Ettől tartott mindenki: mégis levágnák az orosz olajat Magyarországról, már dolgoznak rajta – rég kiszámolták, mennyi lesz így az üzemanyag

Kapitány István, a Tisza Párt energetikai vezetője az orosz energiafüggés kockázatairól beszélt az ATV-ben. A kormány azonban már évekkel ezelőtt elkezdte az alternatív energiaforrások kiépítését, hogy 2027 után is biztosított legyen a diverzifikált és olcsó ellátás. Csakhogy arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz olajforrás leállítása éppen nem erősíti a diverzifikációt.

Orosz energia: Kapitány István is és a Tisza csak 2027-ig tervezi / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Kapitány István az orosz energiafüggés kérdését boncolgatta, hangsúlyozva, hogy „bármilyen üzleti helyzetben egy teljes függőség, vagy legalábbis egy óriási elkötelezettség, minden politikai megközelítéstől függetlenül sem kívánatos”. Szerinte a diverzifikáció, azaz több lábon állás elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyképes szerződéseket köthessen egy ország vagy vállalat.

Megtehetjük azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leválunk? Ez nyilvánvaló, láttunk már ilyet, Csehország például levált az orosz kőolajról, [..] úgyhogy meg kell találni ennek a praktikus megoldását, és nyilvánvalóan Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be

– jelentette ki Kapitány István.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2027-től az EU büntetni fogja az orosz gáz- és olajimportot, ezért Magyarországnak fel kell készülnie az alternatív energiaforrásokra.

Orosz energia: mégis elzárnák a csapokat

Csakhogy a szakértők korábban már kiszámolták, hogy az Oroszországból érkező olajszállítmányok tilalma milyen következményekkel járna. Ha a Tisza Párt elzárná a keleti energiaimportot, a magyar embereknek akár 30-40 százalékkal is többet kellene fizetnie. Egészen konkrét számok is elhangoztak:

a benzin akár literenként 1026 forint,

a gázolaj pedig 1051 forintba kerülhetne.

Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan kőolajimportra szorul. Ha az orosz forrás kiesne, annak drámai következményei lennének. Egyrészt azért, mert a másik rendelkezésre álló csővezeték, az Adria kapacitása jóval kisebb, mint a Barátságé. Továbbá a százhalombattai, illetve a pozsonyi finomítók csak meghatározott orosz és nyugati olaj bekeverésére képesek.