig a korrupcióellenes fellépés szimbólumának számított. Az ügy jelenleg az előkészítő szakaszban van, de máris politikai következményekkel járhat. Több uniós forrás szerint a bizottságban attól tartanak, hogy a történtek tovább gyengítik az intézmény hitelességét a jogállamisági kérdésekben.
A belga ügyészség szerint a vádlottak közel egy évtizeden át használtak fel különböző bankszámlákat és készpénzcsatornákat, hogy eltüntessék a pénzek eredetét. A hatóságok azt vizsgálják, hogy az összegek milyen kormányzati vagy üzleti kapcsolatokból származhattak.
A vádak központi elemei:
- több mint 700 ezer euró készpénzbefizetés,
- nem igazolt pénzmozgások családi és üzleti számlák között
- és lottószelvényekkel igazolt pénzmosási kísérletek.
Reynders mindent tagad, ügyvédjei szerint minden bevétel legális, és az eljárás politikailag motivált. A belga sajtó ugyanakkor arról ír, hogy a vádirat részletes banki adatokat és tranzakciós bizonylatokat tartalmaz, így a vád erős alapokon nyugszik.
Szimbólummá vált ügy
Az eset túlnő egy egyszerű belga politikai botrányon. Reynders ugyanis hosszú éveken át a brüsszeli „jogállamisági mechanizmus” egyik legmarkánsabb arca volt. Az a tény, hogy most éppen őt vádolják meg korrupcióval, komoly üzenetet hordoz: a brüsszeli intézmények sem mentesek azoktól a problémáktól, amelyek miatt másokat bírálni szoktak.
A magyar kormányzati körök és több elemző is úgy látja, hogy az ügy rávilágít az uniós döntéshozatal kettős mércéjére. Miközben Brüsszel évek óta jogállamisági eljárásokkal és forrásbefagyasztással nyomás alá helyezte a tagállamokat, most kiderült, hogy a legfelső szinten is rohad a rendszer.
Hosszú eljárás, bizonytalan végkimenetel
A belga ügyészség szerint az eljárás hónapokig is elhúzódhat, a bizonyítékok feldolgozása és a banki adatok kiértékelése még folyamatban van. Reynders továbbra is szabadlábon védekezhet, de politikai karrierje gyakorlatilag véget ért.
Az ügy végkimenetele egyelőre nyitott, de egy biztos: az Európai Bizottság számára komoly hitelességi válságot jelent, hogy épp az egyik legfőbb korrupcióellenes arcát éri hasonló vád.